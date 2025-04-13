Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали об отношениях Киева с администрацией Трампа - РИА Новости, 13.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 13.04.2025 (обновлено: 13:09 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/peskov-2010986748.html
В Кремле рассказали об отношениях Киева с администрацией Трампа
В Кремле рассказали об отношениях Киева с администрацией Трампа - РИА Новости, 13.04.2025
В Кремле рассказали об отношениях Киева с администрацией Трампа
Отношения Киева и Вашингтона не очень-то "клеятся", отвратительное поведение представителей киевского режима не импонирует администрации президента США Дональда РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T12:50:00+03:00
2025-04-13T13:09:00+03:00
в мире
киев
дмитрий песков
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941376245_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_284eb310e8f1c7d4a3df970051e0d15e.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Отношения Киева и Вашингтона не очень-то "клеятся", отвратительное поведение представителей киевского режима не импонирует администрации президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Дело в том, что у киевского режима не очень-то "клеится" с Вашингтоном, не очень-то "клеятся" их дела. И мы видим, что такое отвратительное поведение представителей киевского режима не совсем импонирует нынешней администрации Трампа", - сказал Песков тележурналисту Павлу Зарубину.Комментарий представителя Кремля опубликован в Telegram-канале журналиста.Песков добавил, что все больше стран, в том числе Европы, обращают внимание на лживую позицию Киева по многим серьезным вопросам."Все больше стран, в том числе, кстати, и в Европе, обращают внимание на во многом лживую позицию киевского режима по целому ряду вопросов. Вопросов весьма серьезных, от которых зависит конфигурация урегулирования", - сказал он.
https://ria.ru/20250413/zelenskiy-2010974098.html
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941376245_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65276f26cd371ef62b7286f333b2e98c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, дмитрий песков, россия
В мире, Киев, Дмитрий Песков, Россия
В Кремле рассказали об отношениях Киева с администрацией Трампа

Песков: поведение Киева не импонирует администрации Трампа

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАктивисты с флагами Украины и США проводят демонстрацию возле Капитолия в Вашингтоне
Активисты с флагами Украины и США проводят демонстрацию возле Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Активисты с флагами Украины и США проводят демонстрацию возле Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Отношения Киева и Вашингтона не очень-то "клеятся", отвратительное поведение представителей киевского режима не импонирует администрации президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Дело в том, что у киевского режима не очень-то "клеится" с Вашингтоном, не очень-то "клеятся" их дела. И мы видим, что такое отвратительное поведение представителей киевского режима не совсем импонирует нынешней администрации Трампа", - сказал Песков тележурналисту Павлу Зарубину.
Комментарий представителя Кремля опубликован в Telegram-канале журналиста.
Песков добавил, что все больше стран, в том числе Европы, обращают внимание на лживую позицию Киева по многим серьезным вопросам.
"Все больше стран, в том числе, кстати, и в Европе, обращают внимание на во многом лживую позицию киевского режима по целому ряду вопросов. Вопросов весьма серьезных, от которых зависит конфигурация урегулирования", - сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
"Я умоляю": в США обратились к Зеленскому с радикальным призывом по Украине
Вчера, 10:27
 
В миреКиевДмитрий ПесковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала