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Украинцы в Италии возмутились из-за одной детали про Крым в учебниках - РИА Новости, 13.04.2025
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01:52 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/krym-2010953450.html
Украинцы в Италии возмутились из-за одной детали про Крым в учебниках
Украинцы в Италии возмутились из-за одной детали про Крым в учебниках - РИА Новости, 13.04.2025
Украинцы в Италии возмутились из-за одной детали про Крым в учебниках
Вице-президент Союза украинских ассоциаций Италии (NAU) Елена Ким возмутилась из-за того, что во многих итальянских учебниках географии Крым признается частью... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T01:52:00+03:00
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Вице-президент Союза украинских ассоциаций Италии (NAU) Елена Ким возмутилась из-за того, что во многих итальянских учебниках географии Крым признается частью России, об этом сообщает украинское издание "Голка"."Мы проанализировали более 60 книг – учебники по географии 2010-2024 годов для седьмого класса, когда дети изучают географию Европы. Это ужасно: по нарастающей мы видели, как меняется представление Украины. &lt;…&gt; Во многих учебниках с 22-го года Крым обозначен как русская территория", — пожаловалась Ким.Активистка также возмутилась тем, что конфликт на Донбассе в учебниках подается как внутренний конфликт между украинцами.При этом глава NAU призналась, что поддержка Украины в Италии за последние три года заметно упала."Если в 2022 году 57% итальянцев поддерживали Украину, то сегодня это всего 32 процента населения. Это ощущается даже в воздухе, когда общаешься с людьми", — посетовала она.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20250404/krym-2009356835.html
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украина, россия, италия, владимир путин, оон
Украина, Россия, Италия, Владимир Путин, ООН
Украинцы в Италии возмутились из-за одной детали про Крым в учебниках

Вице-президент NAU Ким возмутилась из-за российского Крыма в учебниках в Италии

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗамок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Замок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Вице-президент Союза украинских ассоциаций Италии (NAU) Елена Ким возмутилась из-за того, что во многих итальянских учебниках географии Крым признается частью России, об этом сообщает украинское издание "Голка".
"Мы проанализировали более 60 книг – учебники по географии 2010-2024 годов для седьмого класса, когда дети изучают географию Европы. Это ужасно: по нарастающей мы видели, как меняется представление Украины. <…> Во многих учебниках с 22-го года Крым обозначен как русская территория", — пожаловалась Ким.
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Активистка также возмутилась тем, что конфликт на Донбассе в учебниках подается как внутренний конфликт между украинцами.
При этом глава NAU призналась, что поддержка Украины в Италии за последние три года заметно упала.
"Если в 2022 году 57% итальянцев поддерживали Украину, то сегодня это всего 32 процента населения. Это ощущается даже в воздухе, когда общаешься с людьми", — посетовала она.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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