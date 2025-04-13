https://ria.ru/20250413/opros-2011047144.html

Опрос показал, сколько швейцарцев поддерживают вступление в НАТО

Опрос показал, сколько швейцарцев поддерживают вступление в НАТО - РИА Новости, 13.04.2025

Опрос показал, сколько швейцарцев поддерживают вступление в НАТО

Чуть более 70% опрошенных жителей Швейцарии выступают за более тесное сотрудничество с НАТО, однако идея полноценного вступления в альянс по-прежнему не находит РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T21:16:00+03:00

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БЕРЛИН, 13 апр - РИА Новости. Чуть более 70% опрошенных жителей Швейцарии выступают за более тесное сотрудничество с НАТО, однако идея полноценного вступления в альянс по-прежнему не находит широкой поддержки, следует из результатов опроса, проведённого швейцарской газетой 20 Minuten и медиа-холдингом Швейцарии Tamedia. Согласно опубликованным данным, 71% респондентов положительно относятся к идее расширения сотрудничества с НАТО. Даже среди сторонников правой "Швейцарской народной партии" (SVP), традиционно выступающей за сохранение нейтралитета, 49% считают более тесное взаимодействие с альянсом разумным шагом. Также 77% участников опроса поддержали идею укрепления сотрудничества в сфере безопасности с Европейским союзом. В то же время идея вступления в НАТО остаётся непопулярной: только 37% швейцарцев выразили готовность поддержать такой шаг, что означало бы отказ от традиционного нейтралитета страны. В опросе приняли участие 35 132 человека. Он проводился с 31 марта по 1 апреля 2025 года. Данные о погрешности не приводятся.

https://ria.ru/20240705/nato-1957704132.html

https://ria.ru/20250226/ukraina-2001822120.html

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в мире, швейцария, нато