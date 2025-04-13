Песков ответил на вопрос о будущей встрече Путина и Трампа
Песков: встреча Путина и Трампа состоится, но к ней нужно подготовиться
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, но в соответствующее время, к ней нужно подготовиться, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Встреча эта состоится. И президенты высказывали свою политическую волю к тому, что она должна состояться, в том числе делали это публично. Но состоится в соответствующее время, к ней нужно подготовиться", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, говоря о встрече лидеров России и США.
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Видео комментария Пескова опубликовано в Telegram-канале Зарубина.
Пресс-секретарь президента отметил, что переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа – это, безусловно, дополнительный шаг в сторону личной встречи лидеров РФ и США.
В пятницу президент Путин встретился со спецпосланником Уиткоффом в здании Президентской библиотеки Санкт-Петербурге. Встреча длилась 4,5 часа, темой были аспекты украинского урегулирования.
"Так или иначе, безусловно, она станет дополнительным шагом в сторону этой встречи", - сказал Песков тележурналисту Павлу Зарубину на вопрос, может ли встреча Путина с Уиткоффом быть дополнительным шагом ко встрече Путина и Трампа лично.
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