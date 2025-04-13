https://ria.ru/20250413/opros-2011032457.html

Опрос показал, сколько американцев ждут роста цен в США

Опрос показал, сколько американцев ждут роста цен в США - РИА Новости, 13.04.2025

Опрос показал, сколько американцев ждут роста цен в США

Три четверти американцев ждут повышения цен в США в краткосрочной перспективе после решения президента страны Дональда Трампа ввести импортные пошлины, показал... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T18:43:00+03:00

2025-04-13T18:43:00+03:00

2025-04-13T18:43:00+03:00

сша

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Три четверти американцев ждут повышения цен в США в краткосрочной перспективе после решения президента страны Дональда Трампа ввести импортные пошлины, показал опрос телеканала CBS News совместно с организацией YouGov. Как следует из табличных результатов исследования, 75% опрошенных признались, что в краткосрочной перспективе ждут роста цен в США. Не ожидают изменений 20% респондентов. Еще 5% прогнозируют снижение. В долгосрочной перспективе повышения стоимости товаров в США ожидают 48% участников исследования. Опрос также показал, что почти две трети американцев ожидают ухудшения состояния экономики в результате действия пошлин также в краткосрочном периоде. Оценивая свое отношение к проводимой торговой политике главы государства, 58% респондентов заявили, что выступают против нее, остальные 42% поддержали действия президента. Исследование проводилось с 8 по 11 апреля 2025 года среди 2410 совершеннолетних американцев. Допустимая погрешность результата составила 2,4 процентного пункта.

https://ria.ru/20250413/ssha-2011014471.html

https://ria.ru/20250402/poshliny-2008923384.html

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сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире