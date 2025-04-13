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В ГД оценили карту России с Крымом в итальянских учебниках по географии - РИА Новости, 13.04.2025
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17:55 13.04.2025 (обновлено: 17:58 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/krym-2011027163.html
В ГД оценили карту России с Крымом в итальянских учебниках по географии
В ГД оценили карту России с Крымом в итальянских учебниках по географии - РИА Новости, 13.04.2025
В ГД оценили карту России с Крымом в итальянских учебниках по географии
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал отражением реальности учебники по географии в Италии, где Крым... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T17:55:00+03:00
2025-04-13T17:58:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал отражением реальности учебники по географии в Италии, где Крым обозначен как часть России. Ранее вице-президент Союза украинских ассоциаций Италии (NAU) Елена Ким заявила, что во многих итальянских учебниках географии Крым обозначен как российская территория. Активистка также признала, что уровень поддержки Украины в Италии за последние три года заметно упал, ее слова приводило украинское издание "Голка". "В этих учебниках отражена реальность. Отрицать действительность – это абсолютно бессмысленная задача", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Крым испокон веков принадлежал России, а в 2014 году была исправлена досадная историческая ошибка, из-за которой полуостров оказался на время под украинской территориальной, политической и культурной оккупацией. "Если бы украинские историки покопались в архивах, то больше бы власти Украины не несли бред об украинском Крыме и внесли бы правки, по примеру Италии, и в свои учебники истории и географии. Крымский полуостров – это историческая земля России, которая незаслуженно оказалась под контролем Украины", - сказал депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
https://ria.ru/20250413/krym-2010953450.html
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россия, украина, италия, михаил шеремет, владимир путин, оон, госдума рф, в мире, республика крым
Россия, Украина, Италия, Михаил Шеремет, Владимир Путин, ООН, Госдума РФ, В мире, Республика Крым
В ГД оценили карту России с Крымом в итальянских учебниках по географии

Шеремет назвал изображение Крыма в итальянских учебниках отражением реальности

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал отражением реальности учебники по географии в Италии, где Крым обозначен как часть России.
Ранее вице-президент Союза украинских ассоциаций Италии (NAU) Елена Ким заявила, что во многих итальянских учебниках географии Крым обозначен как российская территория. Активистка также признала, что уровень поддержки Украины в Италии за последние три года заметно упал, ее слова приводило украинское издание "Голка".
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"В этих учебниках отражена реальность. Отрицать действительность – это абсолютно бессмысленная задача", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Крым испокон веков принадлежал России, а в 2014 году была исправлена досадная историческая ошибка, из-за которой полуостров оказался на время под украинской территориальной, политической и культурной оккупацией.
"Если бы украинские историки покопались в архивах, то больше бы власти Украины не несли бред об украинском Крыме и внесли бы правки, по примеру Италии, и в свои учебники истории и географии. Крымский полуостров – это историческая земля России, которая незаслуженно оказалась под контролем Украины", - сказал депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
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