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Москвичей предупредили о штрафах за повреждение вербы - РИА Новости, 13.04.2025
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02:29 13.04.2025 (обновлено: 05:42 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/moskva-2010955319.html
Москвичей предупредили о штрафах за повреждение вербы
Москвичей предупредили о штрафах за повреждение вербы - РИА Новости, 13.04.2025
Москвичей предупредили о штрафах за повреждение вербы
Повреждение вербы может грозить штрафом от 3,5 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T02:29:00+03:00
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Повреждение вербы может грозить штрафом от 3,5 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. &quot;Повреждение зеленых насаждений влечет за собой административный штраф для граждан в размере от 3500 рублей. Ветка вербы, сорванная на особо охраняемых зеленых территориях, обойдется еще дороже&quot;, — рассказали в пресс-службе.Вербное воскресенье — народное название одного из двунадесятых праздников христианской церкви, известного как Вход Господень в Иерусалим. В 2025 году Вербное воскресенье отмечается 13 апреля.
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городское хозяйство москвы, москва, иерусалим
Городское хозяйство Москвы, Москва, Иерусалим
Москвичей предупредили о штрафах за повреждение вербы

Москвичей предупредили о штрафах от 3,5 тысячи рублей за повреждение вербы

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВерба
Верба - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Повреждение вербы может грозить штрафом от 3,5 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
«

"Повреждение зеленых насаждений влечет за собой административный штраф для граждан в размере от 3500 рублей. Ветка вербы, сорванная на особо охраняемых зеленых территориях, обойдется еще дороже", — рассказали в пресс-службе.

Вербное воскресенье — народное название одного из двунадесятых праздников христианской церкви, известного как Вход Господень в Иерусалим. В 2025 году Вербное воскресенье отмечается 13 апреля.
Празднование Вербного Воскресенья в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Вербное воскресенье: что категорически нельзя делать с освященной вербой
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