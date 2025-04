https://ria.ru/20250413/nyp-2010955559.html

СМИ: упавший в Гудзон вертолет ремонтировали осенью из-за неисправности

СМИ: упавший в Гудзон вертолет ремонтировали осенью из-за неисправности

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Вертолет, упавший в четверг в реку Гудзон в США, осенью ремонтировали из-за технической неисправности, сообщает американская газета New York Post со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA) страны. "У вертолета, упавшего в реку Гудзон, была (выявлена - ред.) техническая неисправность за несколько месяцев до того, как он развалился в воздухе, в результате чего погибли все шесть (человек - ред.) на борту, включая семью туристов, приехавших из Испании... Вертолет был построен в 2004 году и уже налетал 12 728 часов, когда его пришлось отправить на ремонт", - говорится в публикации издания со ссылкой на FAA. По данным New York Post, неисправность в системе трансмиссии вертолета Bell 206L-4 LongRanger IV, потерпевшего крушение на этой неделе, была выявлена в сентябре прошлого года. Вертолет рухнул в Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного на противоположном берегу от Манхэттена. Инцидент произошел примерно в 15.17 (22.17 мск) в четверг. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил гибель шести человек. Он сообщил, что, по предварительной информации, на борту вертолета находилась семья из Испании. Позднее газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что речь идет о семье главы испанского филиала Siemens Агустина Эскобара.

