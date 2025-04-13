https://ria.ru/20250413/peskov-2010986748.html

В Кремле рассказали об отношениях Киева с администрацией Трампа

В Кремле рассказали об отношениях Киева с администрацией Трампа - РИА Новости, 13.04.2025

В Кремле рассказали об отношениях Киева с администрацией Трампа

Отношения Киева и Вашингтона не очень-то "клеятся", отвратительное поведение представителей киевского режима не импонирует администрации президента США Дональда РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T12:50:00+03:00

2025-04-13T12:50:00+03:00

2025-04-13T13:09:00+03:00

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Отношения Киева и Вашингтона не очень-то "клеятся", отвратительное поведение представителей киевского режима не импонирует администрации президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Дело в том, что у киевского режима не очень-то "клеится" с Вашингтоном, не очень-то "клеятся" их дела. И мы видим, что такое отвратительное поведение представителей киевского режима не совсем импонирует нынешней администрации Трампа", - сказал Песков тележурналисту Павлу Зарубину.Комментарий представителя Кремля опубликован в Telegram-канале журналиста.Песков добавил, что все больше стран, в том числе Европы, обращают внимание на лживую позицию Киева по многим серьезным вопросам."Все больше стран, в том числе, кстати, и в Европе, обращают внимание на во многом лживую позицию киевского режима по целому ряду вопросов. Вопросов весьма серьезных, от которых зависит конфигурация урегулирования", - сказал он.

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Варвара Скокшина

в мире, киев, дмитрий песков, россия