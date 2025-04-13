https://ria.ru/20250413/lift-2011053126.html

В московском ТЦ упал лифт

В московском ТЦ упал лифт - РИА Новости, 13.04.2025

В московском ТЦ упал лифт

Лифт упал с минус 1-го этажа на минус 2-й этаж в торговом центре на Каховской улице в Москве, пострадала женщина, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T22:42:00+03:00

2025-04-13T22:42:00+03:00

2025-04-13T22:42:00+03:00

происшествия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/26/1532682621_262:0:2913:1491_1920x0_80_0_0_3ed0229bb6e1f0b6da1780cc44fae043.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Лифт упал с минус 1-го этажа на минус 2-й этаж в торговом центре на Каховской улице в Москве, пострадала женщина, сообщает столичная прокуратура. "В торговом центре на ул. Каховка в результате инцидента с лифтом пострадала женщина, находившаяся в лифтовой кабине. По предварительным данным, лифт упал с -1 этажа на -2 этаж. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Уточняется, что установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в Черемушкинской межрайонной прокуратуре.

https://ria.ru/20250314/zelenograd-2005000650.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия