https://ria.ru/20250413/kurily-2010992278.html
У побережья южных Курил произошло землетрясение
У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 13.04.2025
У побережья южных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано в воскресенье у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T13:29:00+03:00
2025-04-13T13:29:00+03:00
2025-04-13T13:29:00+03:00
происшествия
охотское море
шикотан
елена семенова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано в воскресенье у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Охотском море 13 апреля в 20.13 (12.13 мск). Его эпицентр находился в 227 километрах северо-западнее необитаемого острова Симушир, очаг – на глубине 400 километров", - рассказала собеседница агентства. Сейсмолог отметила, что, по оперативным данным, подземные толчки силой 2 балла ощутили в селе Малокурильское на острове Шикотан. Тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250402/zemletrjasenie-2008860261.html
охотское море
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РИА Новости
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происшествия, охотское море, шикотан, елена семенова
Происшествия, Охотское море, Шикотан, Елена Семенова
У побережья южных Курил произошло землетрясение
У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,1