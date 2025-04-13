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Посол сообщил, что власти Австрии не отмечают день освобождения Вены - РИА Новости, 13.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:49 13.04.2025 (обновлено: 15:13 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/lyubinskiy-2010998945.html
Посол сообщил, что власти Австрии не отмечают день освобождения Вены
Посол сообщил, что власти Австрии не отмечают день освобождения Вены - РИА Новости, 13.04.2025
Посол сообщил, что власти Австрии не отмечают день освобождения Вены
День освобождения Вены советскими воинами отсутствует в политическом календаре австрийских властей, заявил журналистам посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T14:49:00+03:00
2025-04-13T15:13:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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вена
австрия
россия
дмитрий любинский
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ВЕНА, 13 апр - РИА Новости. День освобождения Вены советскими воинами отсутствует в политическом календаре австрийских властей, заявил журналистам посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский. День освобождения Вены - 13 апреля 1945 года. В этот день советские войска завершили Венскую операцию и освободили город от нацистской Германии. Событие стало важной вехой в завершении Второй мировой войны в Европе. "И эта памятная дата, к большому сожалению, отсутствует в политическом календаре австрийского руководства, австрийской республики", - сказал Любинский. Он добавил, что такой "конъюнктурный подход" заставляет Россию сожалеть о том, что официальные мероприятия, посвященные 80-летию освобождения Вены, Австрией больше не проводятся. По его словам, тем активнее российская сторона в Австрии готовит и проводим свои памятные мероприятия. "И вы видите, что для многих венцев эта дата является особой задачей. Память жива. Мы чувствуем это по числу писем, обращений, по самым различным каналам, которые поступают в посольство, особенно сейчас, в эти юбилейные дни. И заметно, что не только выражаются чувства благодарности в отношении Красной Армии, в отношении Советского Союза за освобождение Австрии, но и глубокое сожаление по поводу позиции, которую сегодня и уже определенное время занимают власти Австрийской Республики", - уточнил дипломат. От также выразил надежду, что и для подрастающего поколения австрийцев память об этих событиях будет жить вечно. В воскресенье российская делегация, включая посла РФ в Австрии, постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, а также дипломаты стран СНГ возложили венки и цветы у памятника героям Красной армии, расположенного в центре австрийской столицы на площади Шварценбергплац, по случаю Дня освобождения Вены. Кроме того, посольство РФ открыло на этой же площади фотовыставку "Освобождение Вены. 1945".
https://ria.ru/20250401/kitay-2008551798.html
https://ria.ru/20250223/imperator-2001075202.html
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в мире, вена, австрия, россия, дмитрий любинский, михаил ульянов (дипломат), александр лукашевич, обсе, снг
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Вена, Австрия, Россия, Дмитрий Любинский, Михаил Ульянов (дипломат), Александр Лукашевич, ОБСЕ, СНГ
Посол сообщил, что власти Австрии не отмечают день освобождения Вены

Любинский: в Австрии 80-летие освобождения Вены официально не отмечается

© РИА Новости / Семен Раскин | Перейти в медиабанкОсвобожденные узники фашистских концентрационных лагерей возвращаются домой по одной из улиц Вены
Освобожденные узники фашистских концентрационных лагерей возвращаются домой по одной из улиц Вены - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Семен Раскин
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ВЕНА, 13 апр - РИА Новости. День освобождения Вены советскими воинами отсутствует в политическом календаре австрийских властей, заявил журналистам посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.
День освобождения Вены - 13 апреля 1945 года. В этот день советские войска завершили Венскую операцию и освободили город от нацистской Германии. Событие стало важной вехой в завершении Второй мировой войны в Европе.
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"И эта памятная дата, к большому сожалению, отсутствует в политическом календаре австрийского руководства, австрийской республики", - сказал Любинский.
Он добавил, что такой "конъюнктурный подход" заставляет Россию сожалеть о том, что официальные мероприятия, посвященные 80-летию освобождения Вены, Австрией больше не проводятся. По его словам, тем активнее российская сторона в Австрии готовит и проводим свои памятные мероприятия.
"И вы видите, что для многих венцев эта дата является особой задачей. Память жива. Мы чувствуем это по числу писем, обращений, по самым различным каналам, которые поступают в посольство, особенно сейчас, в эти юбилейные дни. И заметно, что не только выражаются чувства благодарности в отношении Красной Армии, в отношении Советского Союза за освобождение Австрии, но и глубокое сожаление по поводу позиции, которую сегодня и уже определенное время занимают власти Австрийской Республики", - уточнил дипломат.
От также выразил надежду, что и для подрастающего поколения австрийцев память об этих событиях будет жить вечно.
В воскресенье российская делегация, включая посла РФ в Австрии, постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, а также дипломаты стран СНГ возложили венки и цветы у памятника героям Красной армии, расположенного в центре австрийской столицы на площади Шварценбергплац, по случаю Дня освобождения Вены. Кроме того, посольство РФ открыло на этой же площади фотовыставку "Освобождение Вены. 1945".
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреВенаАвстрияРоссияДмитрий ЛюбинскийМихаил Ульянов (дипломат)Александр ЛукашевичОБСЕСНГ
 
 
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