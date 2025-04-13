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В Кремле оценили перспективы возобновления работы посольств России и США - РИА Новости, 13.04.2025
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12:56 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/peskov-2010987288.html
В Кремле оценили перспективы возобновления работы посольств России и США
В Кремле оценили перспективы возобновления работы посольств России и США - РИА Новости, 13.04.2025
В Кремле оценили перспективы возобновления работы посольств России и США
Очень много нюансов связано с возобновлением нормальной деятельности дипломатических представительств России и США, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T12:56:00+03:00
2025-04-13T12:56:00+03:00
политика
россия
сша
дмитрий песков
павел зарубин
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Очень много нюансов связано с возобновлением нормальной деятельности дипломатических представительств России и США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Очень много нюансов, связанных с возобновлением нормальной деятельности наших дипломатических представительств", - сказал Песков тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
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политика, россия, сша, дмитрий песков, павел зарубин
Политика, Россия, США, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
В Кремле оценили перспективы возобновления работы посольств России и США

Песков: с возобновлением работы посольств России и США связано много нюансов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства США в Москве
Флаг на здании посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Флаг на здании посольства США в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Очень много нюансов связано с возобновлением нормальной деятельности дипломатических представительств России и США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Очень много нюансов, связанных с возобновлением нормальной деятельности наших дипломатических представительств", - сказал Песков тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Песков высказался о тех, кто хочет подорвать диалог России и США
19 февраля, 19:35
 
ПолитикаРоссияСШАДмитрий ПесковПавел Зарубин
 
 
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