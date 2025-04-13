В Одессе вандалы набросили петлю на памятник Пушкину
В Одессе вандалы набросили на памятник Пушкину петлю и повесили объявление
© СоцсетиВандалы набросили петлю на памятник Александру Пушкину в Одессе
© Соцсети
Вандалы набросили петлю на памятник Александру Пушкину в Одессе
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Жители в Одессе возмутились действиями вандалов, которые набросили петлю на памятник русскому поэту Александру Пушкину, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
По данным издания, группа людей в Одессе накинула на памятник петлю и повесила объявление "Ищу бульдозер".
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"Прохожие возмущались этим: "других проблем нет?"… Противников Пушкина одна из женщин назвала "фашистами", - говорится в сообщении издания.
В Одессе это не первый подобный случай. Украинский телеканал "Общественное" в декабре сообщал, что неизвестные оставили на памятниках Пушкину и русскому князю Михаилу Воронцову надписи с призывом демонтировать монументы.
Закон Украины "О деколонизации топонимов", вступивший в силу с 27 июля 2023, обязывал власти еще до 27 января 2024 года изменить все географические названия, связанные с Россией и советским периодом. Переименование населенных пунктов и улиц, а также демонтаж памятников, связанных с советской историей, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В сентябре парламент Украины в рамках кампании "идеологически верного" переименования утвердил новые названия более чем для 300 населенных пунктов Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
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