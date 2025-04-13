https://ria.ru/20250413/peskov-2010987091.html

В Кремле рассказали, почему Киев не соблюдает мораторий на удары

В Кремле рассказали, почему Киев не соблюдает мораторий на удары - РИА Новости, 13.04.2025

В Кремле рассказали, почему Киев не соблюдает мораторий на удары

Киев либо не хочет соблюдать временный мораторий на удары по энергообъектам, либо не может держать своих военных под контролем, но и то, и другое катастрофично, РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T12:53:00+03:00

2025-04-13T12:53:00+03:00

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киев

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Киев либо не хочет соблюдать временный мораторий на удары по энергообъектам, либо не может держать своих военных под контролем, но и то, и другое катастрофично, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Чего стоит только временный мораторий на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Здесь два варианта: либо киевский режим не хочет соблюдать этот мораторий, либо не может держать свои части, своих военных под контролем. И то, и другое катастрофично", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Комментарий представителя Кремля опубликован в Telegram-канале журналиста.Песков добавил, что все больше стран и политиков обращают внимание на несоблюдение Киевом временного моратория на удары по энергообъектам."Поэтому все больше и больше стран, международных политиков обращают на это внимание", - добавил Песков.

https://ria.ru/20250412/moratoriy-2010853805.html

киев

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Варвара Скокшина

киев, в мире, дмитрий песков