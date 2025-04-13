https://ria.ru/20250413/oon-2010995529.html

Израиль может быть ответственен за удар по зданию ООН в Газе, пишет WP

Израиль может быть ответственен за удар по зданию ООН в Газе, пишет WP - РИА Новости, 13.04.2025

Израиль может быть ответственен за удар по зданию ООН в Газе, пишет WP

Анализ фотографий указывают на то, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), скорее всего, ответственна за удар по зданию Управления ООН по обслуживанию проектов... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T14:09:00+03:00

2025-04-13T14:09:00+03:00

2025-04-13T14:09:00+03:00

в мире

израиль

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оон

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армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Анализ фотографий указывают на то, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), скорее всего, ответственна за удар по зданию Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) в секторе Газа, в результате которого погиб сотрудник организации, утверждает американская газета Washington Post. В марте об ударе по зданию ООН сообщило министерство здравоохранения Газы. По последним его данным, в результате удара пострадали по меньшей мере шесть иностранных сотрудников, работающих в структурах ООН, один из них скончался от ранений сразу по прибытии в больницу. В свою очередь, израильская армия заявила, что не наносила удар по зданию ООН. "Взрывы..., в результате которых погиб сотрудник гуманитарной организации и были тяжело ранены пять человек, с большой долей вероятности были вызваны двумя снарядами из израильского танка", - говорится в публикации со ссылкой на экспертов, которые проанализировали фотографии с места удара, полученные изданием. Эксперты указали газете, что фрагменты, видимые на фотографиях, с большой долей вероятности принадлежат по меньшей мере одному фугасному снаряду М339, которые ЦАХАЛ использует в Газе. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250402/izrail-2008801974.html

https://ria.ru/20250403/tsahal-2009204613.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, оон, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году