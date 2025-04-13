https://ria.ru/20250413/lyubinskiy-2010998945.html

Посол сообщил, что власти Австрии не отмечают день освобождения Вены

Посол сообщил, что власти Австрии не отмечают день освобождения Вены - РИА Новости, 13.04.2025

Посол сообщил, что власти Австрии не отмечают день освобождения Вены

День освобождения Вены советскими воинами отсутствует в политическом календаре австрийских властей, заявил журналистам посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T14:49:00+03:00

2025-04-13T14:49:00+03:00

2025-04-13T15:13:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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ВЕНА, 13 апр - РИА Новости. День освобождения Вены советскими воинами отсутствует в политическом календаре австрийских властей, заявил журналистам посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский. День освобождения Вены - 13 апреля 1945 года. В этот день советские войска завершили Венскую операцию и освободили город от нацистской Германии. Событие стало важной вехой в завершении Второй мировой войны в Европе. "И эта памятная дата, к большому сожалению, отсутствует в политическом календаре австрийского руководства, австрийской республики", - сказал Любинский. Он добавил, что такой "конъюнктурный подход" заставляет Россию сожалеть о том, что официальные мероприятия, посвященные 80-летию освобождения Вены, Австрией больше не проводятся. По его словам, тем активнее российская сторона в Австрии готовит и проводим свои памятные мероприятия. "И вы видите, что для многих венцев эта дата является особой задачей. Память жива. Мы чувствуем это по числу писем, обращений, по самым различным каналам, которые поступают в посольство, особенно сейчас, в эти юбилейные дни. И заметно, что не только выражаются чувства благодарности в отношении Красной Армии, в отношении Советского Союза за освобождение Австрии, но и глубокое сожаление по поводу позиции, которую сегодня и уже определенное время занимают власти Австрийской Республики", - уточнил дипломат. От также выразил надежду, что и для подрастающего поколения австрийцев память об этих событиях будет жить вечно. В воскресенье российская делегация, включая посла РФ в Австрии, постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, а также дипломаты стран СНГ возложили венки и цветы у памятника героям Красной армии, расположенного в центре австрийской столицы на площади Шварценбергплац, по случаю Дня освобождения Вены. Кроме того, посольство РФ открыло на этой же площади фотовыставку "Освобождение Вены. 1945".

https://ria.ru/20250401/kitay-2008551798.html

https://ria.ru/20250223/imperator-2001075202.html

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в мире, вена, австрия, россия, дмитрий любинский, михаил ульянов (дипломат), александр лукашевич, обсе, снг