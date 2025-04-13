https://ria.ru/20250413/moskva-2010955319.html

Москвичей предупредили о штрафах за повреждение вербы

Москвичей предупредили о штрафах за повреждение вербы - РИА Новости, 13.04.2025

Москвичей предупредили о штрафах за повреждение вербы

Повреждение вербы может грозить штрафом от 3,5 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T02:29:00+03:00

2025-04-13T02:29:00+03:00

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городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Повреждение вербы может грозить штрафом от 3,5 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. "Повреждение зеленых насаждений влечет за собой административный штраф для граждан в размере от 3500 рублей. Ветка вербы, сорванная на особо охраняемых зеленых территориях, обойдется еще дороже", — рассказали в пресс-службе.Вербное воскресенье — народное название одного из двунадесятых праздников христианской церкви, известного как Вход Господень в Иерусалим. В 2025 году Вербное воскресенье отмечается 13 апреля.

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городское хозяйство москвы, москва, иерусалим