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В МИД прокомментировали ситуацию с задержанием главы Гагаузии - РИА Новости, 13.04.2025
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07:37 13.04.2025 (обновлено: 09:02 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/mid-2010964087.html
В МИД прокомментировали ситуацию с задержанием главы Гагаузии
В МИД прокомментировали ситуацию с задержанием главы Гагаузии - РИА Новости, 13.04.2025
В МИД прокомментировали ситуацию с задержанием главы Гагаузии
Российская сторона задействует все имеющиеся дипломатические ресурсы для реакции на ситуацию с задержанием главы Гагаузии Евгении Гуцул, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T07:37:00+03:00
2025-04-13T09:02:00+03:00
гагаузия
россия
кишинев
алексей полищук
евгения гуцул
обсе
снг
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российская сторона задействует все имеющиеся дипломатические ресурсы для реакции на ситуацию с задержанием главы Гагаузии Евгении Гуцул, заявил в интервью РИА Новости директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук. "Для реагирования на ситуацию с ее задержанием задействуются все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические ресурсы. Привлекаем к ней внимание международного сообщества", — подчеркнул он. Комментируя ситуацию, дипломат указал, что "в самой Молдавии арест главы Гагаузии назвали "предвыборным террором". &quot;Оппоненты нынешнего руководства в Кишиневе отмечают, что в стране установилась диктатура, обыденными вещами стали произвол правоохранительных органов, репрессии против независимых, прежде всего русскоязычных СМИ, запугивание и шантаж несогласных с курсом властей&quot;, — указал Полищук.По его словам , "наиболее сильному прессингу подвергаются политики, выступающие за конструктивные отношения с Россией, к которым относится Евгения Гуцул". Как отметил Полищук, российская сторона ставит вопрос о задержании Гуцул в Совете Безопасности ООН и Постоянном совете ОБСЕ. "Указывали на политический характер преследования, которое может привести к эскалации напряженности и дестабилизации региона", — заметил он. Кроме того, Москва обратилась к генсекретарю ОБСЕ, директору БДИПЧ ОБСЕ и Верховному комиссару ОБСЕ по делам нацменьшинств с требованием отреагировать на действия молдавских властей."Усилия на этом направлении будут продолжены", — заверил Полищук. Главу Гагаузии задержали 25 марта в аэропорту Кишинева, а затем арестовали на 20 дней. Она должна была оставаться под стражей до 14 апреля, но 9 апреля суд Кишинева перевел ее под домашний арест на 30 суток. Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в Гагаузии, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с властями в Москве, которую проводит руководство в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, но солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. В регионе прошло несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. Тем не менее молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
https://ria.ru/20250411/gutsul-2010727089.html
https://ria.ru/20250410/moldavija-2010449196.html
https://ria.ru/20250403/gutsul-2009211006.html
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гагаузия, россия, кишинев, алексей полищук, евгения гуцул, обсе, снг, оон, задержание главы гагаузии гуцул
Гагаузия, Россия, Кишинев, Алексей Полищук, Евгения Гуцул, ОБСЕ, СНГ, ООН, Задержание главы Гагаузии Гуцул
В МИД прокомментировали ситуацию с задержанием главы Гагаузии

Полищук: Россия использует все ресурсы для реакции на арест Гуцул

© Sputnik / МолдоваГлава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© Sputnik / Молдова
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российская сторона задействует все имеющиеся дипломатические ресурсы для реакции на ситуацию с задержанием главы Гагаузии Евгении Гуцул, заявил в интервью РИА Новости директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
«
"Для реагирования на ситуацию с ее задержанием задействуются все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические ресурсы. Привлекаем к ней внимание международного сообщества", — подчеркнул он.
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Комментируя ситуацию, дипломат указал, что "в самой Молдавии арест главы Гагаузии назвали "предвыборным террором".
«

"Оппоненты нынешнего руководства в Кишиневе отмечают, что в стране установилась диктатура, обыденными вещами стали произвол правоохранительных органов, репрессии против независимых, прежде всего русскоязычных СМИ, запугивание и шантаж несогласных с курсом властей", — указал Полищук.

По его словам , "наиболее сильному прессингу подвергаются политики, выступающие за конструктивные отношения с Россией, к которым относится Евгения Гуцул".
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Как отметил Полищук, российская сторона ставит вопрос о задержании Гуцул в Совете Безопасности ООН и Постоянном совете ОБСЕ.
«
"Указывали на политический характер преследования, которое может привести к эскалации напряженности и дестабилизации региона", — заметил он.
Кроме того, Москва обратилась к генсекретарю ОБСЕ, директору БДИПЧ ОБСЕ и Верховному комиссару ОБСЕ по делам нацменьшинств с требованием отреагировать на действия молдавских властей.
"Усилия на этом направлении будут продолжены", — заверил Полищук.
Главу Гагаузии задержали 25 марта в аэропорту Кишинева, а затем арестовали на 20 дней. Она должна была оставаться под стражей до 14 апреля, но 9 апреля суд Кишинева перевел ее под домашний арест на 30 суток.
Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в Гагаузии, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с властями в Москве, которую проводит руководство в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, но солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. В регионе прошло несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. Тем не менее молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
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ГагаузияРоссияКишиневАлексей ПолищукЕвгения ГуцулОБСЕСНГООНЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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