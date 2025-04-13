https://ria.ru/20250413/nakopleniya-2010950247.html

Финансист назвала сумму, меньше которой бесполезно копить

Финансист назвала сумму, меньше которой бесполезно копить - РИА Новости, 13.04.2025

Финансист назвала сумму, меньше которой бесполезно копить

Размер финансовой подушки безопасности россиян в среднем 145 тысяч рублей, что ниже трех средних зарплат. Как быть, если накопить больше не выходит и продолжать РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T02:17:00+03:00

2025-04-13T02:17:00+03:00

2025-04-13T02:17:00+03:00

мери валишвили

рэу имени г. в. плеханова

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Размер финансовой подушки безопасности россиян в среднем 145 тысяч рублей, что ниже трех средних зарплат. Как быть, если накопить больше не выходит и продолжать ли это делать, агентству “Прайм” рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.Подушка безопасности нужна при любом размере дохода, и сформировать ее довольно просто — достаточно откладывать 10% от зарплаты или иного дохода. Накопить нужно три, а лучше шесть минимальных месячных заработков. Это позволит пережить сложные времена (например, потерю работы) с минимальными потерями.Точную сумму накоплений указать сложно, поскольку зарплаты у всех разные. По данным ЦБ РФ, средний размер вклада в стране — 145 тысяч рублей, что очень мало при средней зарплате за прошлый год в 88 тысяч рублей.“Это не означает, что скромная сумма является бесполезной. Размер "кубышки" напрямую зависит от размера ежемесячных обязательных расходов”, - указала Валишвили. Но это означает, что накопления нужно делать активнее, не экономя, разумеется, на необходимом — еде, отдыхе, здоровье.

https://ria.ru/20250409/pensiya-2010129623.html

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мери валишвили, рэу имени г. в. плеханова, центральный банк рф (цб рф), экономика