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Германия заинтересована в нескольких поставщиках энергии, заявил Мерц - РИА Новости, 13.04.2025
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03:46 13.04.2025 (обновлено: 03:48 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/merts-2010957006.html
Германия заинтересована в нескольких поставщиках энергии, заявил Мерц
Германия заинтересована в нескольких поставщиках энергии, заявил Мерц - РИА Новости, 13.04.2025
Германия заинтересована в нескольких поставщиках энергии, заявил Мерц
Лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германии необходимо иметь сразу нескольких поставщиков энергии. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T03:46:00+03:00
2025-04-13T03:48:00+03:00
экономика
германия
россия
европа
фридрих мерц
владимир путин
такер карлсон
хдс/хсс
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германии необходимо иметь сразу нескольких поставщиков энергии. "Нам нужен газ, в том числе американский... У нас есть некоторые запасы газа в Европе, и мы можем получать газ из многих других частей света. Германия продолжит оставаться импортером первичной энергии. Но мы всегда должны иметь нескольких поставщиков и не зависеть от одного", - сказал Мерц в интервью газете Handelsblatt. В связи с этим Мерц указал, что ФРГ хочет быстро построить газовые электростанции с технологией улавливания и хранения углерода (CCS). Ларс Клингбайль, лидер Социал-демократической партии Германии, которая ведет переговоры о формировании правящей коалиции с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), ранее в эфире телеканала ARD отверг возможность возврата к поставкам российского газа. По его словам, после начала конфликта на Украине Германия стала независима от российского газа и "этот путь должен быть последовательно продолжен". Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее "конкурентоспособности, экономики в целом до нуля". В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве подчеркивали, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://ria.ru/20250412/germaniya-2010948328.html
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экономика, германия, россия, европа, фридрих мерц, владимир путин, такер карлсон, хдс/хсс, ard
Экономика, Германия, Россия, Европа, Фридрих Мерц, Владимир Путин, Такер Карлсон, ХДС/ХСС, ARD
Германия заинтересована в нескольких поставщиках энергии, заявил Мерц

Мерц: Германия заинтересована сразу в нескольких поставщиках энергии

© AP Photo / Markus SchreiberГлава ХДС Фридрих Мерц выступает перед сторонниками в штаб-квартире партии в Берлине
Глава ХДС Фридрих Мерц выступает перед сторонниками в штаб-квартире партии в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Глава ХДС Фридрих Мерц выступает перед сторонниками в штаб-квартире партии в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германии необходимо иметь сразу нескольких поставщиков энергии.
"Нам нужен газ, в том числе американский... У нас есть некоторые запасы газа в Европе, и мы можем получать газ из многих других частей света. Германия продолжит оставаться импортером первичной энергии. Но мы всегда должны иметь нескольких поставщиков и не зависеть от одного", - сказал Мерц в интервью газете Handelsblatt.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Мерц назвал дату начала работы нового правительства Германии
Вчера, 23:56
В связи с этим Мерц указал, что ФРГ хочет быстро построить газовые электростанции с технологией улавливания и хранения углерода (CCS).
Ларс Клингбайль, лидер Социал-демократической партии Германии, которая ведет переговоры о формировании правящей коалиции с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), ранее в эфире телеканала ARD отверг возможность возврата к поставкам российского газа. По его словам, после начала конфликта на Украине Германия стала независима от российского газа и "этот путь должен быть последовательно продолжен".
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее "конкурентоспособности, экономики в целом до нуля". В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве подчеркивали, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
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Вчера, 19:40
 
ЭкономикаГерманияРоссияЕвропаФридрих МерцВладимир ПутинТакер КарлсонХДС/ХССARD
 
 
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