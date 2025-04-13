https://ria.ru/20250413/moskva-2010974303.html

Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег

Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег - РИА Новости, 13.04.2025

Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег

Снежный покров в Москве растает через 48 часов из-за грядущего аномального тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T10:28:00+03:00

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москва

московская область (подмосковье)

коломна

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Снежный покров в Москве растает через 48 часов из-за грядущего аномального тепла, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В связи с грядущим аномальным теплом снежный покров в Москве растает через 48 часов, а в среду исчезнет и в Подмосковье. И по всей видимости, до следующей зимы", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что, несмотря на то, что в столичном регионе в минувшую ночь прошел снег, снежный покров продолжает таять. На главной московской метеостанции ВДНХ его высота за сутки уменьшилась с четырех до двух сантиметров, в Тушино - два сантиметра, в центре города, на Балчуге – ноль сантиметров, МГУ – пять сантиметров. "В Подмосковье на юге (Коломна) - один сантиметр, на северо-западе (Волоколамск) – 13 сантиметров, на западе (Можайск) – два сантиметра, на востоке (Павловский Посад) – 10 сантиметров", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20250412/pogoda-2010844425.html

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коломна

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Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), коломна, евгений тишковец, погода