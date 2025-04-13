https://ria.ru/20250413/pasha-2010967537.html

Друг Паши Техника прокомментировал появление нового граффити на стене Цоя

Друг Паши Техника прокомментировал появление нового граффити на стене Цоя - РИА Новости, 13.04.2025

Друг Паши Техника прокомментировал появление нового граффити на стене Цоя

Память рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) нужно чтить различными способами, но не путем вандализма, заявил в беседе с РИА Новости его друг Лука... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T08:56:00+03:00

2025-04-13T08:56:00+03:00

2025-04-13T09:23:00+03:00

культура

москва

пхукет (остров)

виктор цой

павел ивлев

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Память рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) нужно чтить различными способами, но не путем вандализма, заявил в беседе с РИА Новости его друг Лука Сафронов-Затравкин, говоря о надписи, посвященной рэперу, на стене Цоя на Арбате в центре Москвы. На стену Цоя в центре Москвы нанесли граффити, посвященное умершему рэперу Паше Технику. Надпись "Техник" появилась на Арбате поверх других граффити в честь исполнителя Виктора Цоя. "Цой и Техник близки в плане народной любви. Но Цой оставил после себя огромное культурное наследие. Нельзя сравнивать такие разные культурные пласты. Техник же оставил после себя любовь, теплоту и немного печали. Надо его вспоминать разными способами, но не вандализмом", - сказал собеседник агентства. По мнению Сафронова-Затоавкина, память о Паше Технике в большей степени останется в его комментариях, интервью и добрых высказываниях. "Не думаю, что правильно рисовать на стенах. Надо поминать по православным канонам: помолиться за него, поддержать родных, которым нужна помощь", - добавил он. В пятницу прошла церемония прощания с Техником в церкви Петра и Павла в столичном Лефортово, после его похоронили на Николо-Архангельском кладбище. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая (Карина Мельничук) 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации. Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.

https://ria.ru/20250411/tekhnik-2010747759.html

https://ria.ru/20250411/tekhnik-2009460038.html

https://ria.ru/20250407/tekhnik-2009876282.html

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пхукет (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, пхукет (остров), виктор цой, павел ивлев