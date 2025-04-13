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В Крыму заявили о необходимости новой стратегии защиты границы - РИА Новости, 13.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:45 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/krym-2010966893.html
В Крыму заявили о необходимости новой стратегии защиты границы
В Крыму заявили о необходимости новой стратегии защиты границы - РИА Новости, 13.04.2025
В Крыму заявили о необходимости новой стратегии защиты границы
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что после завершения специальной военной операции потребуется новая надежная стратегия... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T08:45:00+03:00
2025-04-13T08:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир константинов
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что после завершения специальной военной операции потребуется новая надежная стратегия защиты государственной границы России. "Новую стратегию после завершения СВО должны определить военные. Она нужна, с учетом тех вызовов, которые стоят перед нашей страной, и агрессивных планов, вынашиваемых западными странами", - сказал Константинов. Глава парламента Крыма уверен, что российские военные, с учетом исторического опыта, смогут выстроить надежную стратегию защиты государственной границы, состоящей из многих факторов.
https://ria.ru/20250411/putin-2010748745.html
россия
республика крым
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россия, владимир константинов, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Константинов, Республика Крым
В Крыму заявили о необходимости новой стратегии защиты границы

Константинов: после завершения СВО нужна новая стратегия защиты границы России

© РИА Новости / Юрий Войткевич | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Юрий Войткевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что после завершения специальной военной операции потребуется новая надежная стратегия защиты государственной границы России.
"Новую стратегию после завершения СВО должны определить военные. Она нужна, с учетом тех вызовов, которые стоят перед нашей страной, и агрессивных планов, вынашиваемых западными странами", - сказал Константинов.
Глава парламента Крыма уверен, что российские военные, с учетом исторического опыта, смогут выстроить надежную стратегию защиты государственной границы, состоящей из многих факторов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир КонстантиновРеспублика Крым
 
 
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