https://ria.ru/20250413/palestina-2011016136.html

Жертвами ударов Израиля по сектору Газа в воскресенье стали 30 человек

Жертвами ударов Израиля по сектору Газа в воскресенье стали 30 человек - РИА Новости, 13.04.2025

Жертвами ударов Израиля по сектору Газа в воскресенье стали 30 человек

Не менее 30 человек погибли в результате ударов израильской армии по различным районам сектора Газа в воскресенье, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T16:48:00+03:00

2025-04-13T16:48:00+03:00

2025-04-13T16:48:00+03:00

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Не менее 30 человек погибли в результате ударов израильской армии по различным районам сектора Газа в воскресенье, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники. "В результате продолжающихся израильских ударов по сектору Газа с утра воскресенья погибли 30 человек", - сообщили источники. Как заявил телеканалу официальный представитель службы гражданской обороны сектора Газа Махмуд Басаль, после утреннего удара по больнице "Аль-Ахли" в городе Газа не осталось ни одного медицинского учреждения, способного принимать раненых. "Аль-Ахли" - единственная больница в городе Газа, которая оказывает помощь тысячам граждан. Удары по ней означают, что вся медицинская система города будет парализована… Бригады гражданской обороны не знают, куда везти раненых в результате продолжающихся бомбардировок, всё закрыто, все места под угрозой ударов", - сказал он. Ранее в воскресенье армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по больнице "Аль-Ахли", где, по ее данным, располагался командный центр палестинского движения ХАМАС. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250412/izrail-2010879086.html

https://ria.ru/20250412/blokada-2010915195.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, палестина, сектор газа