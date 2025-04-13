https://ria.ru/20250413/moskva-2010955319.html
Москвичей предупредили о штрафах за повреждение вербы
Москвичей предупредили о штрафах за повреждение вербы - РИА Новости, 13.04.2025
Москвичей предупредили о штрафах за повреждение вербы
Повреждение вербы может грозить штрафом от 3,5 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T02:29:00+03:00
2025-04-13T02:29:00+03:00
2025-04-13T05:42:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
иерусалим
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/19/1729847720_0:224:2847:1825_1920x0_80_0_0_8463791cc4c1c282c7f210365c4b0809.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Повреждение вербы может грозить штрафом от 3,5 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. "Повреждение зеленых насаждений влечет за собой административный штраф для граждан в размере от 3500 рублей. Ветка вербы, сорванная на особо охраняемых зеленых территориях, обойдется еще дороже", — рассказали в пресс-службе.Вербное воскресенье — народное название одного из двунадесятых праздников христианской церкви, известного как Вход Господень в Иерусалим. В 2025 году Вербное воскресенье отмечается 13 апреля.
https://ria.ru/20250412/voskresene-2010743992.html
москва
иерусалим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/19/1729847720_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_2417ba6242c10536cc1889bb51225cde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, иерусалим
Городское хозяйство Москвы, Москва, Иерусалим
Москвичей предупредили о штрафах за повреждение вербы
Москвичей предупредили о штрафах от 3,5 тысячи рублей за повреждение вербы