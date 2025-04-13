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В ОСК рассказали о работе корабелов в период ВОВ - РИА Новости, 13.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:03 13.04.2025 (обновлено: 20:58 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/osk-2011045540.html
В ОСК рассказали о работе корабелов в период ВОВ
В ОСК рассказали о работе корабелов в период ВОВ - РИА Новости, 13.04.2025
В ОСК рассказали о работе корабелов в период ВОВ
Рабочая смена советских корабелов в период Великой Отечественной войны доходила до 18 часов, в среднем работали не менее 10-12 часов, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T14:03:00+03:00
2025-04-13T20:58:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
ленинград
объединенная судостроительная корпорация
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Рабочая смена советских корабелов в период Великой Отечественной войны доходила до 18 часов, в среднем работали не менее 10-12 часов, рассказали РИА Новости в "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК). "С первых дней войны заводы и верфи переориентировались под военные нужды, предприятия перешли на круглосуточную, двусменную работу. Точно можно сказать, что смена была не менее 10-12 часов. В отдельно взятые периоды она доходила до 18 часов", – рассказали в корпорации. При этом в некоторых случаях судостроители даже ночевали на заводах, как это было на Балтийском и других заводах в блокадном Ленинграде. В ОСК отметили, что, по воспоминаниям ветеранов, "работали столько, сколько нужно", причем очень часто под бомбежками и артобстрелами. В текущем году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Во многих городах 9 мая пройдет акция "Бессмертный полк".
https://ria.ru/20250409/proekt-2010335860.html
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общество, ленинград, объединенная судостроительная корпорация, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, ссср
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Ленинград, Объединенная судостроительная корпорация, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, СССР
В ОСК рассказали о работе корабелов в период ВОВ

ОСК: рабочая смена советских корабелов в период ВОВ доходила до 18 часов

© РИА Новости / Роберт Диамент | Перейти в медиабанкВысадка десанта на берег Петсамо (ныне Печенга), Петсамо-Киркенесская наступательная операция войск Карельского фронта и Северного флота
Высадка десанта на берег Петсамо (ныне Печенга), Петсамо-Киркенесская наступательная операция войск Карельского фронта и Северного флота - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Роберт Диамент
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Высадка десанта на берег Петсамо (ныне Печенга), Петсамо-Киркенесская наступательная операция войск Карельского фронта и Северного флота. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Рабочая смена советских корабелов в период Великой Отечественной войны доходила до 18 часов, в среднем работали не менее 10-12 часов, рассказали РИА Новости в "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК).
"С первых дней войны заводы и верфи переориентировались под военные нужды, предприятия перешли на круглосуточную, двусменную работу. Точно можно сказать, что смена была не менее 10-12 часов. В отдельно взятые периоды она доходила до 18 часов", – рассказали в корпорации.
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При этом в некоторых случаях судостроители даже ночевали на заводах, как это было на Балтийском и других заводах в блокадном Ленинграде. В ОСК отметили, что, по воспоминаниям ветеранов, "работали столько, сколько нужно", причем очень часто под бомбежками и артобстрелами.
В текущем году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Во многих городах 9 мая пройдет акция "Бессмертный полк".
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоЛенинградОбъединенная судостроительная корпорация80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияСССР
 
 
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