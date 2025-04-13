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Песков ответил на вопрос о будущей встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 13.04.2025
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11:29 13.04.2025 (обновлено: 12:42 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/peskov-2010979724.html
Песков ответил на вопрос о будущей встрече Путина и Трампа
Песков ответил на вопрос о будущей встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 13.04.2025
Песков ответил на вопрос о будущей встрече Путина и Трампа
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, но в соответствующее время, к ней нужно подготовиться, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T11:29:00+03:00
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владимир путин
дональд трамп
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, но в соответствующее время, к ней нужно подготовиться, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Встреча эта состоится. И президенты высказывали свою политическую волю к тому, что она должна состояться, в том числе делали это публично. Но состоится в соответствующее время, к ней нужно подготовиться", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, говоря о встрече лидеров России и США.Видео комментария Пескова опубликовано в Telegram-канале Зарубина.Пресс-секретарь президента отметил, что переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа – это, безусловно, дополнительный шаг в сторону личной встречи лидеров РФ и США.В пятницу президент Путин встретился со спецпосланником Уиткоффом в здании Президентской библиотеки Санкт-Петербурге. Встреча длилась 4,5 часа, темой были аспекты украинского урегулирования."Так или иначе, безусловно, она станет дополнительным шагом в сторону этой встречи", - сказал Песков тележурналисту Павлу Зарубину на вопрос, может ли встреча Путина с Уиткоффом быть дополнительным шагом ко встрече Путина и Трампа лично.
https://ria.ru/20250413/tramp-2010958554.html
https://ria.ru/20250412/peskov-2010885789.html
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"Состоится в соответствующее время". Песков о встрече Путина и Трампа
"Состоится в соответствующее время". Песков о встрече Путина и Трампа
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владимир путин, дональд трамп, в мире, дмитрий песков
Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о будущей встрече Путина и Трампа

Песков: встреча Путина и Трампа состоится, но к ней нужно подготовиться

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, но в соответствующее время, к ней нужно подготовиться, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Встреча эта состоится. И президенты высказывали свою политическую волю к тому, что она должна состояться, в том числе делали это публично. Но состоится в соответствующее время, к ней нужно подготовиться", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, говоря о встрече лидеров России и США.
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Видео комментария Пескова опубликовано в Telegram-канале Зарубина.
Пресс-секретарь президента отметил, что переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа – это, безусловно, дополнительный шаг в сторону личной встречи лидеров РФ и США.
В пятницу президент Путин встретился со спецпосланником Уиткоффом в здании Президентской библиотеки Санкт-Петербурге. Встреча длилась 4,5 часа, темой были аспекты украинского урегулирования.
"Так или иначе, безусловно, она станет дополнительным шагом в сторону этой встречи", - сказал Песков тележурналисту Павлу Зарубину на вопрос, может ли встреча Путина с Уиткоффом быть дополнительным шагом ко встрече Путина и Трампа лично.
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