Израиль может быть ответственен за удар по зданию ООН в Газе, пишет WP
WP: израильская армия, скорее всего, ответственна за удар по зданию ООН в Газе
© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Анализ фотографий указывают на то, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), скорее всего, ответственна за удар по зданию Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) в секторе Газа, в результате которого погиб сотрудник организации, утверждает американская газета Washington Post.
В марте об ударе по зданию ООН сообщило министерство здравоохранения Газы. По последним его данным, в результате удара пострадали по меньшей мере шесть иностранных сотрудников, работающих в структурах ООН, один из них скончался от ранений сразу по прибытии в больницу. В свою очередь, израильская армия заявила, что не наносила удар по зданию ООН.
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"Взрывы..., в результате которых погиб сотрудник гуманитарной организации и были тяжело ранены пять человек, с большой долей вероятности были вызваны двумя снарядами из израильского танка", - говорится в публикации со ссылкой на экспертов, которые проанализировали фотографии с места удара, полученные изданием.
Эксперты указали газете, что фрагменты, видимые на фотографиях, с большой долей вероятности принадлежат по меньшей мере одному фугасному снаряду М339, которые ЦАХАЛ использует в Газе.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
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