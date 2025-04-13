https://ria.ru/20250413/naemniki-2010969686.html

ВС России уничтожили две группы иностранных наемников в Купянском районе

ВС России уничтожили две группы иностранных наемников в Купянском районе - РИА Новости, 13.04.2025

ВС России уничтожили две группы иностранных наемников в Купянском районе

Военнослужащие группировки "Запад" уничтожили две группы иностранных наемников ВСУ в лесном массиве Купянского района, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T09:36:00+03:00

2025-04-13T09:36:00+03:00

2025-04-13T10:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

вооруженные силы рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0d/2010970973_0:180:3288:2029_1920x0_80_0_0_b591aab48f59c9f77bf198dc676a7b23.jpg

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Военнослужащие группировки "Запад" уничтожили две группы иностранных наемников ВСУ в лесном массиве Купянского района, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "В Купянском районе в лесном массиве обнаружены и уничтожены две штурмовые группы иностранных наемников из состава отдельной горно-штурмовой бригады", — сказал он. По его словам, за сутки ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 250 военнослужащих.В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из США, Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса".Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241110/voennye-1982892068.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, россия