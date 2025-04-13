Рейтинг@Mail.ru
В Кремле оценили развитие российско-американских отношений - РИА Новости, 13.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 13.04.2025 (обновлено: 12:41 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/peskov-2010980885.html
В Кремле оценили развитие российско-американских отношений
В Кремле оценили развитие российско-американских отношений - РИА Новости, 13.04.2025
В Кремле оценили развитие российско-американских отношений
Отношения России и США развиваются очень хорошо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T11:43:00+03:00
2025-04-13T12:41:00+03:00
в мире
россия
сша
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0d/2010981852_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dbe81c10f00848d015000d434b74d1c8.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Отношения России и США развиваются очень хорошо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."На самом деле, движется все очень хорошо", - сказал Песков, комментируя журналисту Павлу Зарубину текущее состояние российско-американских отношений. Комментарий выложен в Telegram-канале журналиста.Песков отметил, что реанимировать отношения России и США практически с нуля очень сложно."Реанимировать отношения практически с нуля - это дело очень сложное. Требует очень напряженных дипломатических и иных усилий", - сказал Песков.Москва и Вашингтон идут по пути налаживания отношений, предстоит сделать еще много шагов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, путь реанимации отношений состоит из маленьких шагов по воссозданию атмосферы хотя бы минимального взаимного доверия."Как раз мы сейчас идем вместе по этому пути, очень терпеливо. Нам предстоит сделать еще много шагов", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250410/poshliny-2010574951.html
https://ria.ru/20250412/peskov-2010885789.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Все движется очень хорошо". Песков о российско-американском диалоге
"Все движется очень хорошо" - Песков о том, как развивается российско-американский диалог.
2025-04-13T11:43
true
PT2M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0d/2010981852_254:0:1694:1080_1920x0_80_0_0_1dca6d80d5a41b07475e10522af01093.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Дмитрий Песков
В Кремле оценили развитие российско-американских отношений

Песков: развитие российско-американских отношений движется очень хорошо

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Отношения России и США развиваются очень хорошо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На самом деле, движется все очень хорошо", - сказал Песков, комментируя журналисту Павлу Зарубину текущее состояние российско-американских отношений. Комментарий выложен в Telegram-канале журналиста.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Трамп рассказал о доходах США от импортных пошлин
10 апреля, 19:54
Песков отметил, что реанимировать отношения России и США практически с нуля очень сложно.
"Реанимировать отношения практически с нуля - это дело очень сложное. Требует очень напряженных дипломатических и иных усилий", - сказал Песков.
Москва и Вашингтон идут по пути налаживания отношений, предстоит сделать еще много шагов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, путь реанимации отношений состоит из маленьких шагов по воссозданию атмосферы хотя бы минимального взаимного доверия.
"Как раз мы сейчас идем вместе по этому пути, очень терпеливо. Нам предстоит сделать еще много шагов", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Кремль не будет сообщать о подарках Путина Трампу, заявил Песков
12 апреля, 14:58
 
В миреРоссияСШАДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала