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МИД России заявил о дальнейшем развитии дружеских отношений с Индией - РИА Новости, 13.04.2025
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10:48 13.04.2025 (обновлено: 10:49 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/mid-2010975672.html
МИД России заявил о дальнейшем развитии дружеских отношений с Индией
МИД России заявил о дальнейшем развитии дружеских отношений с Индией - РИА Новости, 13.04.2025
МИД России заявил о дальнейшем развитии дружеских отношений с Индией
Россия выражает уверенность в дальнейшем развитии дружеских отношений с Индией, говорится в сообщении в Telegram-канале МИД РФ. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T10:48:00+03:00
2025-04-13T10:49:00+03:00
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Россия выражает уверенность в дальнейшем развитии дружеских отношений с Индией, говорится в сообщении в Telegram-канале МИД РФ. "Поздравляем индийских друзей с нашим общим праздником! Выражаем уверенность в дальнейшем динамичном и поступательном развитии дружеских отношений и расширении российско-индийских связей", - сообщили в МИД РФ по случаю 78-й годовщины установления дипломатических отношений между Россией и Индией. Отмечается, что отношения Москвы и Нью-Дели носят характер "особо привилегированного стратегического партнёрства" и основаны на доверии и уважении взаимных интересов. "Москва и Нью-Дели привержены формированию полицентричного миропорядка, основанного на принципах суверенного равенства, соблюдения норм и принципов международного права, выступают за демократизацию международных отношений, повышение роли Глобального Юга в механизмах экономического управления, уважение культурно-цивилизационной самобытности всех народов мира, их права самостоятельно определять пути своего развития", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20250410/proekty-2010384388.html
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в мире, россия, индия, нью-дели
В мире, Россия, Индия, Нью-Дели
МИД России заявил о дальнейшем развитии дружеских отношений с Индией

МИД: Россия уверена в дальнейшем развитии дружеских отношений с Индией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Россия выражает уверенность в дальнейшем развитии дружеских отношений с Индией, говорится в сообщении в Telegram-канале МИД РФ.
"Поздравляем индийских друзей с нашим общим праздником! Выражаем уверенность в дальнейшем динамичном и поступательном развитии дружеских отношений и расширении российско-индийских связей", - сообщили в МИД РФ по случаю 78-й годовщины установления дипломатических отношений между Россией и Индией.
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Отмечается, что отношения Москвы и Нью-Дели носят характер "особо привилегированного стратегического партнёрства" и основаны на доверии и уважении взаимных интересов.
"Москва и Нью-Дели привержены формированию полицентричного миропорядка, основанного на принципах суверенного равенства, соблюдения норм и принципов международного права, выступают за демократизацию международных отношений, повышение роли Глобального Юга в механизмах экономического управления, уважение культурно-цивилизационной самобытности всех народов мира, их права самостоятельно определять пути своего развития", - сказано в сообщении.
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