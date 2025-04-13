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Ликсутов: новые модели гоночных болидов выпустили в ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 13.04.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:00 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/liksutov-2010979310.html
Ликсутов: новые модели гоночных болидов выпустили в ОЭЗ "Технополис Москва"
Ликсутов: новые модели гоночных болидов выпустили в ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 13.04.2025
Ликсутов: новые модели гоночных болидов выпустили в ОЭЗ "Технополис Москва"
На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" были разработаны и выпущены высокоскоростные автомобили для профессиональных спортсменов и... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T12:00:00+03:00
2025-04-13T12:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" были разработаны и выпущены высокоскоростные автомобили для профессиональных спортсменов и автолюбителей в конфигурациях "спорт" и "город", сообщил в воскресенье заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Он добавил, что кузов болида внешне напоминает "Москвич 401", в нем установлен двигатель ВАЗ-21126. Кроме того, композитные материалы использовались для создания наружных панелей."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город поддерживает и стимулирует рост отечественного автопрома, в том числе спортивного. На базе ОЭЗ "Технополис Москва" активно развивается электромобилестроительный кластер, в ближайшее время планируем запустить также автомобилестроительный", — сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.По словам заместителя мэра Москвы, на сегодняшний день в ОЭЗ "Технополис Москва" занимаются производством широкого ассортимента продукции для автотранспорта: от датчиков температуры до электрогрузовиков и гоночных автомобилей. Так, конструкторским бюро "АртЛайн Технолоджи" были представлены новые болиды, кузов которых напоминает "Москвич 401". Мощность двигателя данных новинок составляет от 150 до 400 лошадиных сил. Эти болиды способны развивать скорость до 260 километров в час, а разгон до 100 километров — за 4,3 секунды.Отмечается, что данные автомобили уже готовы к использованию. Ими пройдена серия испытаний, а также регистрация."Новые автомобили представляют собой двухместную гоночную "Формулу", закрытую кузовными панелями из композитных материалов, испытывающими при движении только аэродинамические нагрузки. В основе конструкции – углепластиковый монокок и внедренная в него сварная алюминиевая рама, к которой сверху прикреплен каркас безопасности", — пояснил, в свою очередь, министр столичного правительства, глава ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.Министр также сообщил, что этот двигатель имеет оснащение системой смазки с сухим картером и масляным радиатором. А за основу принят серийный двигатель ВАЗ-21126.Кроме того, болид также оснащен независимой подвеской и стабилизаторами поперечной устойчивости.По словам гендиректора компании Александра Нестерова, в гоночном автомобиле имеются сидения с обивкой оригинального дизайна, приборная панель, центральная консоль, трубы каркаса безопасности.Как пояснили в департаменте, гоночные автомобили разработчика и производителя особой экономической зоны "Технополис Москва" являются участниками региональных и национальных соревнований.По словам генерального директора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дёгтева, конструкторская компания по выпуску болидов с 2014 года находится на площадке "Печатники". Производственная площадь предприятия превышает 1 тысячу "квадратов".Ранее Ликсутов сообщил, что на территории индустриального парка "Руднево" ОЭЗ "Технополис Москва" планируется открыть картинг-центр в этом году.
https://ria.ru/20250412/liksutov-2010873714.html
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москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов
Ликсутов: новые модели гоночных болидов выпустили в ОЭЗ "Технополис Москва"

Ликсутов: в ОЭЗ Москвы разработали и выпустили новые модели гоночных болидов

© Фото : Пресс-служба ДИППВ ОЭЗ Москвы разработали и выпустили новые модели гоночных болидов
В ОЭЗ Москвы разработали и выпустили новые модели гоночных болидов - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
В ОЭЗ Москвы разработали и выпустили новые модели гоночных болидов
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" были разработаны и выпущены высокоскоростные автомобили для профессиональных спортсменов и автолюбителей в конфигурациях "спорт" и "город", сообщил в воскресенье заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он добавил, что кузов болида внешне напоминает "Москвич 401", в нем установлен двигатель ВАЗ-21126. Кроме того, композитные материалы использовались для создания наружных панелей.
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"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город поддерживает и стимулирует рост отечественного автопрома, в том числе спортивного. На базе ОЭЗ "Технополис Москва" активно развивается электромобилестроительный кластер, в ближайшее время планируем запустить также автомобилестроительный", — сказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.
По словам заместителя мэра Москвы, на сегодняшний день в ОЭЗ "Технополис Москва" занимаются производством широкого ассортимента продукции для автотранспорта: от датчиков температуры до электрогрузовиков и гоночных автомобилей. Так, конструкторским бюро "АртЛайн Технолоджи" были представлены новые болиды, кузов которых напоминает "Москвич 401". Мощность двигателя данных новинок составляет от 150 до 400 лошадиных сил. Эти болиды способны развивать скорость до 260 километров в час, а разгон до 100 километров — за 4,3 секунды.
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Отмечается, что данные автомобили уже готовы к использованию. Ими пройдена серия испытаний, а также регистрация.
"Новые автомобили представляют собой двухместную гоночную "Формулу", закрытую кузовными панелями из композитных материалов, испытывающими при движении только аэродинамические нагрузки. В основе конструкции – углепластиковый монокок и внедренная в него сварная алюминиевая рама, к которой сверху прикреплен каркас безопасности", — пояснил, в свою очередь, министр столичного правительства, глава ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.
Министр также сообщил, что этот двигатель имеет оснащение системой смазки с сухим картером и масляным радиатором. А за основу принят серийный двигатель ВАЗ-21126.
Кроме того, болид также оснащен независимой подвеской и стабилизаторами поперечной устойчивости.
По словам гендиректора компании Александра Нестерова, в гоночном автомобиле имеются сидения с обивкой оригинального дизайна, приборная панель, центральная консоль, трубы каркаса безопасности.
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Как пояснили в департаменте, гоночные автомобили разработчика и производителя особой экономической зоны "Технополис Москва" являются участниками региональных и национальных соревнований.
По словам генерального директора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дёгтева, конструкторская компания по выпуску болидов с 2014 года находится на площадке "Печатники". Производственная площадь предприятия превышает 1 тысячу "квадратов".
Ранее Ликсутов сообщил, что на территории индустриального парка "Руднево" ОЭЗ "Технополис Москва" планируется открыть картинг-центр в этом году.
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