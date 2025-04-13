В ФНС назвали крайний срок подачи деклараций по НДФЛ
ФНС: срок подачи деклараций по НДФЛ в России истекает 30 апреля
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкБланк налоговой декларации на доходы физических лиц
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Остается чуть больше двух недель на подачу деклараций по НДФЛ: налогоплательщики в РФ должны отчитаться о полученных за прошлый год доходах до 30 апреля, рассказала РИА Новости замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Светлана Бондарчук.
"С первого января 2025 стартовала декларационная кампания 2025 года, а это означает, что физическим лицам необходимо отчитаться о полученных в 2024 году доходах не позднее 30 апреля 2025 года. Исчисленный в налоговой декларации налог необходимо уплатить не позднее 15 июля 2025 года", - сказала Бондарчук.
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Подавать декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо при продаже недвижимости, если она находилась меньше трех лет в собственности налогового резидента РФ и меньше пяти лет – в собственности нерезидента.
Также подача декларации обязательна при получении дорогих подарков не от близких родственников, при выигрыше в лотерею, сдаче имущества в аренду, а также при получении доходов от зарубежных источников.
Бондарчук рекомендовала для подачи деклараций и уплаты налогов пользоваться специальным сервисом "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" на официальном сайте ФНС.
"Этот сервис – самый надежный для уплаты налогов в бюджет", - подчеркнула она.