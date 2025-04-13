https://ria.ru/20250413/peskov-2010979724.html

Песков ответил на вопрос о будущей встрече Путина и Трампа

Песков ответил на вопрос о будущей встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 13.04.2025

Песков ответил на вопрос о будущей встрече Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, но в соответствующее время, к ней нужно подготовиться, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T11:29:00+03:00

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владимир путин

дональд трамп

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, но в соответствующее время, к ней нужно подготовиться, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Встреча эта состоится. И президенты высказывали свою политическую волю к тому, что она должна состояться, в том числе делали это публично. Но состоится в соответствующее время, к ней нужно подготовиться", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, говоря о встрече лидеров России и США.Видео комментария Пескова опубликовано в Telegram-канале Зарубина.Пресс-секретарь президента отметил, что переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа – это, безусловно, дополнительный шаг в сторону личной встречи лидеров РФ и США.В пятницу президент Путин встретился со спецпосланником Уиткоффом в здании Президентской библиотеки Санкт-Петербурге. Встреча длилась 4,5 часа, темой были аспекты украинского урегулирования."Так или иначе, безусловно, она станет дополнительным шагом в сторону этой встречи", - сказал Песков тележурналисту Павлу Зарубину на вопрос, может ли встреча Путина с Уиткоффом быть дополнительным шагом ко встрече Путина и Трампа лично.

https://ria.ru/20250413/tramp-2010958554.html

https://ria.ru/20250412/peskov-2010885789.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Состоится в соответствующее время". Песков о встрече Путина и Трампа "Состоится в соответствующее время". Песков о встрече Путина и Трампа 2025-04-13T11:29 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, дональд трамп, в мире, дмитрий песков