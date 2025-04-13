https://ria.ru/20250413/kuzbass-2010964774.html

Пропавшего в Кузбассе мальчика нашли живым

Пропавшего в Кузбассе мальчика нашли живым - РИА Новости, 13.04.2025

Пропавшего в Кузбассе мальчика нашли живым

Пропавший в городе Белово Кемеровской области 13-летний мальчик найден живым, сообщает пресс-служба следственного управления СК По региону. РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T08:03:00+03:00

2025-04-13T08:03:00+03:00

2025-04-13T08:03:00+03:00

происшествия

белово

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КЕМЕРОВО, 13 апр – РИА Новости. Пропавший в городе Белово Кемеровской области 13-летний мальчик найден живым, сообщает пресс-служба следственного управления СК По региону. Ранее ведомство сообщало, что 11 апреля мальчик из социального учреждения ушел в школу, но туда не пришел и назад не вернулся. Подростка разыскивали следователи СК, оперативные подразделения МВД, сотрудники МЧС и волонтеры. По факту его исчезновения было возбуждено уголовное дело. "В ходе организованных следователями СК… совместно с оперативными подразделениями МВД… сотрудниками МЧС и волонтерами поисковых мероприятий местонахождение мальчика установлено. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. По предварительным данным, в период отсутствия ребенка преступления в отношении него не совершались", – сообщили в управлении. В полицейском главке региона уточнили, что в воскресенье "около 11.00 (07.00 мск) подросток пришёл на работу к своей матери". В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия для установления причин и обстоятельств отсутствия несовершеннолетнего.

https://ria.ru/20250406/malchik-2009702745.html

https://ria.ru/20250306/vladivostok-2003337131.html

белово

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белово, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)