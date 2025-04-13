https://ria.ru/20250413/mid-2010964087.html

В МИД прокомментировали ситуацию с задержанием главы Гагаузии

В МИД прокомментировали ситуацию с задержанием главы Гагаузии - РИА Новости, 13.04.2025

В МИД прокомментировали ситуацию с задержанием главы Гагаузии

Российская сторона задействует все имеющиеся дипломатические ресурсы для реакции на ситуацию с задержанием главы Гагаузии Евгении Гуцул, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T07:37:00+03:00

2025-04-13T07:37:00+03:00

2025-04-13T09:02:00+03:00

гагаузия

россия

кишинев

алексей полищук

евгения гуцул

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снг

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российская сторона задействует все имеющиеся дипломатические ресурсы для реакции на ситуацию с задержанием главы Гагаузии Евгении Гуцул, заявил в интервью РИА Новости директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук. "Для реагирования на ситуацию с ее задержанием задействуются все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические ресурсы. Привлекаем к ней внимание международного сообщества", — подчеркнул он. Комментируя ситуацию, дипломат указал, что "в самой Молдавии арест главы Гагаузии назвали "предвыборным террором". "Оппоненты нынешнего руководства в Кишиневе отмечают, что в стране установилась диктатура, обыденными вещами стали произвол правоохранительных органов, репрессии против независимых, прежде всего русскоязычных СМИ, запугивание и шантаж несогласных с курсом властей", — указал Полищук.По его словам , "наиболее сильному прессингу подвергаются политики, выступающие за конструктивные отношения с Россией, к которым относится Евгения Гуцул". Как отметил Полищук, российская сторона ставит вопрос о задержании Гуцул в Совете Безопасности ООН и Постоянном совете ОБСЕ. "Указывали на политический характер преследования, которое может привести к эскалации напряженности и дестабилизации региона", — заметил он. Кроме того, Москва обратилась к генсекретарю ОБСЕ, директору БДИПЧ ОБСЕ и Верховному комиссару ОБСЕ по делам нацменьшинств с требованием отреагировать на действия молдавских властей."Усилия на этом направлении будут продолжены", — заверил Полищук. Главу Гагаузии задержали 25 марта в аэропорту Кишинева, а затем арестовали на 20 дней. Она должна была оставаться под стражей до 14 апреля, но 9 апреля суд Кишинева перевел ее под домашний арест на 30 суток. Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в Гагаузии, так как политик заявляет о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критикует политику конфронтации с властями в Москве, которую проводит руководство в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, но солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. В регионе прошло несколько массовых акций в поддержку нового руководителя. Тем не менее молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.

https://ria.ru/20250411/gutsul-2010727089.html

https://ria.ru/20250410/moldavija-2010449196.html

https://ria.ru/20250403/gutsul-2009211006.html

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