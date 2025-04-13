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В ФНС назвали крайний срок подачи деклараций по НДФЛ - РИА Новости, 13.04.2025
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03:03 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/ndfl-2010956072.html
В ФНС назвали крайний срок подачи деклараций по НДФЛ
В ФНС назвали крайний срок подачи деклараций по НДФЛ - РИА Новости, 13.04.2025
В ФНС назвали крайний срок подачи деклараций по НДФЛ
Остается чуть больше двух недель на подачу деклараций по НДФЛ: налогоплательщики в РФ должны отчитаться о полученных за прошлый год доходах до 30 апреля,... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T03:03:00+03:00
2025-04-13T03:03:00+03:00
экономика
россия
светлана бондарчук
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Остается чуть больше двух недель на подачу деклараций по НДФЛ: налогоплательщики в РФ должны отчитаться о полученных за прошлый год доходах до 30 апреля, рассказала РИА Новости замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Светлана Бондарчук. "С первого января 2025 стартовала декларационная кампания 2025 года, а это означает, что физическим лицам необходимо отчитаться о полученных в 2024 году доходах не позднее 30 апреля 2025 года. Исчисленный в налоговой декларации налог необходимо уплатить не позднее 15 июля 2025 года", - сказала Бондарчук. Подавать декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо при продаже недвижимости, если она находилась меньше трех лет в собственности налогового резидента РФ и меньше пяти лет – в собственности нерезидента. Также подача декларации обязательна при получении дорогих подарков не от близких родственников, при выигрыше в лотерею, сдаче имущества в аренду, а также при получении доходов от зарубежных источников. Бондарчук рекомендовала для подачи деклараций и уплаты налогов пользоваться специальным сервисом "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" на официальном сайте ФНС. "Этот сервис – самый надежный для уплаты налогов в бюджет", - подчеркнула она.
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экономика, россия, светлана бондарчук, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Светлана Бондарчук, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
В ФНС назвали крайний срок подачи деклараций по НДФЛ

ФНС: срок подачи деклараций по НДФЛ в России истекает 30 апреля

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкБланк налоговой декларации на доходы физических лиц
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Остается чуть больше двух недель на подачу деклараций по НДФЛ: налогоплательщики в РФ должны отчитаться о полученных за прошлый год доходах до 30 апреля, рассказала РИА Новости замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Светлана Бондарчук.
"С первого января 2025 стартовала декларационная кампания 2025 года, а это означает, что физическим лицам необходимо отчитаться о полученных в 2024 году доходах не позднее 30 апреля 2025 года. Исчисленный в налоговой декларации налог необходимо уплатить не позднее 15 июля 2025 года", - сказала Бондарчук.
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Подавать декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо при продаже недвижимости, если она находилась меньше трех лет в собственности налогового резидента РФ и меньше пяти лет – в собственности нерезидента.
Также подача декларации обязательна при получении дорогих подарков не от близких родственников, при выигрыше в лотерею, сдаче имущества в аренду, а также при получении доходов от зарубежных источников.
Бондарчук рекомендовала для подачи деклараций и уплаты налогов пользоваться специальным сервисом "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" на официальном сайте ФНС.
"Этот сервис – самый надежный для уплаты налогов в бюджет", - подчеркнула она.
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ЭкономикаРоссияСветлана БондарчукФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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