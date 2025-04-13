Рейтинг@Mail.ru
Оперштаб Кубани рассказал о новых выбросах мазута в Анапе - РИА Новости, 13.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 13.04.2025 (обновлено: 17:02 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/mazut-2011007339.html
Оперштаб Кубани рассказал о новых выбросах мазута в Анапе
Оперштаб Кубани рассказал о новых выбросах мазута в Анапе - РИА Новости, 13.04.2025
Оперштаб Кубани рассказал о новых выбросах мазута в Анапе
Повторные выбросы нефтепродуктов зафиксированы в воскресенье на двух участках побережья Анапы, речь идет об участке между селом Витязево и станицей... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T15:41:00+03:00
2025-04-13T17:02:00+03:00
происшествия
анапа
керченский пролив
краснодарский край
крушение двух танкеров в керченском проливе
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0d/2011019608_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_73d5225f3329a83475140d23c332fc72.jpg
КРАСНОДАР, 13 апр - РИА Новости. Повторные выбросы нефтепродуктов зафиксированы в воскресенье на двух участках побережья Анапы, речь идет об участке между селом Витязево и станицей Благовещенской, а также о пляже в районе устья реки Можепсин, сообщили в оперштабе Кубани. "Тринадцатого апреля новые выбросы мазута зафиксировали на двух участках побережья Анапы", - говорится в сообщении. Уточняется, что новые загрязнения обнаружили на береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской, а также на пляже в районе устья реки Можепсин. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
https://ria.ru/20250411/aksenov-2010696614.html
https://ria.ru/20250407/tankery-2009826101.html
анапа
керченский пролив
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0d/2011019608_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_e9547f11199e58af3545d0201da27daa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, анапа, керченский пролив, краснодарский край, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия
Происшествия, Анапа, Керченский пролив, Краснодарский край, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Россия
Оперштаб Кубани рассказал о новых выбросах мазута в Анапе

На двух участках побережья Анапы зафиксировали новые выбросы мазута

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramПовторный выброс нефтепродуктов на побережье Анапы. 13 апреля 2025
Повторный выброс нефтепродуктов на побережье Анапы. 13 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Повторный выброс нефтепродуктов на побережье Анапы. 13 апреля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 13 апр - РИА Новости. Повторные выбросы нефтепродуктов зафиксированы в воскресенье на двух участках побережья Анапы, речь идет об участке между селом Витязево и станицей Благовещенской, а также о пляже в районе устья реки Можепсин, сообщили в оперштабе Кубани.
"Тринадцатого апреля новые выбросы мазута зафиксировали на двух участках побережья Анапы", - говорится в сообщении.
Уборка мазута у мыса Панагия, где на мели стоит танкер Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
В Крыму все пляжи полностью очистили от мазута, заявил Аксенов
11 апреля, 13:07
Уточняется, что новые загрязнения обнаружили на береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской, а также на пляже в районе устья реки Можепсин.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
Демонтаж надстройки танкера Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
С владельцев затонувших танкеров хотят взыскать 315 миллионов рублей
7 апреля, 15:55
 
ПроисшествияАнапаКерченский проливКраснодарский крайКрушение двух танкеров в Керченском проливеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала