https://ria.ru/20250413/krym-2010966893.html
В Крыму заявили о необходимости новой стратегии защиты границы
В Крыму заявили о необходимости новой стратегии защиты границы - РИА Новости, 13.04.2025
В Крыму заявили о необходимости новой стратегии защиты границы
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что после завершения специальной военной операции потребуется новая надежная стратегия... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T08:45:00+03:00
2025-04-13T08:45:00+03:00
2025-04-13T08:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир константинов
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что после завершения специальной военной операции потребуется новая надежная стратегия защиты государственной границы России. "Новую стратегию после завершения СВО должны определить военные. Она нужна, с учетом тех вызовов, которые стоят перед нашей страной, и агрессивных планов, вынашиваемых западными странами", - сказал Константинов. Глава парламента Крыма уверен, что российские военные, с учетом исторического опыта, смогут выстроить надежную стратегию защиты государственной границы, состоящей из многих факторов.
https://ria.ru/20250411/putin-2010748745.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир константинов, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Константинов, Республика Крым
В Крыму заявили о необходимости новой стратегии защиты границы
Константинов: после завершения СВО нужна новая стратегия защиты границы России