Рейтинг@Mail.ru
"Настоящий убийца": в США пришли в ужас от российского оружия - РИА Новости, 13.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:46 13.04.2025 (обновлено: 16:46 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/oruzhie-2011008691.html
"Настоящий убийца": в США пришли в ужас от российского оружия
"Настоящий убийца": в США пришли в ужас от российского оружия - РИА Новости, 13.04.2025
"Настоящий убийца": в США пришли в ужас от российского оружия
Российские системы РЭБ позволяют эффективно противодействовать терминалам спутниковой связи Starlink, которые используют ВСУ, пишет эксперт по безопасности... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T15:46:00+03:00
2025-04-13T16:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сша
илон маск
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003911762_0:103:3277:1946_1920x0_80_0_0_331c69ac5ada047c41f063146178934c.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российские системы РЭБ позволяют эффективно противодействовать терминалам спутниковой связи Starlink, которые используют ВСУ, пишет эксперт по безопасности Брэндон Вайхерт в своей статье для американского журнала The National Interest.Как заявляет автор, таких систем две: "Тобол" и "Калинка". Первая позволяет подавлять спутниковые сигналы как GPS, так и Starlink, заглушая сигнал в обе стороны — со спутников на наземные приемники и с Земли на спутники."Дальность действия и мощность "Тобола" позволяют системе создавать электромагнитный щит, потенциально защищая российские силы и средства от боеприпасов со спутниковым наведением", — говорится в публикации.Тем не менее, продолжает эксперт, настоящую угрозу для терминалов Илона Маска на Украине представляет вторая система — "Калинка", которая способна нацеливаться на отдельные станции Starlink даже с улучшенным протоколом безопасности.&quot;Настоящей &quot;убийцей Starlink&quot; стала система &quot;Калинка&quot;, которая обнаруживает и прерывает как поступающие, так и исходящие сигналы со спутников, нарушая военные коммуникации ВСУ и работу беспилотников&quot;, — предупредил он.По словам автора материала, эта российская разработка может эффективно противодействовать и родственной Starlink системе Starshield, которая была разработана специально для американской армии. По слухам, угроза Starshield со стороны "Калинки" немало встревожила оборонных стратегов США, уточнил Вайхерт.Starlink — спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.В начале апреля издание Politico сообщало, что если Маск примет решение отключить ее, то никакая другая компания не сможет предложить альтернативу. В это же время западные СМИ предупреждали о страхе украинских боевиков перед отключением терминалов из-за излишней зависимости от спутникового интернета американского предпринимателя.Миллиардер также называл терминалы костяком ВСУ и заявлял, что в случае их отключения линия фронта украинских боевиков рухнет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250412/ukraina-2010861039.html
https://ria.ru/20250412/polozhenie-2010842751.html
https://ria.ru/20250413/peregovory-2010981316.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003911762_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_3f1e53ecf88f43fa39610fa960888292.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, илон маск, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Илон Маск, Вооруженные силы Украины, Россия
"Настоящий убийца": в США пришли в ужас от российского оружия

TNI: российские системы могут эффективно противодействовать Starlink

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа подразделений радиоэлектронной борьбы
Боевая работа подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа подразделений радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российские системы РЭБ позволяют эффективно противодействовать терминалам спутниковой связи Starlink, которые используют ВСУ, пишет эксперт по безопасности Брэндон Вайхерт в своей статье для американского журнала The National Interest.
Как заявляет автор, таких систем две: "Тобол" и "Калинка". Первая позволяет подавлять спутниковые сигналы как GPS, так и Starlink, заглушая сигнал в обе стороны — со спутников на наземные приемники и с Земли на спутники.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Министр обороны Британии забил тревогу из-за ЧП на Украине
12 апреля, 10:59
"Дальность действия и мощность "Тобола" позволяют системе создавать электромагнитный щит, потенциально защищая российские силы и средства от боеприпасов со спутниковым наведением", — говорится в публикации.
Тем не менее, продолжает эксперт, настоящую угрозу для терминалов Илона Маска на Украине представляет вторая система — "Калинка", которая способна нацеливаться на отдельные станции Starlink даже с улучшенным протоколом безопасности.
«

"Настоящей "убийцей Starlink" стала система "Калинка", которая обнаруживает и прерывает как поступающие, так и исходящие сигналы со спутников, нарушая военные коммуникации ВСУ и работу беспилотников", — предупредил он.

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
"Вот-вот проиграет": в США оценили положение России в зоне СВО
12 апреля, 05:51
По словам автора материала, эта российская разработка может эффективно противодействовать и родственной Starlink системе Starshield, которая была разработана специально для американской армии. По слухам, угроза Starshield со стороны "Калинки" немало встревожила оборонных стратегов США, уточнил Вайхерт.
Starlink — спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
В начале апреля издание Politico сообщало, что если Маск примет решение отключить ее, то никакая другая компания не сможет предложить альтернативу. В это же время западные СМИ предупреждали о страхе украинских боевиков перед отключением терминалов из-за излишней зависимости от спутникового интернета американского предпринимателя.
Миллиардер также называл терминалы костяком ВСУ и заявлял, что в случае их отключения линия фронта украинских боевиков рухнет.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
"Клоунское шоу": в США сделали неожиданное заявление о Путине
Вчера, 11:45
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАИлон МаскВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала