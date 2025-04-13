https://ria.ru/20250413/mid-2010966334.html

Россия ищет варианты энергоснабжения Приднестровья, заявили в МИД

Россия ищет варианты энергоснабжения Приднестровья, заявили в МИД - РИА Новости, 13.04.2025

Россия ищет варианты энергоснабжения Приднестровья, заявили в МИД

Россия делает все возможное для нахождения долговременных, устойчивых вариантов энергоснабжения Приднестровья, заявил в интервью РИА Новости директор второго... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T08:35:00+03:00

2025-04-13T08:35:00+03:00

2025-04-13T08:35:00+03:00

россия

экономика

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия делает все возможное для нахождения долговременных, устойчивых вариантов энергоснабжения Приднестровья, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.Ранее стало известно, что "Молдовагаз" может перестать быть обязательным поставщиком газа в Приднестровье.Отвечая на просьбу прокомментировать развитие ситуации, дипломат указал, что "нас не может не беспокоить судьба Приднестровья, где проживает около 220 тысяч российских граждан"."Кризис с поставками газа в этот регион, который начался в начале года, был спровоцирован действиями Киева и Кишинева. Украина с 1 января прекратила транзит российского газа через свою территорию, а Молдавия отказывается признавать задолженность перед ПАО "Газпром"", - напомнил он. В результате, продолжил Полищук, Приднестровье оказалось на грани гуманитарной катастрофы."Российским профильным ведомствам удалось оперативно выработать схемы поставок газа и снять остроту ситуации. В настоящее время делается все возможное для нахождения долговременных, устойчивых и жизнеспособных вариантов энергоснабжения Приднестровья", - сказал он. По словам дипломата, "рассчитываем на конструктивный и ответственный подход всех сторон, задействованных в этом процессе".

https://ria.ru/20250410/pridnestrove-2010560715.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика