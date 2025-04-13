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В Пенсильвании подожгли резиденцию губернатора штата - РИА Новости, 13.04.2025
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19:55 13.04.2025 (обновлено: 20:01 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/pensilvaniya-2011040634.html
В Пенсильвании подожгли резиденцию губернатора штата
В Пенсильвании подожгли резиденцию губернатора штата - РИА Новости, 13.04.2025
В Пенсильвании подожгли резиденцию губернатора штата
Губернатор американского штата Пенсильвания Джош Шапиро сообщил о поджоге его резиденции в городе Гаррисберге, в результате происшествия никто не пострадал,... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T19:55:00+03:00
2025-04-13T20:01:00+03:00
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Губернатор американского штата Пенсильвания Джош Шапиро сообщил о поджоге его резиденции в городе Гаррисберге, в результате происшествия никто не пострадал, пожар был потушен. "Этой ночью в 2.00 (9.00 мск - ред.) моя семья и я проснулись от стуков полиции штата Пенсильвания в дверь после того, как поджигатель поджег резиденцию губернатора в Гаррисберге. На месте происшествия находилась пожарная служба Гаррисберга, и пока они работали над тушением пожара, нас безопасно эвакуировала из резиденции полиция штата Пенсильвания при содействии полиции Капитолия", - говорится в публикации Шапиро, размещенной на его странице в соцсети X. Он отметил, что в результате поджога никто не пострадал, пожар был потушен.
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в мире, пенсильвания, джош шапиро, сша
В мире, Пенсильвания, Джош Шапиро, США
В Пенсильвании подожгли резиденцию губернатора штата

Губернатор Пенсильвании Шапиро сообщил о поджоге его резиденции в Гаррисберге

© AP Photo / Marc LevyПоследствия поджога резиденции губернатора американского штата Пенсильвания
Последствия поджога резиденции губернатора американского штата Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Marc Levy
Последствия поджога резиденции губернатора американского штата Пенсильвания
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Губернатор американского штата Пенсильвания Джош Шапиро сообщил о поджоге его резиденции в городе Гаррисберге, в результате происшествия никто не пострадал, пожар был потушен.
"Этой ночью в 2.00 (9.00 мск - ред.) моя семья и я проснулись от стуков полиции штата Пенсильвания в дверь после того, как поджигатель поджег резиденцию губернатора в Гаррисберге. На месте происшествия находилась пожарная служба Гаррисберга, и пока они работали над тушением пожара, нас безопасно эвакуировала из резиденции полиция штата Пенсильвания при содействии полиции Капитолия", - говорится в публикации Шапиро, размещенной на его странице в соцсети X.
Он отметил, что в результате поджога никто не пострадал, пожар был потушен.
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В миреПенсильванияДжош ШапироСША
 
 
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