https://ria.ru/20250413/panda-2010970825.html

Панде Жуи подарили ракету из моркови в День космонавтики

Панде Жуи подарили ракету из моркови в День космонавтики - РИА Новости, 13.04.2025

Панде Жуи подарили ракету из моркови в День космонавтики

Ракету из морковки подарили панде Жуи из Московского зоопарка в День космонавтики, сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор столичного зоосада... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T09:55:00+03:00

2025-04-13T09:55:00+03:00

2025-04-13T13:09:00+03:00

хорошие новости

светлана акулова

московский зоопарк

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Ракету из морковки подарили панде Жуи из Московского зоопарка в День космонавтики, сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. "Вчера Жуи-космонавт получил свою, хоть и маленькую, но зато очень вкусную ракету", — написала она под роликом.На видео, опубликованном в Telegram-канале, можно увидеть, как Жуи дарят морковку в форме ракеты и панда с удовольствием начинает есть подаренное лакомство.

https://ria.ru/20250413/detenysh-2010970002.html

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Вкусная ракета для Жуи Вчера Жуи-космонавт получил свою, хоть и маленькую, но зато очень вкусную ракету! 2025-04-13T09:55 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

светлана акулова, московский зоопарк