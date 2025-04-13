https://ria.ru/20250413/krym-2010953450.html

Украинцы в Италии возмутились из-за одной детали про Крым в учебниках

Украинцы в Италии возмутились из-за одной детали про Крым в учебниках - РИА Новости, 13.04.2025

Украинцы в Италии возмутились из-за одной детали про Крым в учебниках

Вице-президент Союза украинских ассоциаций Италии (NAU) Елена Ким возмутилась из-за того, что во многих итальянских учебниках географии Крым признается частью... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T01:52:00+03:00

2025-04-13T01:52:00+03:00

2025-04-13T01:52:00+03:00

украина

россия

италия

владимир путин

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004775194_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e33bf70def03fe829b7dcc951b906e58.jpg

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Вице-президент Союза украинских ассоциаций Италии (NAU) Елена Ким возмутилась из-за того, что во многих итальянских учебниках географии Крым признается частью России, об этом сообщает украинское издание "Голка"."Мы проанализировали более 60 книг – учебники по географии 2010-2024 годов для седьмого класса, когда дети изучают географию Европы. Это ужасно: по нарастающей мы видели, как меняется представление Украины. <…> Во многих учебниках с 22-го года Крым обозначен как русская территория", — пожаловалась Ким.Активистка также возмутилась тем, что конфликт на Донбассе в учебниках подается как внутренний конфликт между украинцами.При этом глава NAU призналась, что поддержка Украины в Италии за последние три года заметно упала."Если в 2022 году 57% итальянцев поддерживали Украину, то сегодня это всего 32 процента населения. Это ощущается даже в воздухе, когда общаешься с людьми", — посетовала она.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20250404/krym-2009356835.html

https://ria.ru/20250409/krym-2010310381.html

украина

россия

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, италия, владимир путин, оон