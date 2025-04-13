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Россия ищет варианты энергоснабжения Приднестровья, заявили в МИД - РИА Новости, 13.04.2025
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08:35 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/mid-2010966334.html
Россия ищет варианты энергоснабжения Приднестровья, заявили в МИД
Россия ищет варианты энергоснабжения Приднестровья, заявили в МИД - РИА Новости, 13.04.2025
Россия ищет варианты энергоснабжения Приднестровья, заявили в МИД
Россия делает все возможное для нахождения долговременных, устойчивых вариантов энергоснабжения Приднестровья, заявил в интервью РИА Новости директор второго... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T08:35:00+03:00
2025-04-13T08:35:00+03:00
россия
экономика
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия делает все возможное для нахождения долговременных, устойчивых вариантов энергоснабжения Приднестровья, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.Ранее стало известно, что "Молдовагаз" может перестать быть обязательным поставщиком газа в Приднестровье.Отвечая на просьбу прокомментировать развитие ситуации, дипломат указал, что "нас не может не беспокоить судьба Приднестровья, где проживает около 220 тысяч российских граждан"."Кризис с поставками газа в этот регион, который начался в начале года, был спровоцирован действиями Киева и Кишинева. Украина с 1 января прекратила транзит российского газа через свою территорию, а Молдавия отказывается признавать задолженность перед ПАО "Газпром"", - напомнил он. В результате, продолжил Полищук, Приднестровье оказалось на грани гуманитарной катастрофы."Российским профильным ведомствам удалось оперативно выработать схемы поставок газа и снять остроту ситуации. В настоящее время делается все возможное для нахождения долговременных, устойчивых и жизнеспособных вариантов энергоснабжения Приднестровья", - сказал он. По словам дипломата, "рассчитываем на конструктивный и ответственный подход всех сторон, задействованных в этом процессе".
https://ria.ru/20250410/pridnestrove-2010560715.html
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россия, экономика
Россия, Экономика
Россия ищет варианты энергоснабжения Приднестровья, заявили в МИД

МИД: Россия ищет долговременные варианты энергоснабжения Приднестровья

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередач . Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия делает все возможное для нахождения долговременных, устойчивых вариантов энергоснабжения Приднестровья, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
Ранее стало известно, что "Молдовагаз" может перестать быть обязательным поставщиком газа в Приднестровье.
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Отвечая на просьбу прокомментировать развитие ситуации, дипломат указал, что "нас не может не беспокоить судьба Приднестровья, где проживает около 220 тысяч российских граждан".
"Кризис с поставками газа в этот регион, который начался в начале года, был спровоцирован действиями Киева и Кишинева. Украина с 1 января прекратила транзит российского газа через свою территорию, а Молдавия отказывается признавать задолженность перед ПАО "Газпром"", - напомнил он. В результате, продолжил Полищук, Приднестровье оказалось на грани гуманитарной катастрофы.
"Российским профильным ведомствам удалось оперативно выработать схемы поставок газа и снять остроту ситуации. В настоящее время делается все возможное для нахождения долговременных, устойчивых и жизнеспособных вариантов энергоснабжения Приднестровья", - сказал он. По словам дипломата, "рассчитываем на конструктивный и ответственный подход всех сторон, задействованных в этом процессе".
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