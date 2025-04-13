https://ria.ru/20250413/osk-2011045540.html

В ОСК рассказали о работе корабелов в период ВОВ

В ОСК рассказали о работе корабелов в период ВОВ - РИА Новости, 13.04.2025

В ОСК рассказали о работе корабелов в период ВОВ

Рабочая смена советских корабелов в период Великой Отечественной войны доходила до 18 часов, в среднем работали не менее 10-12 часов, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T14:03:00+03:00

2025-04-13T14:03:00+03:00

2025-04-13T20:58:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

ленинград

объединенная судостроительная корпорация

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

ссср

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Рабочая смена советских корабелов в период Великой Отечественной войны доходила до 18 часов, в среднем работали не менее 10-12 часов, рассказали РИА Новости в "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК). "С первых дней войны заводы и верфи переориентировались под военные нужды, предприятия перешли на круглосуточную, двусменную работу. Точно можно сказать, что смена была не менее 10-12 часов. В отдельно взятые периоды она доходила до 18 часов", – рассказали в корпорации. При этом в некоторых случаях судостроители даже ночевали на заводах, как это было на Балтийском и других заводах в блокадном Ленинграде. В ОСК отметили, что, по воспоминаниям ветеранов, "работали столько, сколько нужно", причем очень часто под бомбежками и артобстрелами. В текущем году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Во многих городах 9 мая пройдет акция "Бессмертный полк".

https://ria.ru/20250409/proekt-2010335860.html

https://ria.ru/20250407/tof-2009725569.html

ленинград

россия

ссср

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общество, ленинград, объединенная судостроительная корпорация, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, ссср