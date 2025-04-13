https://ria.ru/20250413/peskov-2010987288.html

В Кремле оценили перспективы возобновления работы посольств России и США

В Кремле оценили перспективы возобновления работы посольств России и США - РИА Новости, 13.04.2025

В Кремле оценили перспективы возобновления работы посольств России и США

Очень много нюансов связано с возобновлением нормальной деятельности дипломатических представительств России и США, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T12:56:00+03:00

2025-04-13T12:56:00+03:00

2025-04-13T12:56:00+03:00

политика

россия

сша

дмитрий песков

павел зарубин

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Очень много нюансов связано с возобновлением нормальной деятельности дипломатических представительств России и США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Очень много нюансов, связанных с возобновлением нормальной деятельности наших дипломатических представительств", - сказал Песков тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20250219/peskov-2000391662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, сша, дмитрий песков, павел зарубин