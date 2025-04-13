Первый кубинский космонавт оценил влияние России на освоение космоса
Космонавт Тамайо: Россия задает направление в освоении космоса
© Фото : Embajada de Rusia en Cuba/TelegramЦеремония открытия памятной таблички в честь выдающихся деятелей космонавтики в Планетарии Старой Гаваны
Церемония открытия памятной таблички в честь выдающихся деятелей космонавтики в Планетарии Старой Гаваны
Читать ria.ru в
ГАВАНА, 13 апр — РИА Новости. Достижения России задали направление в развитии аэрокосмической отрасли, начиная с запуска первого искусственного спутника Земли, заявил РИА Новости первый кубинский и латиноамериканский космонавт Арнальдо Тамайо.
"Многие страны участвуют в этой деятельности, но именно Россия задала тон — сначала запуском первого спутника в 1957 году, затем полетами животных и, наконец, полетом Юрия Гагарина", — сказал кубинский летчик-космонавт на церемонии открытия памятной таблички в честь выдающихся деятелей космонавтики в Планетарии Старой Гаваны.
Россия запустит спутники для изучения космоса во всех диапазонах
12 апреля, 15:33
Международный день полета человека в космос отмечается в субботу, 12 апреля. В России в этот день празднуется День космонавтики.
"Никогда не думал, что через 18 лет стану первым кубинцем и латиноамериканцем, полетевшим в космос, благодаря программе "Интеркосмос" Советского Союза, которая позволила небольшим странам, таким как Куба, принять участие в этой работе", — добавил Тамайо.
"Поехали!" Что вы знаете о полете Гагарина в космос?
12 апреля, 13:04
Молодая наука о космосе, по словам собеседника агентства, переживает стремительное развитие, в котором большую роль играют Россия и Китай. При этом космонавт призвал все страны, вовлеченные в развитие этой науки, сохранять сотрудничество.
Памятная табличка в Планетарии Старой Гаваны — часть проекта международного благотворительного общественного фонда "Диалог культур — единый мир", в рамках которого различные скульптурные композиции, посвященные Юрию Гагарину, были установлены более чем в 70 странах, включая Великобританию, Испанию, Италию, Германию, Индию и США.
Церемония в планетарии прошла с участием российского дипкорпуса на Кубе, городского правительства, а также местных студентов и школьников.
России нужно работать над космическими кораблями, заявил Путин
12 апреля, 10:24