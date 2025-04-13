https://ria.ru/20250413/panda-2010970825.html
Панде Жуи подарили ракету из моркови в День космонавтики
Панде Жуи подарили ракету из моркови в День космонавтики - РИА Новости, 13.04.2025
Панде Жуи подарили ракету из моркови в День космонавтики
Ракету из морковки подарили панде Жуи из Московского зоопарка в День космонавтики, сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор столичного зоосада... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T09:55:00+03:00
2025-04-13T09:55:00+03:00
2025-04-13T13:09:00+03:00
хорошие новости
светлана акулова
московский зоопарк
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Ракету из морковки подарили панде Жуи из Московского зоопарка в День космонавтики, сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. "Вчера Жуи-космонавт получил свою, хоть и маленькую, но зато очень вкусную ракету", — написала она под роликом.На видео, опубликованном в Telegram-канале, можно увидеть, как Жуи дарят морковку в форме ракеты и панда с удовольствием начинает есть подаренное лакомство.
https://ria.ru/20250413/detenysh-2010970002.html
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Вкусная ракета для Жуи
Вчера Жуи-космонавт получил свою, хоть и маленькую, но зато очень вкусную ракету!
2025-04-13T09:55
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светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Светлана Акулова, Московский зоопарк
Панде Жуи подарили ракету из моркови в День космонавтики
Панде Жуи из Московского зоопарка подарили ракету из моркови в День космонавтики