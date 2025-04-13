https://ria.ru/20250413/pensilvaniya-2011040634.html
В Пенсильвании подожгли резиденцию губернатора штата
В Пенсильвании подожгли резиденцию губернатора штата - РИА Новости, 13.04.2025
В Пенсильвании подожгли резиденцию губернатора штата
Губернатор американского штата Пенсильвания Джош Шапиро сообщил о поджоге его резиденции в городе Гаррисберге, в результате происшествия никто не пострадал,... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T19:55:00+03:00
2025-04-13T19:55:00+03:00
2025-04-13T20:01:00+03:00
в мире
пенсильвания
джош шапиро
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0d/2011040803_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_82f3f83f32d94a7e6786c7f826b81313.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Губернатор американского штата Пенсильвания Джош Шапиро сообщил о поджоге его резиденции в городе Гаррисберге, в результате происшествия никто не пострадал, пожар был потушен. "Этой ночью в 2.00 (9.00 мск - ред.) моя семья и я проснулись от стуков полиции штата Пенсильвания в дверь после того, как поджигатель поджег резиденцию губернатора в Гаррисберге. На месте происшествия находилась пожарная служба Гаррисберга, и пока они работали над тушением пожара, нас безопасно эвакуировала из резиденции полиция штата Пенсильвания при содействии полиции Капитолия", - говорится в публикации Шапиро, размещенной на его странице в соцсети X. Он отметил, что в результате поджога никто не пострадал, пожар был потушен.
https://ria.ru/20250413/ssha-2010950108.html
пенсильвания
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0d/2011040803_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e83d7068828f6cfe1e2a5f26454ff402.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пенсильвания, джош шапиро, сша
В мире, Пенсильвания, Джош Шапиро, США
В Пенсильвании подожгли резиденцию губернатора штата
Губернатор Пенсильвании Шапиро сообщил о поджоге его резиденции в Гаррисберге