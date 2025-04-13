https://ria.ru/20250413/moldaviya-2011034941.html

Санду заявила о планах завершить переговоры о вступлении в ЕС в 2027 году

Санду заявила о планах завершить переговоры о вступлении в ЕС в 2027 году - РИА Новости, 13.04.2025

Санду заявила о планах завершить переговоры о вступлении в ЕС в 2027 году

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что рассчитывает завершить переговоры о вступлении республики в Евросоюз до конца 2027 года. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T18:59:00+03:00

2025-04-13T18:59:00+03:00

2025-04-13T19:06:00+03:00

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КИШИНЕВ, 13 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что рассчитывает завершить переговоры о вступлении республики в Евросоюз до конца 2027 года. "Мы хотим закончить переговоры до конца 2027 года - это очень серьезный, реальный план. Я хочу, чтобы мы не потеряли этот план", - заявила Санду в подкасте, который был опубликован на ее канале на платформе YouTube. Она отметила, что на переговорный процесс могу повлиять предстоящие парламентские выборы, особенно если к власти придут противники евроинтеграции. "Мы смогли продвинуться серьезно по европейскому пути, у нас историческая возможность сейчас. Евроинтеграция - это не обещания на следующие 10-15 лет, это обещания на следующие несколько лет, мы можем сделать это", - считает президент. Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран - кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония является кандидатом в члены Евросоюза с 2005 года, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20250408/moldavija-2009964982.html

https://ria.ru/20250408/dialog-2009943769.html

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в мире, молдавия, украина, киев, майя санду, евросоюз