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Россия и США устраняют ущерб, нанесенный при Байдене, заявил Песков
Россия и США устраняют ущерб, нанесенный при Байдене, заявил Песков - РИА Новости, 13.04.2025
Россия и США устраняют ущерб, нанесенный при Байдене, заявил Песков
Россия и США ведут кропотливую работу по устранению последствий того ущерба, который был нанесен двусторонним отношениям при предыдущей американской... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T12:41:00+03:00
2025-04-13T12:41:00+03:00
2025-04-13T12:41:00+03:00
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия и США ведут кропотливую работу по устранению последствий того ущерба, который был нанесен двусторонним отношениям при предыдущей американской администрации Джо Байдена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Здесь просто нужно понять, насколько серьезный ущерб был нанесен двусторонним российско-американским отношениям при предыдущей администрации. Это имеет свои очень серьезные последствия. И сейчас вот именно кропотливая работа по устранению этих последствий", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, говоря о нормализации отношений России и США. Комментарий представителя Кремля опубликован в Telegram-канале журналиста.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий песков, джо байден, павел зарубин, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Джо Байден, Павел Зарубин, В мире
Россия и США устраняют ущерб, нанесенный при Байдене, заявил Песков
Песков: Россия и США устраняют серьезный ущерб отношениям, нанесенный Байденом