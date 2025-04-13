https://ria.ru/20250413/kreml-2010986458.html

Россия и США устраняют ущерб, нанесенный при Байдене, заявил Песков

Россия и США устраняют ущерб, нанесенный при Байдене, заявил Песков - РИА Новости, 13.04.2025

Россия и США устраняют ущерб, нанесенный при Байдене, заявил Песков

Россия и США ведут кропотливую работу по устранению последствий того ущерба, который был нанесен двусторонним отношениям при предыдущей американской... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T12:41:00+03:00

2025-04-13T12:41:00+03:00

2025-04-13T12:41:00+03:00

россия

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия и США ведут кропотливую работу по устранению последствий того ущерба, который был нанесен двусторонним отношениям при предыдущей американской администрации Джо Байдена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Здесь просто нужно понять, насколько серьезный ущерб был нанесен двусторонним российско-американским отношениям при предыдущей администрации. Это имеет свои очень серьезные последствия. И сейчас вот именно кропотливая работа по устранению этих последствий", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, говоря о нормализации отношений России и США. Комментарий представителя Кремля опубликован в Telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20250413/vstrecha-2010982873.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, дмитрий песков, джо байден, павел зарубин, в мире