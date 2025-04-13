https://ria.ru/20250413/oae-2011054482.html

МИД ОАЭ осудил нападения на лагеря беженцев в Судане

МИД ОАЭ осудил нападения на лагеря беженцев в Судане - РИА Новости, 13.04.2025

МИД ОАЭ осудил нападения на лагеря беженцев в Судане

МИД ОАЭ резко осудил вооруженные нападения на лагеря беженцев в провинции Северный Дарфур на западе Судана, в результате которых погибли и получили ранения... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T22:58:00+03:00

2025-04-13T22:58:00+03:00

2025-04-13T22:58:00+03:00

в мире

судан

оаэ

северный дарфур

союз биатлонистов россии (сбр)

международный комитет красного креста (мккк)

воз

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ДУБАЙ, 13 апр - РИА Новости. МИД ОАЭ резко осудил вооруженные нападения на лагеря беженцев в провинции Северный Дарфур на западе Судана, в результате которых погибли и получили ранения сотни человек, включая гуманитарных работников. По заявлению суданских органов здравоохранения, более 100 человек погибли в пятницу результате нападений повстанцев из Сил быстрого реагирования на лагеря перемещенных лиц в провинции Северный Дарфур на западе Судана. Среди погибших есть медработники и сотрудники гуманитарной организации Relief International. "Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили вооруженные нападения на лагеря Замзам и Абу-Шоук близ Эль-Фашира в Дарфуре, а также нападения на группы по оказанию помощи и гуманитарный персонал, работающий в этом районе", - говорится в заявлении МИД ОАЭ. Также внешнеполитическое ведомство ОАЭ призвало все противоборствующие стороны соблюдать свои обязательства согласно международному праву и Декларации Джидды от мая 2023 года, а также механизмы, предложенные Группой стран-участниц по спасению жизней и миру в Судане (ALPS). С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ранее заявил, что число жертв конфликта в Судане превысило 20 тысяч человек. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило 10 миллионов человек.

https://ria.ru/20250413/siriya-2011049673.html

https://ria.ru/20250322/armija-2006634503.html

https://ria.ru/20250406/vizy-2009589947.html

судан

оаэ

северный дарфур

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в мире, судан, оаэ, северный дарфур, союз биатлонистов россии (сбр), международный комитет красного креста (мккк), воз