https://ria.ru/20250413/nakopleniya-2010950247.html
Финансист назвала сумму, меньше которой бесполезно копить
Финансист назвала сумму, меньше которой бесполезно копить - РИА Новости, 13.04.2025
Финансист назвала сумму, меньше которой бесполезно копить
Размер финансовой подушки безопасности россиян в среднем 145 тысяч рублей, что ниже трех средних зарплат. Как быть, если накопить больше не выходит и продолжать РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T02:17:00+03:00
2025-04-13T02:17:00+03:00
2025-04-13T02:17:00+03:00
мери валишвили
рэу имени г. в. плеханова
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Размер финансовой подушки безопасности россиян в среднем 145 тысяч рублей, что ниже трех средних зарплат. Как быть, если накопить больше не выходит и продолжать ли это делать, агентству “Прайм” рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.Подушка безопасности нужна при любом размере дохода, и сформировать ее довольно просто — достаточно откладывать 10% от зарплаты или иного дохода. Накопить нужно три, а лучше шесть минимальных месячных заработков. Это позволит пережить сложные времена (например, потерю работы) с минимальными потерями.Точную сумму накоплений указать сложно, поскольку зарплаты у всех разные. По данным ЦБ РФ, средний размер вклада в стране — 145 тысяч рублей, что очень мало при средней зарплате за прошлый год в 88 тысяч рублей.“Это не означает, что скромная сумма является бесполезной. Размер "кубышки" напрямую зависит от размера ежемесячных обязательных расходов”, - указала Валишвили. Но это означает, что накопления нужно делать активнее, не экономя, разумеется, на необходимом — еде, отдыхе, здоровье.
https://ria.ru/20250409/pensiya-2010129623.html
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мери валишвили, рэу имени г. в. плеханова, центральный банк рф (цб рф), экономика
Мери Валишвили, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Финансист назвала сумму, меньше которой бесполезно копить
Доцент Валишвили: на финансовую подушку нужно откладывать 10% от зарплаты