https://ria.ru/20250413/pensilvaniya-2011040634.html

В Пенсильвании подожгли резиденцию губернатора штата

В Пенсильвании подожгли резиденцию губернатора штата - РИА Новости, 13.04.2025

В Пенсильвании подожгли резиденцию губернатора штата

Губернатор американского штата Пенсильвания Джош Шапиро сообщил о поджоге его резиденции в городе Гаррисберге, в результате происшествия никто не пострадал,... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T19:55:00+03:00

2025-04-13T19:55:00+03:00

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Губернатор американского штата Пенсильвания Джош Шапиро сообщил о поджоге его резиденции в городе Гаррисберге, в результате происшествия никто не пострадал, пожар был потушен. "Этой ночью в 2.00 (9.00 мск - ред.) моя семья и я проснулись от стуков полиции штата Пенсильвания в дверь после того, как поджигатель поджег резиденцию губернатора в Гаррисберге. На месте происшествия находилась пожарная служба Гаррисберга, и пока они работали над тушением пожара, нас безопасно эвакуировала из резиденции полиция штата Пенсильвания при содействии полиции Капитолия", - говорится в публикации Шапиро, размещенной на его странице в соцсети X. Он отметил, что в результате поджога никто не пострадал, пожар был потушен.

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в мире, пенсильвания, джош шапиро, сша