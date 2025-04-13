https://ria.ru/20250413/kosmos-2011044251.html

Первый кубинский космонавт оценил влияние России на освоение космоса

Первый кубинский космонавт оценил влияние России на освоение космоса - РИА Новости, 13.04.2025

Первый кубинский космонавт оценил влияние России на освоение космоса

Достижения России задали направление в развитии аэрокосмической отрасли, начиная с запуска первого искусственного спутника Земли, заявил РИА Новости первый... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T20:48:00+03:00

2025-04-13T20:48:00+03:00

2025-04-13T21:15:00+03:00

наука

космос - риа наука

россия

куба

земля

юрий гагарин (космонавт)

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ГАВАНА, 13 апр — РИА Новости. Достижения России задали направление в развитии аэрокосмической отрасли, начиная с запуска первого искусственного спутника Земли, заявил РИА Новости первый кубинский и латиноамериканский космонавт Арнальдо Тамайо."Многие страны участвуют в этой деятельности, но именно Россия задала тон — сначала запуском первого спутника в 1957 году, затем полетами животных и, наконец, полетом Юрия Гагарина", — сказал кубинский летчик-космонавт на церемонии открытия памятной таблички в честь выдающихся деятелей космонавтики в Планетарии Старой Гаваны. Международный день полета человека в космос отмечается в субботу, 12 апреля. В России в этот день празднуется День космонавтики. "Никогда не думал, что через 18 лет стану первым кубинцем и латиноамериканцем, полетевшим в космос, благодаря программе "Интеркосмос" Советского Союза, которая позволила небольшим странам, таким как Куба, принять участие в этой работе", — добавил Тамайо.Молодая наука о космосе, по словам собеседника агентства, переживает стремительное развитие, в котором большую роль играют Россия и Китай. При этом космонавт призвал все страны, вовлеченные в развитие этой науки, сохранять сотрудничество.Памятная табличка в Планетарии Старой Гаваны — часть проекта международного благотворительного общественного фонда "Диалог культур — единый мир", в рамках которого различные скульптурные композиции, посвященные Юрию Гагарину, были установлены более чем в 70 странах, включая Великобританию, Испанию, Италию, Германию, Индию и США.Церемония в планетарии прошла с участием российского дипкорпуса на Кубе, городского правительства, а также местных студентов и школьников.

https://ria.ru/20250412/kosmos-2010889096.html

https://ria.ru/20250412/gagarin-2010874214.html

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космос - риа наука, россия, куба, земля, юрий гагарин (космонавт)