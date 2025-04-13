https://ria.ru/20250413/peskov-2010985443.html
Песков признался, что его супруга Навка зарабатывает больше него
Песков признался, что его супруга Навка зарабатывает больше него - РИА Новости, 13.04.2025
Песков признался, что его супруга Навка зарабатывает больше него
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что его супруга, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка зарабатывает больше него. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T12:36:00+03:00
2025-04-13T12:36:00+03:00
2025-04-13T12:36:00+03:00
россия
татьяна навка
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что его супруга, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка зарабатывает больше него. В воскресенье на Первом канале состоялась премьера документального фильма "Она", посвященного 50-летию Навки. "Да, конечно. Хотя, у нас очень хорошие зарплаты", - сказал Песков в интервью для фильма, отвечая на вопрос о том, зарабатывает ли супруга больше, чем он.
https://rsport.ria.ru/20250413/navka-2010984081.html
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россия, татьяна навка, дмитрий песков
Россия, Татьяна Навка, Дмитрий Песков
Песков признался, что его супруга Навка зарабатывает больше него
Песков признался, что олимпийская чемпионка Навка зарабатывает больше него