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"Что это значит?!" Слова Макрона о России вызвали недоумение во Франции - РИА Новости, 13.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:58 13.04.2025 (обновлено: 19:59 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/makron-2011041076.html
"Что это значит?!" Слова Макрона о России вызвали недоумение во Франции
"Что это значит?!" Слова Макрона о России вызвали недоумение во Франции - РИА Новости, 13.04.2025
"Что это значит?!" Слова Макрона о России вызвали недоумение во Франции
Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о принуждении России к перемирию на Украине. Об этом он... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T19:58:00+03:00
2025-04-13T19:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
франция
эммануэль макрон
флориан филиппо
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о принуждении России к перемирию на Украине. Об этом он написал в соцсети Х."Что это значит?! Принудить, отправив еще больше оружия, денег и даже французских солдат на Украину?! Нет, это не работа над прекращением огня, это работа над третьей мировой войной! Что вы постоянно и делаете с первого дня!" — говорится в публикации.Ранее французский лидер заявил о необходимости решительных мер для принуждения России к перемирию на Украине. Он добавил, что Франция якобы неустанно работает над этим со своими партнерами.В минувшую пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас признала встречу коалиции стран Европы по Украине провальной, так как участники имеют разное видение относительно мирного урегулирования.В четверг агентство AFP со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что примерно шесть из более чем 30 стран участниц коалиции желающих готовы отправить войска на Украину. Среди них Великобритания, Франция и страны Прибалтики.Глава МИД Сергей Лавров в начале марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейского военного контингента на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".
https://ria.ru/20250413/rossiya-2011015436.html
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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, флориан филиппо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо
"Что это значит?!" Слова Макрона о России вызвали недоумение во Франции

Политик Филиппо раскритиковал Макрона за резкие заявления в адрес России

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о принуждении России к перемирию на Украине. Об этом он написал в соцсети Х.
"Что это значит?! Принудить, отправив еще больше оружия, денег и даже французских солдат на Украину?! Нет, это не работа над прекращением огня, это работа над третьей мировой войной! Что вы постоянно и делаете с первого дня!" — говорится в публикации.
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В минувшую пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас признала встречу коалиции стран Европы по Украине провальной, так как участники имеют разное видение относительно мирного урегулирования.
В четверг агентство AFP со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что примерно шесть из более чем 30 стран участниц коалиции желающих готовы отправить войска на Украину. Среди них Великобритания, Франция и страны Прибалтики.
Глава МИД Сергей Лавров в начале марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейского военного контингента на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронФлориан Филиппо
 
 
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