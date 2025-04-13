В МИД прокомментировали ситуацию с задержанием главы Гагаузии
Полищук: Россия использует все ресурсы для реакции на арест Гуцул
© Sputnik / МолдоваГлава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе
© Sputnik / Молдова
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российская сторона задействует все имеющиеся дипломатические ресурсы для реакции на ситуацию с задержанием главы Гагаузии Евгении Гуцул, заявил в интервью РИА Новости директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
«
"Для реагирования на ситуацию с ее задержанием задействуются все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические ресурсы. Привлекаем к ней внимание международного сообщества", — подчеркнул он.
Защита Гуцул будет добиваться отмены ограничений для нее
11 апреля, 14:26
«
"Оппоненты нынешнего руководства в Кишиневе отмечают, что в стране установилась диктатура, обыденными вещами стали произвол правоохранительных органов, репрессии против независимых, прежде всего русскоязычных СМИ, запугивание и шантаж несогласных с курсом властей", — указал Полищук.
По его словам , "наиболее сильному прессингу подвергаются политики, выступающие за конструктивные отношения с Россией, к которым относится Евгения Гуцул".
"Мир смеется". Шор оценил действия молдавского суда
10 апреля, 12:56
«
"Указывали на политический характер преследования, которое может привести к эскалации напряженности и дестабилизации региона", — заметил он.
Кроме того, Москва обратилась к генсекретарю ОБСЕ, директору БДИПЧ ОБСЕ и Верховному комиссару ОБСЕ по делам нацменьшинств с требованием отреагировать на действия молдавских властей.
"Усилия на этом направлении будут продолжены", — заверил Полищук.
Главу Гагаузии задержали 25 марта в аэропорту Кишинева, а затем арестовали на 20 дней. Она должна была оставаться под стражей до 14 апреля, но 9 апреля суд Кишинева перевел ее под домашний арест на 30 суток.
Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в Гагаузии, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с властями в Москве, которую проводит руководство в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, но солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. В регионе прошло несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. Тем не менее молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
В ООН заявили, что в курсе ареста Гуцул
3 апреля, 20:49