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Румыния ограничила ввоз мясных и молочных продуктов из Венгрии - РИА Новости, 13.04.2025
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15:31 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/myaso-2011005801.html
Румыния ограничила ввоз мясных и молочных продуктов из Венгрии
Румыния ограничила ввоз мясных и молочных продуктов из Венгрии - РИА Новости, 13.04.2025
Румыния ограничила ввоз мясных и молочных продуктов из Венгрии
Румыния решила ввести ограничение на ввоз животных, а также мясо-молочной продукции из Венгрии, чтобы предотвратить риск возникновения вспышек ящура в стране,... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T15:31:00+03:00
2025-04-13T15:31:00+03:00
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КИШИНЕВ, 13 апр - РИА Новости. Румыния решила ввести ограничение на ввоз животных, а также мясо-молочной продукции из Венгрии, чтобы предотвратить риск возникновения вспышек ящура в стране, сообщила пресс-служба Национального агентства по санитарному, ветеринарному и продовольственному надзору (ANSVSA). "ANSVSA провело внеочередное заседание Национального центра по контролю заболеваний. Основные меры профилактики и борьбы с ящуром: запрет на перевозку из Венгрии в Румынию живых животных (двукопытных и лошадиных), кормов, соломы, компоста и навоза; блокирование импорта из пострадавших районов мяса и мясных продуктов, необработанного молока, спермы и животных субпродуктов от двукопытных животных", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства. В агентстве отметили, что Румыния задействовала чрезвычайные механизмы для защиты здоровья животных и национального животноводческого сектора из-за четырех вспышек ящура в Венгрии, шести в Словакии, а также одной вспышки в Германии в январе. Также было решено установить ветеринарные и санитарные контрольно-пропускные пункты на подъездных путях из Венгрии с участием ветеринаров ANSVSA. Также в Румынии решили, что необходимо усилить меры дезинфекции и биологической безопасности на фермах и в транспортных средствах для перевозки животных. Ящур - острое вирусное заболевание из группы антропозоонозов (инфекционных болезней животных, которыми болеет и человек). Более чем у 50% заболевших животных смерть наступает в течение двух-трех суток. Основной путь инфицирования людей - через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже - через мясо.
https://ria.ru/20250412/yaschur-2010947679.html
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в мире, румыния, венгрия, словакия
В мире, Румыния, Венгрия, Словакия
Румыния ограничила ввоз мясных и молочных продуктов из Венгрии

Румыния ограничила ввоз мяса и молочных продуктов из Венгрии из-за вспышек ящура

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСвиньи в помещении для скота на ферме
Свиньи в помещении для скота на ферме - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Свиньи в помещении для скота на ферме. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 апр - РИА Новости. Румыния решила ввести ограничение на ввоз животных, а также мясо-молочной продукции из Венгрии, чтобы предотвратить риск возникновения вспышек ящура в стране, сообщила пресс-служба Национального агентства по санитарному, ветеринарному и продовольственному надзору (ANSVSA).
"ANSVSA провело внеочередное заседание Национального центра по контролю заболеваний. Основные меры профилактики и борьбы с ящуром: запрет на перевозку из Венгрии в Румынию живых животных (двукопытных и лошадиных), кормов, соломы, компоста и навоза; блокирование импорта из пострадавших районов мяса и мясных продуктов, необработанного молока, спермы и животных субпродуктов от двукопытных животных", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
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В агентстве отметили, что Румыния задействовала чрезвычайные механизмы для защиты здоровья животных и национального животноводческого сектора из-за четырех вспышек ящура в Венгрии, шести в Словакии, а также одной вспышки в Германии в январе.
Также было решено установить ветеринарные и санитарные контрольно-пропускные пункты на подъездных путях из Венгрии с участием ветеринаров ANSVSA. Также в Румынии решили, что необходимо усилить меры дезинфекции и биологической безопасности на фермах и в транспортных средствах для перевозки животных.
Ящур - острое вирусное заболевание из группы антропозоонозов (инфекционных болезней животных, которыми болеет и человек). Более чем у 50% заболевших животных смерть наступает в течение двух-трех суток. Основной путь инфицирования людей - через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже - через мясо.
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