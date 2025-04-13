https://ria.ru/20250413/makron-2011041076.html

"Что это значит?!" Слова Макрона о России вызвали недоумение во Франции

"Что это значит?!" Слова Макрона о России вызвали недоумение во Франции - РИА Новости, 13.04.2025

"Что это значит?!" Слова Макрона о России вызвали недоумение во Франции

Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о принуждении России к перемирию на Украине. Об этом он... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T19:58:00+03:00

2025-04-13T19:58:00+03:00

2025-04-13T19:59:00+03:00

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о принуждении России к перемирию на Украине. Об этом он написал в соцсети Х."Что это значит?! Принудить, отправив еще больше оружия, денег и даже французских солдат на Украину?! Нет, это не работа над прекращением огня, это работа над третьей мировой войной! Что вы постоянно и делаете с первого дня!" — говорится в публикации.Ранее французский лидер заявил о необходимости решительных мер для принуждения России к перемирию на Украине. Он добавил, что Франция якобы неустанно работает над этим со своими партнерами.В минувшую пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас признала встречу коалиции стран Европы по Украине провальной, так как участники имеют разное видение относительно мирного урегулирования.В четверг агентство AFP со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что примерно шесть из более чем 30 стран участниц коалиции желающих готовы отправить войска на Украину. Среди них Великобритания, Франция и страны Прибалтики.Глава МИД Сергей Лавров в начале марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейского военного контингента на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".

https://ria.ru/20250413/rossiya-2011015436.html

https://ria.ru/20250413/karta-2011006522.html

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