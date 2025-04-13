https://ria.ru/20250413/peskov-2010982163.html

В Кремле рассказали о подготовке к встрече Путина и Трампа

В Кремле рассказали о подготовке к встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 13.04.2025

В Кремле рассказали о подготовке к встрече Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об организации встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил, что ожидания... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T11:54:00+03:00

2025-04-13T11:54:00+03:00

2025-04-13T12:29:00+03:00

в мире

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об организации встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил, что ожидания общественности и журналистов граничат с максимализмом, но в реальности ситуация сложнее и требует больше времени на подготовку."Общественные ожидания и ожидания журналистов всегда граничат с максимализмом. В реальности ситуация чуть-чуть иная, она гораздо более сложная, требует больше работы, требует больше времени", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину, говоря об ажиотаже и ожиданиях скорой встречи Путина и Трампа вскоре после первых контактов с новой американской администрацией. Комментарий представителя Кремля опубликован в telegram-канале журналиста.Песков отметил, что сиюминутных результатов от возобновления диалога Москвы и Вашингтона ждать невозможно."Безусловно, ждать каких-то сиюминутных результатов невозможно. Слишком сложные проблемы, и слишком запущены они были", - заявил пресс-секретарь президента.

https://ria.ru/20250413/vstrecha-2010982873.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков