"Настоящий убийца": в США пришли в ужас от российского оружия
TNI: российские системы могут эффективно противодействовать Starlink
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа подразделений радиоэлектронной борьбы
Боевая работа подразделений радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российские системы РЭБ позволяют эффективно противодействовать терминалам спутниковой связи Starlink, которые используют ВСУ, пишет эксперт по безопасности Брэндон Вайхерт в своей статье для американского журнала The National Interest.
Как заявляет автор, таких систем две: "Тобол" и "Калинка". Первая позволяет подавлять спутниковые сигналы как GPS, так и Starlink, заглушая сигнал в обе стороны — со спутников на наземные приемники и с Земли на спутники.
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"Дальность действия и мощность "Тобола" позволяют системе создавать электромагнитный щит, потенциально защищая российские силы и средства от боеприпасов со спутниковым наведением", — говорится в публикации.
Тем не менее, продолжает эксперт, настоящую угрозу для терминалов Илона Маска на Украине представляет вторая система — "Калинка", которая способна нацеливаться на отдельные станции Starlink даже с улучшенным протоколом безопасности.
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"Настоящей "убийцей Starlink" стала система "Калинка", которая обнаруживает и прерывает как поступающие, так и исходящие сигналы со спутников, нарушая военные коммуникации ВСУ и работу беспилотников", — предупредил он.
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По словам автора материала, эта российская разработка может эффективно противодействовать и родственной Starlink системе Starshield, которая была разработана специально для американской армии. По слухам, угроза Starshield со стороны "Калинки" немало встревожила оборонных стратегов США, уточнил Вайхерт.
Starlink — спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
В начале апреля издание Politico сообщало, что если Маск примет решение отключить ее, то никакая другая компания не сможет предложить альтернативу. В это же время западные СМИ предупреждали о страхе украинских боевиков перед отключением терминалов из-за излишней зависимости от спутникового интернета американского предпринимателя.
Миллиардер также называл терминалы костяком ВСУ и заявлял, что в случае их отключения линия фронта украинских боевиков рухнет.
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