https://ria.ru/20250413/peskov-2010987288.html
В Кремле оценили перспективы возобновления работы посольств России и США
В Кремле оценили перспективы возобновления работы посольств России и США - РИА Новости, 13.04.2025
В Кремле оценили перспективы возобновления работы посольств России и США
Очень много нюансов связано с возобновлением нормальной деятельности дипломатических представительств России и США, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T12:56:00+03:00
2025-04-13T12:56:00+03:00
2025-04-13T12:56:00+03:00
политика
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Очень много нюансов связано с возобновлением нормальной деятельности дипломатических представительств России и США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Очень много нюансов, связанных с возобновлением нормальной деятельности наших дипломатических представительств", - сказал Песков тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20250219/peskov-2000391662.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, россия, сша, дмитрий песков, павел зарубин
Политика, Россия, США, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
В Кремле оценили перспективы возобновления работы посольств России и США
Песков: с возобновлением работы посольств России и США связано много нюансов