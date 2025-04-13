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В московском ТЦ упал лифт - РИА Новости, 13.04.2025
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22:42 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/lift-2011053126.html
В московском ТЦ упал лифт
В московском ТЦ упал лифт - РИА Новости, 13.04.2025
В московском ТЦ упал лифт
Лифт упал с минус 1-го этажа на минус 2-й этаж в торговом центре на Каховской улице в Москве, пострадала женщина, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T22:42:00+03:00
2025-04-13T22:42:00+03:00
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Лифт упал с минус 1-го этажа на минус 2-й этаж в торговом центре на Каховской улице в Москве, пострадала женщина, сообщает столичная прокуратура. "В торговом центре на ул. Каховка в результате инцидента с лифтом пострадала женщина, находившаяся в лифтовой кабине. По предварительным данным, лифт упал с -1 этажа на -2 этаж. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Уточняется, что установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в Черемушкинской межрайонной прокуратуре.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В московском ТЦ упал лифт

В ТЦ на Каховской улице в Москве упал лифт, пострадала женщина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Лифт упал с минус 1-го этажа на минус 2-й этаж в торговом центре на Каховской улице в Москве, пострадала женщина, сообщает столичная прокуратура.
"В торговом центре на ул. Каховка в результате инцидента с лифтом пострадала женщина, находившаяся в лифтовой кабине. По предварительным данным, лифт упал с -1 этажа на -2 этаж. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Уточняется, что установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в Черемушкинской межрайонной прокуратуре.
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