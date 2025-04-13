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В Кремле рассказали о подготовке к встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 13.04.2025
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11:54 13.04.2025 (обновлено: 12:29 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/peskov-2010982163.html
В Кремле рассказали о подготовке к встрече Путина и Трампа
В Кремле рассказали о подготовке к встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 13.04.2025
В Кремле рассказали о подготовке к встрече Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об организации встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил, что ожидания... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T11:54:00+03:00
2025-04-13T12:29:00+03:00
в мире
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об организации встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил, что ожидания общественности и журналистов граничат с максимализмом, но в реальности ситуация сложнее и требует больше времени на подготовку."Общественные ожидания и ожидания журналистов всегда граничат с максимализмом. В реальности ситуация чуть-чуть иная, она гораздо более сложная, требует больше работы, требует больше времени", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину, говоря об ажиотаже и ожиданиях скорой встречи Путина и Трампа вскоре после первых контактов с новой американской администрацией. Комментарий представителя Кремля опубликован в telegram-канале журналиста.Песков отметил, что сиюминутных результатов от возобновления диалога Москвы и Вашингтона ждать невозможно."Безусловно, ждать каких-то сиюминутных результатов невозможно. Слишком сложные проблемы, и слишком запущены они были", - заявил пресс-секретарь президента.
https://ria.ru/20250413/vstrecha-2010982873.html
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в мире, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о подготовке к встрече Путина и Трампа

Песков: ожидания общества от встречи Путина и Трампа граничат с максимализмом

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об организации встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил, что ожидания общественности и журналистов граничат с максимализмом, но в реальности ситуация сложнее и требует больше времени на подготовку.
"Общественные ожидания и ожидания журналистов всегда граничат с максимализмом. В реальности ситуация чуть-чуть иная, она гораздо более сложная, требует больше работы, требует больше времени", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину, говоря об ажиотаже и ожиданиях скорой встречи Путина и Трампа вскоре после первых контактов с новой американской администрацией. Комментарий представителя Кремля опубликован в telegram-канале журналиста.
Песков отметил, что сиюминутных результатов от возобновления диалога Москвы и Вашингтона ждать невозможно.
"Безусловно, ждать каких-то сиюминутных результатов невозможно. Слишком сложные проблемы, и слишком запущены они были", - заявил пресс-секретарь президента.
Состоится в соответствующее время. Песков о встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
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В миреВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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