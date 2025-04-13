Рейтинг@Mail.ru
Санду заявила о планах завершить переговоры о вступлении в ЕС в 2027 году - РИА Новости, 13.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:59 13.04.2025 (обновлено: 19:06 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/moldaviya-2011034941.html
Санду заявила о планах завершить переговоры о вступлении в ЕС в 2027 году
Санду заявила о планах завершить переговоры о вступлении в ЕС в 2027 году - РИА Новости, 13.04.2025
Санду заявила о планах завершить переговоры о вступлении в ЕС в 2027 году
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что рассчитывает завершить переговоры о вступлении республики в Евросоюз до конца 2027 года. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T18:59:00+03:00
2025-04-13T19:06:00+03:00
в мире
молдавия
украина
киев
майя санду
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981685586_0:0:2639:1484_1920x0_80_0_0_9445817956ded968bd58d9349c7f7e8a.jpg
КИШИНЕВ, 13 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что рассчитывает завершить переговоры о вступлении республики в Евросоюз до конца 2027 года. "Мы хотим закончить переговоры до конца 2027 года - это очень серьезный, реальный план. Я хочу, чтобы мы не потеряли этот план", - заявила Санду в подкасте, который был опубликован на ее канале на платформе YouTube. Она отметила, что на переговорный процесс могу повлиять предстоящие парламентские выборы, особенно если к власти придут противники евроинтеграции. "Мы смогли продвинуться серьезно по европейскому пути, у нас историческая возможность сейчас. Евроинтеграция - это не обещания на следующие 10-15 лет, это обещания на следующие несколько лет, мы можем сделать это", - считает президент. Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран - кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония является кандидатом в члены Евросоюза с 2005 года, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20250408/moldavija-2009964982.html
https://ria.ru/20250408/dialog-2009943769.html
молдавия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981685586_125:3:2135:1511_1920x0_80_0_0_132bf78f8198eb55bbb3a0a4453c60da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, украина, киев, майя санду, евросоюз
В мире, Молдавия, Украина, Киев, Майя Санду, Евросоюз
Санду заявила о планах завершить переговоры о вступлении в ЕС в 2027 году

Санду хочет завершить переговоры о вступлении Молдавии в ЕС до конца 2027 года

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 13 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что рассчитывает завершить переговоры о вступлении республики в Евросоюз до конца 2027 года.
«
"Мы хотим закончить переговоры до конца 2027 года - это очень серьезный, реальный план. Я хочу, чтобы мы не потеряли этот план", - заявила Санду в подкасте, который был опубликован на ее канале на платформе YouTube.
Глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Михаил Попшой - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Вице-премьер Молдавии назвал ЕС единственным путем для страны
8 апреля, 10:48
Она отметила, что на переговорный процесс могу повлиять предстоящие парламентские выборы, особенно если к власти придут противники евроинтеграции.
«
"Мы смогли продвинуться серьезно по европейскому пути, у нас историческая возможность сейчас. Евроинтеграция - это не обещания на следующие 10-15 лет, это обещания на следующие несколько лет, мы можем сделать это", - считает президент.
Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран - кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония является кандидатом в члены Евросоюза с 2005 года, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
В Молдавии рассказали о диалоге с ЕС по Приднестровью
8 апреля, 08:45
 
В миреМолдавияУкраинаКиевМайя СандуЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала