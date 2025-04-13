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Израиль может быть ответственен за удар по зданию ООН в Газе, пишет WP - РИА Новости, 13.04.2025
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14:09 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/oon-2010995529.html
Израиль может быть ответственен за удар по зданию ООН в Газе, пишет WP
Израиль может быть ответственен за удар по зданию ООН в Газе, пишет WP - РИА Новости, 13.04.2025
Израиль может быть ответственен за удар по зданию ООН в Газе, пишет WP
Анализ фотографий указывают на то, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), скорее всего, ответственна за удар по зданию Управления ООН по обслуживанию проектов... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T14:09:00+03:00
2025-04-13T14:09:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
оон
хамас
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Анализ фотографий указывают на то, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), скорее всего, ответственна за удар по зданию Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) в секторе Газа, в результате которого погиб сотрудник организации, утверждает американская газета Washington Post. В марте об ударе по зданию ООН сообщило министерство здравоохранения Газы. По последним его данным, в результате удара пострадали по меньшей мере шесть иностранных сотрудников, работающих в структурах ООН, один из них скончался от ранений сразу по прибытии в больницу. В свою очередь, израильская армия заявила, что не наносила удар по зданию ООН. "Взрывы..., в результате которых погиб сотрудник гуманитарной организации и были тяжело ранены пять человек, с большой долей вероятности были вызваны двумя снарядами из израильского танка", - говорится в публикации со ссылкой на экспертов, которые проанализировали фотографии с места удара, полученные изданием. Эксперты указали газете, что фрагменты, видимые на фотографиях, с большой долей вероятности принадлежат по меньшей мере одному фугасному снаряду М339, которые ЦАХАЛ использует в Газе. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250402/izrail-2008801974.html
https://ria.ru/20250403/tsahal-2009204613.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, оон, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ООН, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль может быть ответственен за удар по зданию ООН в Газе, пишет WP

WP: израильская армия, скорее всего, ответственна за удар по зданию ООН в Газе

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Анализ фотографий указывают на то, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), скорее всего, ответственна за удар по зданию Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) в секторе Газа, в результате которого погиб сотрудник организации, утверждает американская газета Washington Post.
В марте об ударе по зданию ООН сообщило министерство здравоохранения Газы. По последним его данным, в результате удара пострадали по меньшей мере шесть иностранных сотрудников, работающих в структурах ООН, один из них скончался от ранений сразу по прибытии в больницу. В свою очередь, израильская армия заявила, что не наносила удар по зданию ООН.
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Израиль расширит операции в секторе Газа, заявил Кац
2 апреля, 07:19
«
"Взрывы..., в результате которых погиб сотрудник гуманитарной организации и были тяжело ранены пять человек, с большой долей вероятности были вызваны двумя снарядами из израильского танка", - говорится в публикации со ссылкой на экспертов, которые проанализировали фотографии с места удара, полученные изданием.
Эксперты указали газете, что фрагменты, видимые на фотографиях, с большой долей вероятности принадлежат по меньшей мере одному фугасному снаряду М339, которые ЦАХАЛ использует в Газе.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
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3 апреля, 20:00
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуООНХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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