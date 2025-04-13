https://ria.ru/20250413/nasledie-2011002204.html

В Москве на следующей неделе начнутся дни культурного наследия

В Москве на следующей неделе начнутся дни культурного наследия - РИА Новости, 13.04.2025

В Москве на следующей неделе начнутся дни культурного наследия

Юбилейные дни исторического и культурного наследия стартуют в 25-й раз на следующей неделе в Москве, сообщает мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье в своем... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T15:14:00+03:00

2025-04-13T15:14:00+03:00

2025-04-13T15:14:00+03:00

культура

городское хозяйство москвы

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Юбилейные дни исторического и культурного наследия стартуют в 25-й раз на следующей неделе в Москве, сообщает мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье в своем Telegram-канале. "На следующей неделе стартуют юбилейные дни исторического и культурного наследия. В этом (2025 - ред.) году они проводятся в 25-й раз. Поэтому расширили программу: откроем доступ к объектам не на полтора месяца, а с апреля по декабрь", - написал он в своем Telegram-канале. Собянин отметил, что запланировано более 300 объектов с доступом и осмотром интерьеров и порядка 2 тысяч мероприятий экскурсионного и интерактивного форматов. Кроме того, планируется проведение цикла экскурсий к 80-летию Победы. Участники пройдут по маршрутам, рассказывающим о страницах военной истории районов Москвы: Таганского, Тверского, Мещанского и другим. Подчеркивается, что для детей подготовили мероприятия в интерактивном формате. Например, они прогуляются по улице Талалихина и поговорят о подвиге лётчика-героя, узнают о том, что делали их ровесники для приближения Победы. Также, по сложившейся традиции, 20 апреля и 17 мая москвичей ждёт специальная культурная программа, подготовленная городскими музеями и выставочными залами: мастер-классы, экскурсии, лекции, концерты. Посетить мероприятия можно бесплатно, афиша будет размещена на сайте bilet.mos.ru, а регистрация откроется уже в понедельник.

https://ria.ru/20250411/podderzhka-2010804040.html

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городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин