В Москве на следующей неделе начнутся дни культурного наследия
Дни историко-культурного наследия стартуют в Москве на следующей неделе
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВыставочный проект, объединивший музыку и живопись,
Выставочный проект, объединивший музыку и живопись,. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Юбилейные дни исторического и культурного наследия стартуют в 25-й раз на следующей неделе в Москве, сообщает мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье в своем Telegram-канале.
"На следующей неделе стартуют юбилейные дни исторического и культурного наследия. В этом (2025 - ред.) году они проводятся в 25-й раз. Поэтому расширили программу: откроем доступ к объектам не на полтора месяца, а с апреля по декабрь", - написал он в своем Telegram-канале.
Собянин отметил, что запланировано более 300 объектов с доступом и осмотром интерьеров и порядка 2 тысяч мероприятий экскурсионного и интерактивного форматов.
Кроме того, планируется проведение цикла экскурсий к 80-летию Победы. Участники пройдут по маршрутам, рассказывающим о страницах военной истории районов Москвы: Таганского, Тверского, Мещанского и другим.
Подчеркивается, что для детей подготовили мероприятия в интерактивном формате. Например, они прогуляются по улице Талалихина и поговорят о подвиге лётчика-героя, узнают о том, что делали их ровесники для приближения Победы.
Также, по сложившейся традиции, 20 апреля и 17 мая москвичей ждёт специальная культурная программа, подготовленная городскими музеями и выставочными залами: мастер-классы, экскурсии, лекции, концерты. Посетить мероприятия можно бесплатно, афиша будет размещена на сайте bilet.mos.ru, а регистрация откроется уже в понедельник.
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