https://ria.ru/20250413/peregovory-2011020993.html

Порошенко* неожиданно высказался о мирных переговорах

Порошенко* неожиданно высказался о мирных переговорах - РИА Новости, 13.04.2025

Порошенко* неожиданно высказался о мирных переговорах

Для облегчения мирных переговоров Владимир Зеленский должен разблокировать оппозицию, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко* в интервью газете New York РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T17:07:00+03:00

2025-04-13T17:07:00+03:00

2025-04-13T17:15:00+03:00

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Для облегчения мирных переговоров Владимир Зеленский должен разблокировать оппозицию, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко* в интервью газете New York Times."Петр Порошенко*, бывший президент Украины и лидер конкурирующей партии, считает, что лучший способ облегчить мирные переговоры — это привлечь в правительство деятелей оппозиции", — говорится в материале.Тем не менее, продолжает издание, глава киевского режима не только не принял идею своего предшественника о создании коалиции министров, но и усилил давление на политических соперников."У нас нет другого выбора, кроме коалиции национального единства, правительства национального единства <…>, и результатом этого решения должно стать прекращение войны", — сказал экс-президент.Зеленский в феврале ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко*, украинских олигархов Игоря Коломойского** и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.Пятый президент Украины охарактеризовал санкции украинских властей против себя и своей партии "Европейская солидарность" нападением на свободу и демократию и европейскую интеграцию. По мнению политика, Зеленский боится текущей политической ситуации и хочет избавиться от всех конкурентов.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму** Внесен в России в реестр террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250413/tramp-2011010025.html

https://ria.ru/20250413/ukraina-2010997223.html

https://ria.ru/20250413/zelenskiy-2010974098.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, петр порошенко