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"Клоунское шоу": в США сделали неожиданное заявление о Путине
"Клоунское шоу": в США сделали неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 13.04.2025
"Клоунское шоу": в США сделали неожиданное заявление о Путине
Выдержка президента России Владимира Путина вызывает восхищение, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T11:45:00+03:00
2025-04-13T11:45:00+03:00
2025-04-13T14:58:00+03:00
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Выдержка президента России Владимира Путина вызывает восхищение, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Я восхищаюсь терпением Путина и его способностью выдерживать это клоунское шоу", — сказал он, комментируя неспособность Запада продвинуться в мирном процессе по Украине.По словам эксперта, обвинения в адрес России в том, что она якобы затягивает подписание мирного договора, абсолютно беспочвенны и говорят только о неспособности США объективно подойти к решению украинского вопроса."Трамп договаривался о 30-дневном перемирии, Россия сказала: "Хорошо". Как только она (Россия. — Прим. ред.) начала его придерживаться, Украина сразу нарушает. И мы опять видим этот нарратив, что Россия затягивает, а президент Трамп "разочарован". Это нелепо", — резюмировал эксперт.Мирный процессВосемнадцатого марта президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.Всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных противником во время прекращения огня.В конце марта в Минобороны сообщили, что около 10:20 мск киевский режим ударом HIMARS фактически уничтожил ГИС "Суджа". Как отметили в ведомстве, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, ларри джонсон, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Ларри Джонсон, Дональд Трамп, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Клоунское шоу": в США сделали неожиданное заявление о Путине
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон восхитился выдержкой Владимира Путина