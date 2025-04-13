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Песков признался, что его супруга Навка зарабатывает больше него - РИА Новости, 13.04.2025
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12:36 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/peskov-2010985443.html
Песков признался, что его супруга Навка зарабатывает больше него
Песков признался, что его супруга Навка зарабатывает больше него - РИА Новости, 13.04.2025
Песков признался, что его супруга Навка зарабатывает больше него
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что его супруга, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка зарабатывает больше него. РИА Новости, 13.04.2025
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россия
татьяна навка
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что его супруга, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка зарабатывает больше него. В воскресенье на Первом канале состоялась премьера документального фильма "Она", посвященного 50-летию Навки. "Да, конечно. Хотя, у нас очень хорошие зарплаты", - сказал Песков в интервью для фильма, отвечая на вопрос о том, зарабатывает ли супруга больше, чем он.
https://rsport.ria.ru/20250413/navka-2010984081.html
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россия, татьяна навка, дмитрий песков
Россия, Татьяна Навка, Дмитрий Песков
Песков признался, что его супруга Навка зарабатывает больше него

Песков признался, что олимпийская чемпионка Навка зарабатывает больше него

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкТатьяна Навка и Роман Костомаров
Татьяна Навка и Роман Костомаров - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Татьяна Навка и Роман Костомаров . Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что его супруга, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка зарабатывает больше него.
В воскресенье на Первом канале состоялась премьера документального фильма "Она", посвященного 50-летию Навки.
"Да, конечно. Хотя, у нас очень хорошие зарплаты", - сказал Песков в интервью для фильма, отвечая на вопрос о том, зарабатывает ли супруга больше, чем он.
Татьяна Навка - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Песков заявил, что Навка хочет стать тренером
Вчера, 12:10
 
РоссияТатьяна НавкаДмитрий Песков
 
 
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