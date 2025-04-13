https://ria.ru/20250413/kriminal-2010698336.html

"Я очищал город": неожиданное признание самого опасного преступника страны

"Я очищал город": неожиданное признание самого опасного преступника страны - РИА Новости, 13.04.2025

"Я очищал город": неожиданное признание самого опасного преступника страны

Михаил Попков, он же "ангарский маньяк", признался в очередном убийстве. Одного из самых кровавых преступников, на счету которого десятки жертв, этапировали из... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T08:00:00+03:00

2025-04-13T08:00:00+03:00

2025-04-13T08:05:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Глеб Подгорский. Михаил Попков, он же "ангарский маньяк", признался в очередном убийстве. Одного из самых кровавых преступников, на счету которого десятки жертв, этапировали из колонии в Мордовии в Иркутск — идет следствие. Как экс-милиционер держал в страхе всю страну и что его теперь ждет — в материале РИА Новости."Очередная жертва""Собирался на велосипеде пересечь парк", — говорит Попков на видео со следственных действий.СК России по Иркутской области, разбирая уголовные дела прошлых лет, совместно с оперативными сотрудниками установил причастность Попкова к очередной жестокой расправе. Маньяк признал вину и в деталях рассказывает об убийстве 14-летней давности в родном Ангарске.В сопровождении Росгвардии и полиции Попков ведет следователей к месту преступления — в ангарский парк, что за ДК "Современник"."Встретил неизвестную мне женщину… Или она у меня что-то спросила. Какой-то разговор завязался", — неуверенно продолжает маньяк. Объясняет, что между ними возникла ссора. Затем показывает, как замахнулся топором над головой жертвы, когда она повернулась спиной, после чего нанес несколько ударов. На вопрос следователя, продолжил ли он бить незнакомку после того, как она упала, Попков отрицательно качает головой."Я потом отошел. Кинул спичку, и все это загорелось. А я сел на велосипед и скрылся", — говорит он. Топор при этом оставил в траве. Все произошло в мае 2011 года поздним вечером. Обгоревший труп обнаружили случайные прохожие. Тогда на след преступника выйти не удалось.Одна схемаПо данным СК, в общей сложности Попков осужден за убийство 86 и покушение на убийство трех человек. Но признался в этом не сразу. Так, в январе 2015-го ему дали пожизненный срок за 22 убийства и два покушения.Однако после суда он сообщил, что расправился еще с 59 людьми. Приговор по этим эпизодам вынесли в 2018 году и дали второй пожизненный срок. Находясь за решеткой, он сообщил об убийстве двух женщин — в июне 2021-го суд признал его виновным. Через два года — очередная явка с повинной: в период с 1997-го по 2003-й он лишил жизни еще троих человек.Первое убийство Попков совершил в 1992 году. Тогда в дежурную часть милиции Ангарска поступил звонок: в лесу обнаружена убитая женщина. Силовики выдвигали разные версии, но подумать не могли, что в городе появился серийник и это его первая жертва. Спустя время начали находить и других жестоко убитых девушек со следами насилия, но дела расследовали по отдельности.Всерьез о серийном убийце заговорили только в конце девяностых. Выйти на его след помогла экспертиза ДНК, которую в нулевых брали почти у всех жителей Ангарска. В итоге сперма, обнаруженная на телах трех жертв, совпала с образцами одного из подозреваемых. Это произошло только в 2012-м.Тогда многих шокировало, что маньяком оказался бывший помощник оперативного дежурного местного отдела милиции Михаил Попков. На этой должности он служил с 1994 по 1999 год.К моменту, когда на его след все-таки вышли, он уже был на пенсии, официально нигде не работал, занимался перепродажей машин. Попкова задержали в поезде — он отправился во Владивосток за очередной иномаркой. Не стал отпираться, вину признал.Действовал, как выяснилось, почти всегда по одной схеме: караулил жертв около ресторанов и ночных заведений, на автобусных остановках. Таксовал, не снимая милицейской формы, таким образом вводя пассажирок в заблуждение: у многих из них человек в погонах вызывал ощущение безопасности.Попков предлагал попутчицам спиртное, а затем вывозил в лес. Там убивал ударами в лицо, шею, голову топором или отверткой. Как отмечали следователи, маньяку удавалось вести двойную жизнь: днем он законопослушный Миша-милиционер, а вечером — "жестокий зверь, не знающий жалости, человечности и сострадания".Примечательно, что Попков выезжал в составе следственно-оперативной группы на места ЧП: пока коллеги осматривали место происшествия, маньяк тщательно проверял, не наследил ли. Орудовал до 2010-го, возраст его жертв варьировался от 16 до 50 лет.Среди убитых только один мужчина — капитан милиции Евгений Шкурихин. В 1999 году Попков вызвался подвезти подвыпившего коллегу. По пути они повздорили, после чего "ангарский маньяк" решил действовать по отработанной схеме: увез в лес и убил несколькими ударами ножа."Такого еще не было"Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что маньяк был вменяем и полностью отдавал отчет своим действиям. Как объяснял в комментарии РИА Новости следователь по особо важным делам СУ СКР по Иркутской области Евгений Карчевский, у Попкова выявили гомицидоманию — непреодолимое желание убивать людей. Однако это отклонение не влияет на психофизиологическое состояние.А мотив убийств — женоненавистничество. Причиной могла стать в том числе измена жены в начале девяностых. Отношения у них никогда не ладились, хотя на людях они этого не показывали. К дочери же Попков относился с большим трепетом. Супругу он простил, чтобы сохранить семью, но, как выяснилось позже, затаил обиду на женщин.Маньяком себя Попков не считал. Говорил, что он "чистильщик" — человек, который "избавляет город от падших женщин".Следователи проделали колоссальную работу, чтобы его расколоть. Информацию о жертвах маньяк выдавал дозированно. "Об обстоятельствах рассказывал добровольно, с пафосом и даже смакуя", — уточнял Карчевский.Сложностей было много: свидетелей разбросало от Калининграда до Новой Зеландии. На допросы им приходилось приезжать из разных стран. Да и в России отсутствовала следственная и судебная практика по аналогичным преступлениям, совершенным в таком количестве.Сейчас же, после очередного признательного показания, Попков временно в иркутском СИЗО-1. Расследование дела контролирует прокуратура.Как только завершатся следственные действия, материалы передадут в суд. Если вину Попкова признают, новый срок на судьбе самого кровавого маньяка России никак не скажется — за решеткой он будет пожизненно. А есть ли на его счету еще жертвы, покажет только время.

https://ria.ru/20181210/1547629713.html

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происшествия, ангарск, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, криминал