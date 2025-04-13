https://ria.ru/20250413/minoborony-2010981505.html

ВСУ за сутки совершили две атаки на российские энергообъекты

ВСУ за сутки совершили две атаки на российские энергообъекты - РИА Новости, 13.04.2025

ВСУ за сутки совершили две атаки на российские энергообъекты

Украинские войска в пятницу и субботу два раза атаковали объекты российской энергетики в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T11:46:00+03:00

2025-04-13T11:46:00+03:00

2025-04-13T11:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска в пятницу и субботу два раза атаковали объекты российской энергетики в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ."Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта т.г. на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Зафиксированы две атаки ВСУ на объекты российской энергетики", - говорится в сообщении.Уточняется, что в Белгородской области в 19.02 в пятницу в результате обстрела ВСУ энергообъекта "Нечаевка" филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго" из-за обрыва проводов была отключена высоковольтная линия, без электроснабжения осталось более 600 бытовых потребителей в Шебекинском районе."Двенадцатого апреля в 10.16 в результате намеренного обстрела ВСУ энергообъекта "Красная Яруга" филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго" из-за обрыва проводов в пролетах опор без электроснабжения остались бытовые потребители села Степное", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250412/moratoriy-2010853805.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины