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СМИ: упавший в Гудзон вертолет ремонтировали осенью из-за неисправности - РИА Новости, 13.04.2025
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02:40 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/nyp-2010955559.html
СМИ: упавший в Гудзон вертолет ремонтировали осенью из-за неисправности
СМИ: упавший в Гудзон вертолет ремонтировали осенью из-за неисправности - РИА Новости, 13.04.2025
СМИ: упавший в Гудзон вертолет ремонтировали осенью из-за неисправности
Вертолет, упавший в четверг в реку Гудзон в США, осенью ремонтировали из-за технической неисправности, сообщает американская газета New York Post со ссылкой на... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T02:40:00+03:00
2025-04-13T02:40:00+03:00
в мире
испания
сша
манхэттен
faa
siemens
падение вертолета в реку гудзон в сша
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Вертолет, упавший в четверг в реку Гудзон в США, осенью ремонтировали из-за технической неисправности, сообщает американская газета New York Post со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA) страны. "У вертолета, упавшего в реку Гудзон, была (выявлена - ред.) техническая неисправность за несколько месяцев до того, как он развалился в воздухе, в результате чего погибли все шесть (человек - ред.) на борту, включая семью туристов, приехавших из Испании... Вертолет был построен в 2004 году и уже налетал 12 728 часов, когда его пришлось отправить на ремонт", - говорится в публикации издания со ссылкой на FAA. По данным New York Post, неисправность в системе трансмиссии вертолета Bell 206L-4 LongRanger IV, потерпевшего крушение на этой неделе, была выявлена в сентябре прошлого года. Вертолет рухнул в Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного на противоположном берегу от Манхэттена. Инцидент произошел примерно в 15.17 (22.17 мск) в четверг. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил гибель шести человек. Он сообщил, что, по предварительной информации, на борту вертолета находилась семья из Испании. Позднее газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что речь идет о семье главы испанского филиала Siemens Агустина Эскобара.
https://ria.ru/20250411/krushenie-2010658468.html
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в мире, испания, сша, манхэттен, faa, siemens, падение вертолета в реку гудзон в сша
В мире, Испания, США, Манхэттен, FAA, Siemens, Падение вертолета в реку Гудзон в США
СМИ: упавший в Гудзон вертолет ремонтировали осенью из-за неисправности

NYP: упавший в Гудзон вертолет ремонтировали осенью из-за неисправности

© AP Photo / Seth WenigСотрудники экстренных служб работают на месте падения вертолета в реку Гудзон в Джерси-Сити. 10 апреля 2025 года
Сотрудники экстренных служб работают на месте падения вертолета в реку Гудзон в Джерси-Сити. 10 апреля 2025 года - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Сотрудники экстренных служб работают на месте падения вертолета в реку Гудзон в Джерси-Сити. 10 апреля 2025 года. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Вертолет, упавший в четверг в реку Гудзон в США, осенью ремонтировали из-за технической неисправности, сообщает американская газета New York Post со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA) страны.
"У вертолета, упавшего в реку Гудзон, была (выявлена - ред.) техническая неисправность за несколько месяцев до того, как он развалился в воздухе, в результате чего погибли все шесть (человек - ред.) на борту, включая семью туристов, приехавших из Испании... Вертолет был построен в 2004 году и уже налетал 12 728 часов, когда его пришлось отправить на ремонт", - говорится в публикации издания со ссылкой на FAA.
Крушение вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Названа возможная причина крушения вертолета в США
11 апреля, 11:34
По данным New York Post, неисправность в системе трансмиссии вертолета Bell 206L-4 LongRanger IV, потерпевшего крушение на этой неделе, была выявлена в сентябре прошлого года.
Вертолет рухнул в Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного на противоположном берегу от Манхэттена. Инцидент произошел примерно в 15.17 (22.17 мск) в четверг. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил гибель шести человек. Он сообщил, что, по предварительной информации, на борту вертолета находилась семья из Испании.
Позднее газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что речь идет о семье главы испанского филиала Siemens Агустина Эскобара.
Сотрудники экстренных служб работают на месте падения вертолета в реку Гудзон в Джерси-Сити. 10 апреля 2025 года - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Появились подробности об упавшем в Гудзон вертолете
11 апреля, 12:48
 
В миреИспанияСШАМанхэттенFAASiemensПадение вертолета в реку Гудзон в США
 
 
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