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Сибига не подтвердил планы по переговорам по Черному морю с Россией - РИА Новости, 13.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:24 13.04.2025 (обновлено: 21:35 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/peregovory-2011047609.html
Сибига не подтвердил планы по переговорам по Черному морю с Россией
Сибига не подтвердил планы по переговорам по Черному морю с Россией - РИА Новости, 13.04.2025
Сибига не подтвердил планы по переговорам по Черному морю с Россией
Глава МИД Украины Андрей Сибига не подтвердил планы провести в Анкаре встречу представителей Киева и Москвы по теме безопасности в Черном море, сообщил... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T21:24:00+03:00
2025-04-13T21:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
черное море
россия
украина
андрей сибига
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига не подтвердил планы провести в Анкаре встречу представителей Киева и Москвы по теме безопасности в Черном море, сообщил украинский телеканал "ТСН", ссылаясь на комментарий министра."Ничего такого, говорит Андрей Сибига, не планировалось", - говорится в материале на сайте "ТСН".В воскресенье телеканал CNN Türk со ссылкой на минобороны Турции сообщил, что 15-16 апреля в Анкаре пройдут переговоры представителей РФ и Украины по безопасности судоходства в Черном море.На сайте Кремля 25 марта было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что киевский режим использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений к мировым рынкам.
https://ria.ru/20250412/turtsiya-2010944973.html
https://ria.ru/20250412/ukraina-2010921396.html
https://ria.ru/20250413/ukraina-2010997223.html
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в мире, черное море, россия, украина, андрей сибига, владимир путин, дональд трамп, россельхозбанк, оон, swift, турция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черное море, Россия, Украина, Андрей Сибига, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россельхозбанк, ООН, SWIFT, Турция
Сибига не подтвердил планы по переговорам по Черному морю с Россией

Сибига не подтвердил планы Украины провести встречу с Россией по Черному морю

© AP Photo / Andrii NesterewnkoАндрей Сибига
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Andrii Nesterewnko
Андрей Сибига. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига не подтвердил планы провести в Анкаре встречу представителей Киева и Москвы по теме безопасности в Черном море, сообщил украинский телеканал "ТСН", ссылаясь на комментарий министра.
"Ничего такого, говорит Андрей Сибига, не планировалось", - говорится в материале на сайте "ТСН".
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В Турции оценили возможность проведения саммита России и Украины
12 апреля, 23:10
В воскресенье телеканал CNN Türk со ссылкой на минобороны Турции сообщил, что 15-16 апреля в Анкаре пройдут переговоры представителей РФ и Украины по безопасности судоходства в Черном море.
На сайте Кремля 25 марта было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
Киев - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
"Черная дыра". На Западе раскрыли жуткую правду об Украине
12 апреля, 19:10
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.
Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что киевский режим использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений к мировым рынкам.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
В Госдуме оценили идею Келлога разделить Украину на зоны контроля
Вчера, 14:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧерное мореРоссияУкраинаАндрей СибигаВладимир ПутинДональд ТрампРоссельхозбанкООНSWIFTТурция
 
 
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