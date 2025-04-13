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Пропавшего в Кузбассе мальчика нашли живым - РИА Новости, 13.04.2025
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08:03 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/kuzbass-2010964774.html
Пропавшего в Кузбассе мальчика нашли живым
Пропавшего в Кузбассе мальчика нашли живым - РИА Новости, 13.04.2025
Пропавшего в Кузбассе мальчика нашли живым
Пропавший в городе Белово Кемеровской области 13-летний мальчик найден живым, сообщает пресс-служба следственного управления СК По региону. РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T08:03:00+03:00
2025-04-13T08:03:00+03:00
происшествия
белово
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КЕМЕРОВО, 13 апр – РИА Новости. Пропавший в городе Белово Кемеровской области 13-летний мальчик найден живым, сообщает пресс-служба следственного управления СК По региону. Ранее ведомство сообщало, что 11 апреля мальчик из социального учреждения ушел в школу, но туда не пришел и назад не вернулся. Подростка разыскивали следователи СК, оперативные подразделения МВД, сотрудники МЧС и волонтеры. По факту его исчезновения было возбуждено уголовное дело. "В ходе организованных следователями СК… совместно с оперативными подразделениями МВД… сотрудниками МЧС и волонтерами поисковых мероприятий местонахождение мальчика установлено. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. По предварительным данным, в период отсутствия ребенка преступления в отношении него не совершались", – сообщили в управлении. В полицейском главке региона уточнили, что в воскресенье "около 11.00 (07.00 мск) подросток пришёл на работу к своей матери". В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия для установления причин и обстоятельств отсутствия несовершеннолетнего.
https://ria.ru/20250406/malchik-2009702745.html
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белово
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происшествия, белово, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белово, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пропавшего в Кузбассе мальчика нашли живым

В Кузбассе нашли живым 13-летнего мальчика, пропавшего по пути в школу

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 13 апр – РИА Новости. Пропавший в городе Белово Кемеровской области 13-летний мальчик найден живым, сообщает пресс-служба следственного управления СК По региону.
Ранее ведомство сообщало, что 11 апреля мальчик из социального учреждения ушел в школу, но туда не пришел и назад не вернулся. Подростка разыскивали следователи СК, оперативные подразделения МВД, сотрудники МЧС и волонтеры. По факту его исчезновения было возбуждено уголовное дело.
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"В ходе организованных следователями СК… совместно с оперативными подразделениями МВД… сотрудниками МЧС и волонтерами поисковых мероприятий местонахождение мальчика установлено. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. По предварительным данным, в период отсутствия ребенка преступления в отношении него не совершались", – сообщили в управлении.
В полицейском главке региона уточнили, что в воскресенье "около 11.00 (07.00 мск) подросток пришёл на работу к своей матери".
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия для установления причин и обстоятельств отсутствия несовершеннолетнего.
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ПроисшествияБеловоКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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