СМИ: упавший в Гудзон вертолет ремонтировали осенью из-за неисправности
NYP: упавший в Гудзон вертолет ремонтировали осенью из-за неисправности
© AP Photo / Seth WenigСотрудники экстренных служб работают на месте падения вертолета в реку Гудзон в Джерси-Сити. 10 апреля 2025 года
© AP Photo / Seth Wenig
Сотрудники экстренных служб работают на месте падения вертолета в реку Гудзон в Джерси-Сити. 10 апреля 2025 года. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Вертолет, упавший в четверг в реку Гудзон в США, осенью ремонтировали из-за технической неисправности, сообщает американская газета New York Post со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA) страны.
"У вертолета, упавшего в реку Гудзон, была (выявлена - ред.) техническая неисправность за несколько месяцев до того, как он развалился в воздухе, в результате чего погибли все шесть (человек - ред.) на борту, включая семью туристов, приехавших из Испании... Вертолет был построен в 2004 году и уже налетал 12 728 часов, когда его пришлось отправить на ремонт", - говорится в публикации издания со ссылкой на FAA.
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По данным New York Post, неисправность в системе трансмиссии вертолета Bell 206L-4 LongRanger IV, потерпевшего крушение на этой неделе, была выявлена в сентябре прошлого года.
Вертолет рухнул в Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного на противоположном берегу от Манхэттена. Инцидент произошел примерно в 15.17 (22.17 мск) в четверг. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил гибель шести человек. Он сообщил, что, по предварительной информации, на борту вертолета находилась семья из Испании.
Позднее газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что речь идет о семье главы испанского филиала Siemens Агустина Эскобара.
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