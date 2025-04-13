https://ria.ru/20250413/krym-2010966893.html

В Крыму заявили о необходимости новой стратегии защиты границы

В Крыму заявили о необходимости новой стратегии защиты границы - РИА Новости, 13.04.2025

В Крыму заявили о необходимости новой стратегии защиты границы

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что после завершения специальной военной операции потребуется новая надежная стратегия... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T08:45:00+03:00

2025-04-13T08:45:00+03:00

2025-04-13T08:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир константинов

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007916560_0:79:1154:728_1920x0_80_0_0_aa1f948ed092f0fb78e2474a43213f9f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что после завершения специальной военной операции потребуется новая надежная стратегия защиты государственной границы России. "Новую стратегию после завершения СВО должны определить военные. Она нужна, с учетом тех вызовов, которые стоят перед нашей страной, и агрессивных планов, вынашиваемых западными странами", - сказал Константинов. Глава парламента Крыма уверен, что российские военные, с учетом исторического опыта, смогут выстроить надежную стратегию защиты государственной границы, состоящей из многих факторов.

https://ria.ru/20250411/putin-2010748745.html

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир константинов, республика крым