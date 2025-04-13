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Эксперт оценил возможности модернизированной ЗУ-23 - РИА Новости, 13.04.2025
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https://ria.ru/20250413/korotchenko-2010956488.html
Эксперт оценил возможности модернизированной ЗУ-23
Эксперт оценил возможности модернизированной ЗУ-23 - РИА Новости, 13.04.2025
Эксперт оценил возможности модернизированной ЗУ-23
Модернизированная зенитная установка ЗУ-23 может стать эффективным средством борьбы против атак украинских дронов на объекты энергетики России, заявил РИА... РИА Новости, 13.04.2025
2025-04-13T03:24:00+03:00
2025-04-13T03:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
игорь коротченко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Модернизированная зенитная установка ЗУ-23 может стать эффективным средством борьбы против атак украинских дронов на объекты энергетики России, заявил РИА Новости известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. В России 13 апреля отмечается День войск ПВО. В этом году он будет отмечаться в 50-й раз. Зенитная установка калибра 23 миллиметра была принята на вооружение еще в 1960 году. Она представляет собой две спаренные автоматические пушки 2А14. "Увеличение интенсивности террористических атак ВСУ против объектов российской энергетики с использованием БПЛА и числа принимающих в них дронов-камикадзе требует поиска новых путей борьбы с ними. Дешевизна и, как следствие, огромное количество дронов затрудняет применение по ним зенитных ракетных комплексов ввиду быстрого исчерпания боекомплекта. В результате вновь становятся актуальными зенитные артиллерийские комплексы – при условии оснащения их современными средствами управления огнем", - сказал Коротченко. По его мнению, необходима модернизация проверенных временем ЗУ-23 за счет оснащения их современными средствами обнаружения и сопровождения целей, дистанционным управлением и системой программируемого подрыва зенитных боеприпасов. Доработка ЗУ-23 за счет установки оптико-электронного блока с телевизионной и тепловизионной камерами, позволяет вести разведку воздушной обстановки в любое время суток. Лазерный дальномер определяет расстояние до цели, слежение за ней осуществляет автомат сопровождения целей. "Возможно получение предварительного целеуказания извне, то есть включение модернизированных ЗУ-23 в состав эшелонированной ПВО", - сказал эксперт. После принятия решения на поражение цели средства обнаружения и сопровождения передают информацию о ней в систему управления огнем. СУО на основании автоматического учета параметров стрельбы (начальная скорость снаряда, степень разгара ствола, метеоданные) рассчитывает точку встречи с целью, наводит на нее зенитный автомат и вводит исходную информацию в программатор времени подрыва. Ввод времени подрыва осуществляется по радиочастотному каналу в запоминающее устройство снарядного взрывателя через встроенную малогабаритную антенну. После выхода снаряда из ствола таймер считывает значение времени подрыва и начинает обратный отсчет. По окончании отсчета выдается сигнал инициализации на огневую цепь, что обеспечивает дистанционный подрыв боеприпаса в заданной точке траектории. "Оснащенная системой управления зенитная установка ЗУ-23 способна управлять огнем двух приданных аналогичных установок, что втрое увеличивает огневую мощь без дополнительных расходов на оптико-электронное оборудование. Управлять группой установок можно дистанционно, из укрытия", - сказал Коротченко. При этом заметно упрощаются и удешевляются работы по модернизации, поскольку доработки ствола не требуется. Невелики расходы и на модернизацию снарядов – их цена возросла незначительно, подчеркнул эксперт. "Внедрение современной цифровой системы управления позволит создать на базе ЗУ-23 современный, высокоточный, дистанционно управляемый зенитно-артиллерийский комплекс, способный с минимальными затратами очистить небо над полем боя от многочисленных малоразмерных целей. Модернизированные зенитные установки ЗУ-23 могут также быть эффективными средствами прикрытия объектов нефтегазового комплекса, топливо хранилищ и баз ГСМ, объектов электроэнергетики и промышленности в глубине территории РФ", - заявил Коротченко. Скорострельность ЗУ-23 составляет 2000 выстрелов в минуту, дальность 1500 метров по высоте, 2500 по дальности.
