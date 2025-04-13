Рейтинг@Mail.ru
Россия и США устраняют ущерб, нанесенный при Байдене, заявил Песков - РИА Новости, 13.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 13.04.2025
https://ria.ru/20250413/kreml-2010986458.html
Россия и США устраняют ущерб, нанесенный при Байдене, заявил Песков
Россия и США устраняют ущерб, нанесенный при Байдене, заявил Песков - РИА Новости, 13.04.2025
Россия и США устраняют ущерб, нанесенный при Байдене, заявил Песков
Россия и США ведут кропотливую работу по устранению последствий того ущерба, который был нанесен двусторонним отношениям при предыдущей американской... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T12:41:00+03:00
2025-04-13T12:41:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
джо байден
павел зарубин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия и США ведут кропотливую работу по устранению последствий того ущерба, который был нанесен двусторонним отношениям при предыдущей американской администрации Джо Байдена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Здесь просто нужно понять, насколько серьезный ущерб был нанесен двусторонним российско-американским отношениям при предыдущей администрации. Это имеет свои очень серьезные последствия. И сейчас вот именно кропотливая работа по устранению этих последствий", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, говоря о нормализации отношений России и США. Комментарий представителя Кремля опубликован в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20250413/vstrecha-2010982873.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee5a333e6bf6e046cd25e0414b623bae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, дмитрий песков, джо байден, павел зарубин, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Джо Байден, Павел Зарубин, В мире
Россия и США устраняют ущерб, нанесенный при Байдене, заявил Песков

Песков: Россия и США устраняют серьезный ущерб отношениям, нанесенный Байденом

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия и США ведут кропотливую работу по устранению последствий того ущерба, который был нанесен двусторонним отношениям при предыдущей американской администрации Джо Байдена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь просто нужно понять, насколько серьезный ущерб был нанесен двусторонним российско-американским отношениям при предыдущей администрации. Это имеет свои очень серьезные последствия. И сейчас вот именно кропотливая работа по устранению этих последствий", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, говоря о нормализации отношений России и США.
Комментарий представителя Кремля опубликован в Telegram-канале журналиста.
Состоится в соответствующее время. Песков о встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
В Кремле назвали визит Уиткоффа шагом к встрече Путина и Трампа
Вчера, 12:01
 
РоссияСШАДмитрий ПесковДжо БайденПавел ЗарубинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала