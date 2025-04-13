https://ria.ru/20250413/minoborony-2010981505.html
ВСУ за сутки совершили две атаки на российские энергообъекты
ВСУ за сутки совершили две атаки на российские энергообъекты - РИА Новости, 13.04.2025
ВСУ за сутки совершили две атаки на российские энергообъекты
Украинские войска в пятницу и субботу два раза атаковали объекты российской энергетики в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T11:46:00+03:00
2025-04-13T11:46:00+03:00
2025-04-13T11:56:00+03:00
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Украинские войска в пятницу и субботу два раза атаковали объекты российской энергетики в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ."Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта т.г. на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Зафиксированы две атаки ВСУ на объекты российской энергетики", - говорится в сообщении.Уточняется, что в Белгородской области в 19.02 в пятницу в результате обстрела ВСУ энергообъекта "Нечаевка" филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго" из-за обрыва проводов была отключена высоковольтная линия, без электроснабжения осталось более 600 бытовых потребителей в Шебекинском районе."Двенадцатого апреля в 10.16 в результате намеренного обстрела ВСУ энергообъекта "Красная Яруга" филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго" из-за обрыва проводов в пролетах опор без электроснабжения остались бытовые потребители села Степное", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250412/moratoriy-2010853805.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки совершили две атаки на российские энергообъекты
Минобороны: ВСУ за сутки два раза атаковали объекты российской энергетики