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безопасность, технологии, россия, игорь коротченко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Игорь Коротченко, Вооруженные силы Украины
Эксперт оценил возможности модернизированной ЗУ-23

Коротченко: обновленная ЗУ-23 будет эффективна против атак БПЛА на энергетику

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие расчета зенитной установки ЗУ-23 группировки войск "Центр" стреляют по воздушным целям на Красноармейском направлении специальной военной операции
Военнослужащие расчета зенитной установки ЗУ-23 группировки войск Центр стреляют по воздушным целям на Красноармейском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие расчета зенитной установки ЗУ-23 группировки войск "Центр" стреляют по воздушным целям на Красноармейском направлении специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Модернизированная зенитная установка ЗУ-23 может стать эффективным средством борьбы против атак украинских дронов на объекты энергетики России, заявил РИА Новости известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
В России 13 апреля отмечается День войск ПВО. В этом году он будет отмечаться в 50-й раз.
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Зенитная установка калибра 23 миллиметра была принята на вооружение еще в 1960 году. Она представляет собой две спаренные автоматические пушки 2А14.
"Увеличение интенсивности террористических атак ВСУ против объектов российской энергетики с использованием БПЛА и числа принимающих в них дронов-камикадзе требует поиска новых путей борьбы с ними. Дешевизна и, как следствие, огромное количество дронов затрудняет применение по ним зенитных ракетных комплексов ввиду быстрого исчерпания боекомплекта. В результате вновь становятся актуальными зенитные артиллерийские комплексы – при условии оснащения их современными средствами управления огнем", - сказал Коротченко.
По его мнению, необходима модернизация проверенных временем ЗУ-23 за счет оснащения их современными средствами обнаружения и сопровождения целей, дистанционным управлением и системой программируемого подрыва зенитных боеприпасов. Доработка ЗУ-23 за счет установки оптико-электронного блока с телевизионной и тепловизионной камерами, позволяет вести разведку воздушной обстановки в любое время суток. Лазерный дальномер определяет расстояние до цели, слежение за ней осуществляет автомат сопровождения целей.
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"Возможно получение предварительного целеуказания извне, то есть включение модернизированных ЗУ-23 в состав эшелонированной ПВО", - сказал эксперт.
После принятия решения на поражение цели средства обнаружения и сопровождения передают информацию о ней в систему управления огнем. СУО на основании автоматического учета параметров стрельбы (начальная скорость снаряда, степень разгара ствола, метеоданные) рассчитывает точку встречи с целью, наводит на нее зенитный автомат и вводит исходную информацию в программатор времени подрыва. Ввод времени подрыва осуществляется по радиочастотному каналу в запоминающее устройство снарядного взрывателя через встроенную малогабаритную антенну.
После выхода снаряда из ствола таймер считывает значение времени подрыва и начинает обратный отсчет. По окончании отсчета выдается сигнал инициализации на огневую цепь, что обеспечивает дистанционный подрыв боеприпаса в заданной точке траектории.
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"Оснащенная системой управления зенитная установка ЗУ-23 способна управлять огнем двух приданных аналогичных установок, что втрое увеличивает огневую мощь без дополнительных расходов на оптико-электронное оборудование. Управлять группой установок можно дистанционно, из укрытия", - сказал Коротченко.
При этом заметно упрощаются и удешевляются работы по модернизации, поскольку доработки ствола не требуется. Невелики расходы и на модернизацию снарядов – их цена возросла незначительно, подчеркнул эксперт.
"Внедрение современной цифровой системы управления позволит создать на базе ЗУ-23 современный, высокоточный, дистанционно управляемый зенитно-артиллерийский комплекс, способный с минимальными затратами очистить небо над полем боя от многочисленных малоразмерных целей. Модернизированные зенитные установки ЗУ-23 могут также быть эффективными средствами прикрытия объектов нефтегазового комплекса, топливо хранилищ и баз ГСМ, объектов электроэнергетики и промышленности в глубине территории РФ", - заявил Коротченко.
Скорострельность ЗУ-23 составляет 2000 выстрелов в минуту, дальность 1500 метров по высоте, 2500 по дальности.
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