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Друг Паши Техника прокомментировал появление нового граффити на стене Цоя - РИА Новости, 13.04.2025
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Культура
 
08:56 13.04.2025 (обновлено: 09:23 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/pasha-2010967537.html
Друг Паши Техника прокомментировал появление нового граффити на стене Цоя
Друг Паши Техника прокомментировал появление нового граффити на стене Цоя - РИА Новости, 13.04.2025
Друг Паши Техника прокомментировал появление нового граффити на стене Цоя
Память рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) нужно чтить различными способами, но не путем вандализма, заявил в беседе с РИА Новости его друг Лука... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T08:56:00+03:00
2025-04-13T09:23:00+03:00
культура
москва
пхукет (остров)
виктор цой
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Память рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) нужно чтить различными способами, но не путем вандализма, заявил в беседе с РИА Новости его друг Лука Сафронов-Затравкин, говоря о надписи, посвященной рэперу, на стене Цоя на Арбате в центре Москвы. На стену Цоя в центре Москвы нанесли граффити, посвященное умершему рэперу Паше Технику. Надпись "Техник" появилась на Арбате поверх других граффити в честь исполнителя Виктора Цоя. "Цой и Техник близки в плане народной любви. Но Цой оставил после себя огромное культурное наследие. Нельзя сравнивать такие разные культурные пласты. Техник же оставил после себя любовь, теплоту и немного печали. Надо его вспоминать разными способами, но не вандализмом", - сказал собеседник агентства. По мнению Сафронова-Затоавкина, память о Паше Технике в большей степени останется в его комментариях, интервью и добрых высказываниях. "Не думаю, что правильно рисовать на стенах. Надо поминать по православным канонам: помолиться за него, поддержать родных, которым нужна помощь", - добавил он. В пятницу прошла церемония прощания с Техником в церкви Петра и Павла в столичном Лефортово, после его похоронили на Николо-Архангельском кладбище. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая (Карина Мельничук) 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации. Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.
https://ria.ru/20250411/tekhnik-2010747759.html
https://ria.ru/20250411/tekhnik-2009460038.html
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москва, пхукет (остров), виктор цой, павел ивлев
Культура, Москва, Пхукет (остров), Виктор Цой, Павел Ивлев
Друг Паши Техника прокомментировал появление нового граффити на стене Цоя

Друг Паши Техника назвал появление нового граффити на стене Цоя вандализмом

© РИА НовостиГраффити с Пашей Техником на стене Цоя в Москве
Граффити с Пашей Техником на стене Цоя в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости
Граффити с Пашей Техником на стене Цоя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Память рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) нужно чтить различными способами, но не путем вандализма, заявил в беседе с РИА Новости его друг Лука Сафронов-Затравкин, говоря о надписи, посвященной рэперу, на стене Цоя на Арбате в центре Москвы.
На стену Цоя в центре Москвы нанесли граффити, посвященное умершему рэперу Паше Технику. Надпись "Техник" появилась на Арбате поверх других граффити в честь исполнителя Виктора Цоя.
Церемония прощания с рэпером Пашей Техником - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Прощание с Пашей Техником обернулось драками и скандалами
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"Цой и Техник близки в плане народной любви. Но Цой оставил после себя огромное культурное наследие. Нельзя сравнивать такие разные культурные пласты. Техник же оставил после себя любовь, теплоту и немного печали. Надо его вспоминать разными способами, но не вандализмом", - сказал собеседник агентства.
По мнению Сафронова-Затоавкина, память о Паше Технике в большей степени останется в его комментариях, интервью и добрых высказываниях.
"Не думаю, что правильно рисовать на стенах. Надо поминать по православным канонам: помолиться за него, поддержать родных, которым нужна помощь", - добавил он.
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11 апреля, 14:26
В пятницу прошла церемония прощания с Техником в церкви Петра и Павла в столичном Лефортово, после его похоронили на Николо-Архангельском кладбище.
В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая (Карина Мельничук) 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации.
Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.
Рэпер Паша Техник - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
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КультураМоскваПхукет (остров)Виктор ЦойПавел Ивлев
 
 
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