https://ria.ru/20250413/mazut-2011007339.html

Оперштаб Кубани рассказал о новых выбросах мазута в Анапе

Оперштаб Кубани рассказал о новых выбросах мазута в Анапе - РИА Новости, 13.04.2025

Оперштаб Кубани рассказал о новых выбросах мазута в Анапе

Повторные выбросы нефтепродуктов зафиксированы в воскресенье на двух участках побережья Анапы, речь идет об участке между селом Витязево и станицей... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T15:41:00+03:00

2025-04-13T15:41:00+03:00

2025-04-13T17:02:00+03:00

происшествия

анапа

керченский пролив

краснодарский край

крушение двух танкеров в керченском проливе

россия

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КРАСНОДАР, 13 апр - РИА Новости. Повторные выбросы нефтепродуктов зафиксированы в воскресенье на двух участках побережья Анапы, речь идет об участке между селом Витязево и станицей Благовещенской, а также о пляже в районе устья реки Можепсин, сообщили в оперштабе Кубани. "Тринадцатого апреля новые выбросы мазута зафиксировали на двух участках побережья Анапы", - говорится в сообщении. Уточняется, что новые загрязнения обнаружили на береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской, а также на пляже в районе устья реки Можепсин. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.

https://ria.ru/20250411/aksenov-2010696614.html

https://ria.ru/20250407/tankery-2009826101.html

анапа

керченский пролив

краснодарский край

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происшествия, анапа, керченский пролив, краснодарский край, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия