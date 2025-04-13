https://ria.ru/20250413/peskov-2010985224.html

В Кремле рассказали об обмене визитами спецпредставителей России и США

В Кремле рассказали об обмене визитами спецпредставителей России и США - РИА Новости, 13.04.2025

В Кремле рассказали об обмене визитами спецпредставителей России и США

Обмен визитами спецпредставителей России и США стал почти регулярным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T12:24:00+03:00

2025-04-13T12:24:00+03:00

2025-04-13T12:47:00+03:00

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Обмен визитами спецпредставителей России и США стал почти регулярным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы видим, что идет весьма активный и ставший уже почти регулярным обмен визитами спецпредставителей", - сказал Песков тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.Пресс-секретарь президента назвал взаимные визиты спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа надежным каналом для лидеров РФ и США для доведения позиций друг до друга."Президенты выслушивают эти сообщения, которые таким образом передаются, и имеют возможность судить о реальности положения дел и о реальном подходе, скажем так, на переговорах", - сказал Песков.Он добавил, что Россия и США ведут контакты по линии спецслужб, а также по линии МИД РФ — госдепартамент в рамках процесса нормализации двусторонних отношений."Ведутся контакты по линии специальных служб, ведутся контакты по линии министерства иностранных дел, МИД - госдепартамент", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250413/peregovory-2010981316.html

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Варвара Скокшина

россия, сша, дмитрий песков, павел зарубин, кирилл дмитриев, в мире