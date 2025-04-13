Порошенко* неожиданно высказался о мирных переговорах
Порошенко: Зеленский должен разрешить оппозицию для облегчения переговоров
Бывший президент Украины Петр Порошенко*. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Для облегчения мирных переговоров Владимир Зеленский должен разблокировать оппозицию, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко* в интервью газете New York Times.
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"Петр Порошенко*, бывший президент Украины и лидер конкурирующей партии, считает, что лучший способ облегчить мирные переговоры — это привлечь в правительство деятелей оппозиции", — говорится в материале.
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Тем не менее, продолжает издание, глава киевского режима не только не принял идею своего предшественника о создании коалиции министров, но и усилил давление на политических соперников.
"У нас нет другого выбора, кроме коалиции национального единства, правительства национального единства <…>, и результатом этого решения должно стать прекращение войны", — сказал экс-президент.
Зеленский в феврале ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко*, украинских олигархов Игоря Коломойского** и Константина Жеваго, предпринимателя Геннадия Боголюбова и экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.
Пятый президент Украины охарактеризовал санкции украинских властей против себя и своей партии "Европейская солидарность" нападением на свободу и демократию и европейскую интеграцию. По мнению политика, Зеленский боится текущей политической ситуации и хочет избавиться от всех конкурентов.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
** Внесен в России в реестр террористов и экстремистов