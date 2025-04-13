https://ria.ru/20250413/kurily-2010992278.html

У побережья южных Курил произошло землетрясение

У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 13.04.2025

У побережья южных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано в воскресенье у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T13:29:00+03:00

2025-04-13T13:29:00+03:00

2025-04-13T13:29:00+03:00

происшествия

охотское море

шикотан

елена семенова

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано в воскресенье у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Охотском море 13 апреля в 20.13 (12.13 мск). Его эпицентр находился в 227 километрах северо-западнее необитаемого острова Симушир, очаг – на глубине 400 километров", - рассказала собеседница агентства. Сейсмолог отметила, что, по оперативным данным, подземные толчки силой 2 балла ощутили в селе Малокурильское на острове Шикотан. Тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250402/zemletrjasenie-2008860261.html

охотское море

шикотан

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, охотское море, шикотан, елена семенова