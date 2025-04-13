https://ria.ru/20250413/merts-2010957006.html

Германия заинтересована в нескольких поставщиках энергии, заявил Мерц

Германия заинтересована в нескольких поставщиках энергии, заявил Мерц - РИА Новости, 13.04.2025

Германия заинтересована в нескольких поставщиках энергии, заявил Мерц

Лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германии необходимо иметь сразу нескольких поставщиков энергии. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T03:46:00+03:00

2025-04-13T03:46:00+03:00

2025-04-13T03:48:00+03:00

экономика

германия

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германии необходимо иметь сразу нескольких поставщиков энергии. "Нам нужен газ, в том числе американский... У нас есть некоторые запасы газа в Европе, и мы можем получать газ из многих других частей света. Германия продолжит оставаться импортером первичной энергии. Но мы всегда должны иметь нескольких поставщиков и не зависеть от одного", - сказал Мерц в интервью газете Handelsblatt. В связи с этим Мерц указал, что ФРГ хочет быстро построить газовые электростанции с технологией улавливания и хранения углерода (CCS). Ларс Клингбайль, лидер Социал-демократической партии Германии, которая ведет переговоры о формировании правящей коалиции с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), ранее в эфире телеканала ARD отверг возможность возврата к поставкам российского газа. По его словам, после начала конфликта на Украине Германия стала независима от российского газа и "этот путь должен быть последовательно продолжен". Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее "конкурентоспособности, экономики в целом до нуля". В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве подчеркивали, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

https://ria.ru/20250412/germaniya-2010948328.html

https://ria.ru/20250412/tramp-2010926481.html

германия

россия

европа

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экономика, германия, россия, европа, фридрих мерц, владимир путин, такер карлсон, хдс/хсс, ard