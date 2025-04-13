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ВС России уничтожили две группы иностранных наемников в Купянском районе - РИА Новости, 13.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:36 13.04.2025 (обновлено: 10:23 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/naemniki-2010969686.html
ВС России уничтожили две группы иностранных наемников в Купянском районе
ВС России уничтожили две группы иностранных наемников в Купянском районе - РИА Новости, 13.04.2025
ВС России уничтожили две группы иностранных наемников в Купянском районе
Военнослужащие группировки "Запад" уничтожили две группы иностранных наемников ВСУ в лесном массиве Купянского района, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T09:36:00+03:00
2025-04-13T10:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Военнослужащие группировки "Запад" уничтожили две группы иностранных наемников ВСУ в лесном массиве Купянского района, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "В Купянском районе в лесном массиве обнаружены и уничтожены две штурмовые группы иностранных наемников из состава отдельной горно-штурмовой бригады", — сказал он. По его словам, за сутки ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 250 военнослужащих.В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из США, Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ, Россия
ВС России уничтожили две группы иностранных наемников в Купянском районе

"Запад" уничтожил две группы иностранных наемников в Купянском районе

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Военнослужащие группировки "Запад" уничтожили две группы иностранных наемников ВСУ в лесном массиве Купянского района, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
«
"В Купянском районе в лесном массиве обнаружены и уничтожены две штурмовые группы иностранных наемников из состава отдельной горно-штурмовой бригады", — сказал он.
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По его словам, за сутки ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 250 военнослужащих.
В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из США, Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".
Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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