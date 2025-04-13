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Первый кубинский космонавт оценил влияние России на освоение космоса - РИА Новости, 13.04.2025
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Наука
 
20:48 13.04.2025 (обновлено: 21:15 13.04.2025)
https://ria.ru/20250413/kosmos-2011044251.html
Первый кубинский космонавт оценил влияние России на освоение космоса
Первый кубинский космонавт оценил влияние России на освоение космоса - РИА Новости, 13.04.2025
Первый кубинский космонавт оценил влияние России на освоение космоса
Достижения России задали направление в развитии аэрокосмической отрасли, начиная с запуска первого искусственного спутника Земли, заявил РИА Новости первый... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T20:48:00+03:00
2025-04-13T21:15:00+03:00
наука
космос - риа наука
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куба
земля
юрий гагарин (космонавт)
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ГАВАНА, 13 апр — РИА Новости. Достижения России задали направление в развитии аэрокосмической отрасли, начиная с запуска первого искусственного спутника Земли, заявил РИА Новости первый кубинский и латиноамериканский космонавт Арнальдо Тамайо."Многие страны участвуют в этой деятельности, но именно Россия задала тон — сначала запуском первого спутника в 1957 году, затем полетами животных и, наконец, полетом Юрия Гагарина", — сказал кубинский летчик-космонавт на церемонии открытия памятной таблички в честь выдающихся деятелей космонавтики в Планетарии Старой Гаваны. Международный день полета человека в космос отмечается в субботу, 12 апреля. В России в этот день празднуется День космонавтики. "Никогда не думал, что через 18 лет стану первым кубинцем и латиноамериканцем, полетевшим в космос, благодаря программе "Интеркосмос" Советского Союза, которая позволила небольшим странам, таким как Куба, принять участие в этой работе", — добавил Тамайо.Молодая наука о космосе, по словам собеседника агентства, переживает стремительное развитие, в котором большую роль играют Россия и Китай. При этом космонавт призвал все страны, вовлеченные в развитие этой науки, сохранять сотрудничество.Памятная табличка в Планетарии Старой Гаваны — часть проекта международного благотворительного общественного фонда "Диалог культур — единый мир", в рамках которого различные скульптурные композиции, посвященные Юрию Гагарину, были установлены более чем в 70 странах, включая Великобританию, Испанию, Италию, Германию, Индию и США.Церемония в планетарии прошла с участием российского дипкорпуса на Кубе, городского правительства, а также местных студентов и школьников.
https://ria.ru/20250412/kosmos-2010889096.html
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космос - риа наука, россия, куба, земля, юрий гагарин (космонавт)
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Куба, Земля, Юрий Гагарин (космонавт)
Первый кубинский космонавт оценил влияние России на освоение космоса

Космонавт Тамайо: Россия задает направление в освоении космоса

© Фото : Embajada de Rusia en Cuba/TelegramЦеремония открытия памятной таблички в честь выдающихся деятелей космонавтики в Планетарии Старой Гаваны
Церемония открытия памятной таблички в честь выдающихся деятелей космонавтики в Планетарии Старой Гаваны - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© Фото : Embajada de Rusia en Cuba/Telegram
Церемония открытия памятной таблички в честь выдающихся деятелей космонавтики в Планетарии Старой Гаваны
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ГАВАНА, 13 апр — РИА Новости. Достижения России задали направление в развитии аэрокосмической отрасли, начиная с запуска первого искусственного спутника Земли, заявил РИА Новости первый кубинский и латиноамериканский космонавт Арнальдо Тамайо.
"Многие страны участвуют в этой деятельности, но именно Россия задала тон — сначала запуском первого спутника в 1957 году, затем полетами животных и, наконец, полетом Юрия Гагарина", — сказал кубинский летчик-космонавт на церемонии открытия памятной таблички в честь выдающихся деятелей космонавтики в Планетарии Старой Гаваны.
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12 апреля, 15:33
Международный день полета человека в космос отмечается в субботу, 12 апреля. В России в этот день празднуется День космонавтики.
"Никогда не думал, что через 18 лет стану первым кубинцем и латиноамериканцем, полетевшим в космос, благодаря программе "Интеркосмос" Советского Союза, которая позволила небольшим странам, таким как Куба, принять участие в этой работе", — добавил Тамайо.
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Молодая наука о космосе, по словам собеседника агентства, переживает стремительное развитие, в котором большую роль играют Россия и Китай. При этом космонавт призвал все страны, вовлеченные в развитие этой науки, сохранять сотрудничество.
Памятная табличка в Планетарии Старой Гаваны — часть проекта международного благотворительного общественного фонда "Диалог культур — единый мир", в рамках которого различные скульптурные композиции, посвященные Юрию Гагарину, были установлены более чем в 70 странах, включая Великобританию, Испанию, Италию, Германию, Индию и США.
Церемония в планетарии прошла с участием российского дипкорпуса на Кубе, городского правительства, а также местных студентов и школьников.
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12 апреля, 10:24
 
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