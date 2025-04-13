В Кремле рассказали об отношениях Киева с администрацией Трампа
Песков: поведение Киева не импонирует администрации Трампа
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАктивисты с флагами Украины и США проводят демонстрацию возле Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Активисты с флагами Украины и США проводят демонстрацию возле Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Отношения Киева и Вашингтона не очень-то "клеятся", отвратительное поведение представителей киевского режима не импонирует администрации президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Дело в том, что у киевского режима не очень-то "клеится" с Вашингтоном, не очень-то "клеятся" их дела. И мы видим, что такое отвратительное поведение представителей киевского режима не совсем импонирует нынешней администрации Трампа", - сказал Песков тележурналисту Павлу Зарубину.
Комментарий представителя Кремля опубликован в Telegram-канале журналиста.
Песков добавил, что все больше стран, в том числе Европы, обращают внимание на лживую позицию Киева по многим серьезным вопросам.
"Все больше стран, в том числе, кстати, и в Европе, обращают внимание на во многом лживую позицию киевского режима по целому ряду вопросов. Вопросов весьма серьезных, от которых зависит конфигурация урегулирования", - сказал он.