https://ria.ru/20250413/peskov-2010980885.html

В Кремле оценили развитие российско-американских отношений

В Кремле оценили развитие российско-американских отношений - РИА Новости, 13.04.2025

В Кремле оценили развитие российско-американских отношений

Отношения России и США развиваются очень хорошо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T11:43:00+03:00

2025-04-13T11:43:00+03:00

2025-04-13T12:41:00+03:00

в мире

россия

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Отношения России и США развиваются очень хорошо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."На самом деле, движется все очень хорошо", - сказал Песков, комментируя журналисту Павлу Зарубину текущее состояние российско-американских отношений. Комментарий выложен в Telegram-канале журналиста.Песков отметил, что реанимировать отношения России и США практически с нуля очень сложно."Реанимировать отношения практически с нуля - это дело очень сложное. Требует очень напряженных дипломатических и иных усилий", - сказал Песков.Москва и Вашингтон идут по пути налаживания отношений, предстоит сделать еще много шагов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, путь реанимации отношений состоит из маленьких шагов по воссозданию атмосферы хотя бы минимального взаимного доверия."Как раз мы сейчас идем вместе по этому пути, очень терпеливо. Нам предстоит сделать еще много шагов", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250410/poshliny-2010574951.html

https://ria.ru/20250412/peskov-2010885789.html

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"Все движется очень хорошо". Песков о российско-американском диалоге "Все движется очень хорошо" - Песков о том, как развивается российско-американский диалог. 2025-04-13T11:43 true PT2M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, сша, дмитрий песков