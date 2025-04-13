https://ria.ru/20250413/korotchenko-2010956488.html

Эксперт оценил возможности модернизированной ЗУ-23

Эксперт оценил возможности модернизированной ЗУ-23 - РИА Новости, 13.04.2025

Эксперт оценил возможности модернизированной ЗУ-23

Модернизированная зенитная установка ЗУ-23 может стать эффективным средством борьбы против атак украинских дронов на объекты энергетики России, заявил РИА... РИА Новости, 13.04.2025

2025-04-13T03:24:00+03:00

2025-04-13T03:24:00+03:00

2025-04-13T03:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

россия

игорь коротченко

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987069360_0:85:3050:1801_1920x0_80_0_0_82e139896c189aebca3a5b4598c037a4.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Модернизированная зенитная установка ЗУ-23 может стать эффективным средством борьбы против атак украинских дронов на объекты энергетики России, заявил РИА Новости известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. В России 13 апреля отмечается День войск ПВО. В этом году он будет отмечаться в 50-й раз. Зенитная установка калибра 23 миллиметра была принята на вооружение еще в 1960 году. Она представляет собой две спаренные автоматические пушки 2А14. "Увеличение интенсивности террористических атак ВСУ против объектов российской энергетики с использованием БПЛА и числа принимающих в них дронов-камикадзе требует поиска новых путей борьбы с ними. Дешевизна и, как следствие, огромное количество дронов затрудняет применение по ним зенитных ракетных комплексов ввиду быстрого исчерпания боекомплекта. В результате вновь становятся актуальными зенитные артиллерийские комплексы – при условии оснащения их современными средствами управления огнем", - сказал Коротченко. По его мнению, необходима модернизация проверенных временем ЗУ-23 за счет оснащения их современными средствами обнаружения и сопровождения целей, дистанционным управлением и системой программируемого подрыва зенитных боеприпасов. Доработка ЗУ-23 за счет установки оптико-электронного блока с телевизионной и тепловизионной камерами, позволяет вести разведку воздушной обстановки в любое время суток. Лазерный дальномер определяет расстояние до цели, слежение за ней осуществляет автомат сопровождения целей. "Возможно получение предварительного целеуказания извне, то есть включение модернизированных ЗУ-23 в состав эшелонированной ПВО", - сказал эксперт. После принятия решения на поражение цели средства обнаружения и сопровождения передают информацию о ней в систему управления огнем. СУО на основании автоматического учета параметров стрельбы (начальная скорость снаряда, степень разгара ствола, метеоданные) рассчитывает точку встречи с целью, наводит на нее зенитный автомат и вводит исходную информацию в программатор времени подрыва. Ввод времени подрыва осуществляется по радиочастотному каналу в запоминающее устройство снарядного взрывателя через встроенную малогабаритную антенну. После выхода снаряда из ствола таймер считывает значение времени подрыва и начинает обратный отсчет. По окончании отсчета выдается сигнал инициализации на огневую цепь, что обеспечивает дистанционный подрыв боеприпаса в заданной точке траектории. "Оснащенная системой управления зенитная установка ЗУ-23 способна управлять огнем двух приданных аналогичных установок, что втрое увеличивает огневую мощь без дополнительных расходов на оптико-электронное оборудование. Управлять группой установок можно дистанционно, из укрытия", - сказал Коротченко. При этом заметно упрощаются и удешевляются работы по модернизации, поскольку доработки ствола не требуется. Невелики расходы и на модернизацию снарядов – их цена возросла незначительно, подчеркнул эксперт. "Внедрение современной цифровой системы управления позволит создать на базе ЗУ-23 современный, высокоточный, дистанционно управляемый зенитно-артиллерийский комплекс, способный с минимальными затратами очистить небо над полем боя от многочисленных малоразмерных целей. Модернизированные зенитные установки ЗУ-23 могут также быть эффективными средствами прикрытия объектов нефтегазового комплекса, топливо хранилищ и баз ГСМ, объектов электроэнергетики и промышленности в глубине территории РФ", - заявил Коротченко. Скорострельность ЗУ-23 составляет 2000 выстрелов в минуту, дальность 1500 метров по высоте, 2500 по дальности.

https://ria.ru/20250117/frantsiya-1994224131.html

https://ria.ru/20250312/ssha-2004437099.html

https://ria.ru/20250226/bespilotniki-2001693298.html

https://ria.ru/20250217/svo-1999414280.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, россия, игорь коротченко, вооруженные силы украины