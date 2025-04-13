https://ria.ru/20250413/oruzhie-2011008691.html

"Настоящий убийца": в США пришли в ужас от российского оружия

"Настоящий убийца": в США пришли в ужас от российского оружия - РИА Новости, 13.04.2025

"Настоящий убийца": в США пришли в ужас от российского оружия

Российские системы РЭБ позволяют эффективно противодействовать терминалам спутниковой связи Starlink, которые используют ВСУ, пишет эксперт по безопасности... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T15:46:00+03:00

2025-04-13T15:46:00+03:00

2025-04-13T16:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

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илон маск

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российские системы РЭБ позволяют эффективно противодействовать терминалам спутниковой связи Starlink, которые используют ВСУ, пишет эксперт по безопасности Брэндон Вайхерт в своей статье для американского журнала The National Interest.Как заявляет автор, таких систем две: "Тобол" и "Калинка". Первая позволяет подавлять спутниковые сигналы как GPS, так и Starlink, заглушая сигнал в обе стороны — со спутников на наземные приемники и с Земли на спутники."Дальность действия и мощность "Тобола" позволяют системе создавать электромагнитный щит, потенциально защищая российские силы и средства от боеприпасов со спутниковым наведением", — говорится в публикации.Тем не менее, продолжает эксперт, настоящую угрозу для терминалов Илона Маска на Украине представляет вторая система — "Калинка", которая способна нацеливаться на отдельные станции Starlink даже с улучшенным протоколом безопасности."Настоящей "убийцей Starlink" стала система "Калинка", которая обнаруживает и прерывает как поступающие, так и исходящие сигналы со спутников, нарушая военные коммуникации ВСУ и работу беспилотников", — предупредил он.По словам автора материала, эта российская разработка может эффективно противодействовать и родственной Starlink системе Starshield, которая была разработана специально для американской армии. По слухам, угроза Starshield со стороны "Калинки" немало встревожила оборонных стратегов США, уточнил Вайхерт.Starlink — спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.В начале апреля издание Politico сообщало, что если Маск примет решение отключить ее, то никакая другая компания не сможет предложить альтернативу. В это же время западные СМИ предупреждали о страхе украинских боевиков перед отключением терминалов из-за излишней зависимости от спутникового интернета американского предпринимателя.Миллиардер также называл терминалы костяком ВСУ и заявлял, что в случае их отключения линия фронта украинских боевиков рухнет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250412/ukraina-2010861039.html

https://ria.ru/20250412/polozhenie-2010842751.html

https://ria.ru/20250413/peregovory-2010981316.html

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украина, сша, илон маск, вооруженные силы украины, россия